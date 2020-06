ITD rozpoczyna wakacyjne kontrole autokarów

Wraz z rozpoczętymi wakacjami, rozpoczęły się również kontrole autokarów w ramach akcji "Bezpieczny autokar" - powiedział w sobotę Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Dodał, że kontrole będą prowadzone przez cały okres wakacji.

Zdjęcie /ITD

Jak poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego, w sobotę rozpoczęły się kontrole autokarów w ramach akcji "Bezpieczny autokar". "Tę akcję prowadzimy od 2003 roku po to, aby bezpieczeństwo w przewozach autokarowych było coraz większe" - przekazał Gajadhur.



"Dzisiaj na warszawskim Torwarze inspektorzy skontrolowali już siedem autokarów, które wyjeżdżały z dziećmi na wypoczynek letni. Na szczęście wszystkie autokary były sprawne technicznie, wszyscy kierowcy byli trzeźwi oraz wypoczęci" - powiedział.



Wskazał, że kontrole autokarów będą prowadzone na stałych punktach kontroli oraz na głównych szlakach komunikacyjnych. "Możemy również przyjechać w miejsce odjazdu autokaru" - tłumaczył. Dodał, że kontrole będą prowadzone przez cały okres wakacji.



Główny Inspektor Transportu Drogowego poinformował również o statystykach dotyczących ubiegłorocznych kontroli autokarów.



"W czasie zeszłorocznych wakacji inspektorzy transportu drogowego sprawdzili ponad 2 tys. autokarów turystycznych. W 96 przypadkach musieliśmy zatrzymać dowody rejestracyjne. Natomiast pojazdów w fatalnym stanie technicznym było 16" - wyliczył. "Nie jest to dużo, jednak chcielibyśmy, żeby te dowody nie były zatrzymywane" - zaznaczył.



Przypomniał również, że kierowca może prowadzić autokar maksymalnie 10 godzin dziennie przez dwa dni w tygodniu, w pozostałe dni 9 godzin. "Co jest ważne po 4,5 godzinie ciągłej jazdy kierowca musi sobie zrobić minimum 45 minut przerwy. To jest czas na regenerację sił" - podał.



"Inspekcja Transportu Drogowego podczas wakacji będzie koncentrowała się również na kontrolach ciężkiego transportu ciężarowego. Będziemy sprawdzali czy pojazdy nie są przeładowywane, czy nie są zbyt ciężkie jak również w czasie weekendów inspektorzy będą sprawdzali, czy nie są łamane ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych" - tłumaczył. Przypomniał, że w wakacyjne weekendy będą obowiązywały ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton.



"Te pojazdy nie powinny poruszać się po drogach w piątki w godzinach od 18 do 22, w soboty od 8 do 14, oraz w niedzielę od 8 do 22" - zaznaczył.



Ocenił też, że sporo osób wyjedzie na wakacje samochodami osobowymi. "Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, o dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Jedźmy bezpiecznie, kierujmy się rozsądkiem, pamiętajmy, że droga to nie tor wyścigowy" - zaapelował.



"O bezpieczeństwo na drogach będzie również dbał system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym GITD. Niestety w tym systemie podczas ubiegłorocznych wakacji zostało zarejestrowanych ponad 281 tys. wykroczeń. Około 1,5 tys. kierowców w czasie ubiegłorocznych wakacji przekroczyło prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h" - dodał.