Rusza kolejny projekt skierowany do aktywnych i nowoczesnych kierowców, którzy oprócz zwykłej przyjemności z jazdy samochodem i korzystania z niego jako narzędzia pracy, chcą przy okazji mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, pragną udoskonalić swoje umiejętności jako kierowcy i nie boją się nowych wyzwań!

Opracowany we współpracy z firmą Enerfy, FIA Smart Driving Challenge (FIA SDC) to globalny konkurs Międzynarodowej Federacji Samochodowej promujący rozsądną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska jazdę samochodem. W Polsce promowany przez Polski Związek Motorowy i Interię.

Czym jest FIA Smart Driving Challenge?

Projekt polega na monitorowaniu codziennej jazdy i zachowań uczestników za kierownicą a następnie punktowaniu ich każdorazowego przejazdu. Za pomocą sztucznej inteligencji przez platformę cyfrową Enerfy® połączoną z aplikacją na smartfony każdy przejazd zapisywany jest w formie cyfrowego wyniku dającego możliwość oceny i ustalenia rankingu wyzwania. Po pokonanym etapie podróży każdy z uczestników za pośrednictwem aplikacji ma możliwość pełnego wglądu w analizę swojego stylu jazdy dzięki czemu może na bieżąco doskonalić swoje umiejętności i technikę jazdy.

W jakim celu stworzony został projekt FIA Smart Driving Challenge?

To wyzwanie jakie międzynarodowe organizacje samochodowe chcą rzucić lekkomyślności i rutynie za kierownicą. FIA Smart Driving Challenge to projekt, który ma na celu zmotywowanie ludzi do myślenia za kierownicą i rozsądnej jazdy samochodem.

Dołączając do projektu, aby stać się najrozsądniejszym kierowcą świata, każdy z uczestników podczas rejestracji może wybrać zespół kierowany przez jednego z prestiżowych mistrzów sportów motorowych, w tym Gosię Rdest i Karola Basza, którzy później będą udzielać swoim zawodnikom wskazówek dotyczących jazdy i dzielić się z nimi swoim doświadczeniem. Ostatecznie najlepsi kierowcy zmierzą się w finale aby wygrać wyzwanie.

Tegoroczna ogólnoświatowa edycja ruszyła 19 kwietnia 2021 r.

Finał odbędzie się online - za pośrednictwem aplikacji FIA SDC - w grudniu 2021 r.

Wszystko co trzeba zrobić aby wziąć udział w wyzwaniu to tylko pobrać aplikację FIA SDC na swój smartfon i połączyć się z samochodem przez Bluetooth. Jeśli Twój samochód nie ma Bluetooth, możesz zamówić moduł OBD. Moduł działa we wszystkich samochodach z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi wyprodukowanych po roku 2001 (UE) i 1996 r. (USA). Więcej informacji tutaj.