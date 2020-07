Jak narkotyki działają na kierowców?

​Substancje psychoaktywne, do których zaliczają się m.in. narkotyki i tzw. dopalacze wpływają na ośrodkowy układ nerwowy zakłócając jego prawidłową ocenę sytuacji drogowej - zaznaczył w rozmowie z PAP dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) prof. Marcin Ślęzak.

Zdjęcie Czy narkotyki to problem wśród kierowców autobusów? /Adam Burakowski /Reporter Czy kierowcy autobusów jeżdżą po narkotykach? Tego nie ma jak sprawdzić!

Szef ITS, zapytany przez PAP o wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdów podkreślił, że substancje psychoaktywne, zarówno legalne - jak alkohol i niektóre leki - oraz nielegalne, jak narkotyki i tzw. dopalacze, wpływają na ośrodkowy układ nerwowy i zakłócają jego prawidłową ocenę sytuacji drogowej. Dodał, że zmieniają one również postrzeganie kierowcy, ingerując w jego świadomość i nastrój.

"Zdarza się także, że np. silne leki lub narkotyki łączone są z alkoholem, co bardzo wyraźnie zwiększa ryzyko uwikłania się w niebezpieczne zdarzenia na drodze" - powiedział Ślęzak.



Ekspert podkreślił, że z danych Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) oraz Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) jednoznacznie wynika, że prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych jest istotnym problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach UE. Dodał, że z każdym rokiem rośnie liczba ujawnianych kierujących pod wpływem narkotyków.



"O tym, że problem istnieje Instytut Transportu Samochodowego informował od wielu lat. Wyniki unijnego projektu DRUID (2010), w którym ITS brał udział, pozwoliły dokładnie określić skalę zjawiska obecności substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym" - zaznaczył.



Jak dodał, analiza ta wykazała, że w tamtym okresie po polskich drogach poruszało się ok. 330 tys. kierowców po zażyciu nielegalnych substancji psychoaktywnych.



Najpopularniejszymi z tych substancji były marihuana i haszysz, występujące w lekach uspokajających benzodiazepiny i nielegalne opiaty, jak np. heroina.



"Już w 2015 roku w badaniach opinii społecznych ESRA wykazano, że w Polsce ok. 500 tys. kierowców w ostatnim roku prowadziło pojazd po zażyciu narkotyków. Tendencje były więc niekorzystne. Pamiętać też należy, że w tamtym okresie szerzej zaczęliśmy też zwracać większą uwagę na problem syntetycznych substancji psychoaktywnych, czyli na tzw. dopalacze" - zaznaczył Ślęzak.



Szef ITS - powołując się na dane europejskie - zaznaczył również, że 8 proc. kierowców, którzy zginęli w wypadkach drogowych, prowadziło pojazd po zażyciu nielegalnych substancji psychoaktywnych. "W Polsce ten wskaźnik jest na razie niższy, ale to nie oznacza, że powinniśmy go lekceważyć" - ocenił.



Ekspert zauważył ponadto, że problemem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym są także legalne substancje psychoaktywne, jak alkohol, czy niektóre leki.



"Silne leki są stosowane w całej Europie, a badania pokazują, że spośród 88 mln dorosłych obywateli UE, nieco ponad jedna czwarta osób w wieku 15-64 lat zażywało takie środki" - podkreślił.



Zaznaczył również, że Instytut Transportu Samochodowego już od wielu lat postuluje wdrożenie nowej polityki prewencyjnej, ukierunkowanej na wyeliminowanie z ruchu drogowego alkoholu, narkotyków - tradycyjnych i syntetycznych - a także objęcie lepszą kontrolą tych leków, które mogą wpływać na stan kierowcy.