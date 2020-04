Jeśli musisz gdzieś jechać, wybierz własne auto

​W obliczu nieustannie rosnącej liczby zakażonych koronawirusem rządy oraz lekarze z całego świata przestrzegają przed niepotrzebnym wychodzeniem z domu, które może być niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i dla innych ludzi. Również w Polsce wprowadzono zakaz wychodzenia z domu w nieuzasadnionych przypadkach.

Mimo pandemii, wielu z nas potrzebuje przemieszczać się do pracy, czy po zakupy dla starszych rodziców. Pojawia się pytanie, jaki środek transportu wybrać? Najbezpieczniejszym wyborem jest własny samochód.

Posiadanie własnego samochodu daje możliwość swobodnego przemieszczania się po świecie. W okresie pandemii, nabiera dodatkowego znaczenia, ponieważ jest dozwolonym sposobem poruszania się w przypadku dojazdu do pracy lub w celu zaspokojenia ważnych potrzeb życiowych. Interpretacja, co jest ważną potrzebą życiową z pewnością nie jest jednoznaczna i wprawia wielu w zakłopotanie.

By zachować wszelkie środki ostrożności warto upewnić się, czy nasz samochód jest w dobrym stanie i że nie zawiedzie nas w krytycznej chwili. Jeżeli musimy wymienić olej lub dokonać ważnej naprawy nie odkładajmy tego na później. Na ten moment wizyta w warsztacie jest w pełni możliwa, a nie wiemy, czy niebawem nie napotkają nas kolejne ograniczenia.

Ze względu na niebezpieczeństwo związane z przebywaniem w dużych skupiskach ludzi podróżowanie środkami komunikacji publicznej, takimi jak autobusy, tramwaje, ale również taksówki, nie jest dobrym rozwiązaniem. Chorzy, którzy mogą nawet nie wiedzieć o swoim stanie, dotykają wspólnych powierzchni, kaszlą i kichają, a to właśnie w ten sposób najczęściej dochodzi do przenoszenia się wirusa.

Dlatego też, aby chronić siebie oraz swoich bliskich, jeśli tylko mamy taką możliwość, należy postawić na transport indywidualny. Rozwiązanie to jest również mniej ryzykowne, kiedy musimy przewieźć dzieci lub seniorów.

- W obliczu pandemii koronawirusa, która przeraża wielu z nas, możemy czuć się bezsilni, ale prawda jest taka, że nawet w tak trudnej sytuacji mamy wybór. Jeśli już jesteśmy zmuszeni do wyjścia z domu, nie ryzykujmy podróży komunikacją miejską. Wybierzmy bezpieczniejszy środek transportu - swój własny samochód - mówi Patrycja Rzoska z firmy Ravenol, która jest organizatorem sieci warsztatowej Ravenol Professionals.

Własny samochód osobowy to już nie tylko wygoda, ale także bezpieczeństwo. Należy jednak pamiętać o niezbędnych, również w tym przypadku, środkach ostrożności - przede wszystkim o odkażaniu naszego pojazdu.



Skutecznym sposobem na dezynfekcję samochodu jest ozonowanie. Dzięki niemu usuniemy nie tylko wirusy, ale również bakterie, grzyby, mikroorganizmy i zarodki pleśni. Zabieg ozonowania możemy wykonać w dobrym warsztacie samochodowym, który przestrzega zasad bezpieczeństwa zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.



Jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji wnętrza samochodu jest również pozostawienie go na kilka dni. W izolacji wszelkie niebezpieczne dla zdrowia wirusy oraz bakterie umierają. Doskonale wiemy jednak, że nie zawsze jest to możliwe. Takie rozwiązanie zaleca się zwłaszcza wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że pojazdem posługiwał się ktoś chory.



Najważniejszym elementem codziennej dezynfekcji jest przecieranie najczęściej dotykanych powierzchni takich jak: klamki w drzwiach i przy klapie bagażnika, kierownica, pasy bezpieczeństwa, hamulec ręczny, drążek skrzyni biegów oraz dźwignie (np. kierunkowskazy) i przyciski.



Wśród środków, których można używać do odkażania naszych pojazdów, są te dostępne w sklepach internetowych, aptekach i produkowane przez stacje benzynowe. Rzeczywistość pokazuje jednak, że coraz trudniej kupić takie specyfiki, dlatego w tej sytuacji sprawdzi się również alkohol etylowy oraz woda utleniona z octem.



W czasie pandemii należy pamiętać o szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi ludźmi, a zwłaszcza o unikaniu dużych skupisk. To właśnie korzystanie z własnego samochodu umożliwia nam bezpieczniejsze poruszanie się po drogach, dlatego warto dokonać tego, zdecydowanie mądrego, wyboru.