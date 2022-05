Tym razem przetestowano systemy bezpieczeństwa czynnego oferowane przez:

Jaguara I-PACE,

Nissana Qashqaia

Polestara 2,

Volkswagen ID.5.

Wszystkie z testowanych rozwiązań spełniły oczekiwania ekspertów, chociaż wyniki poszczególnych modeli można uznać za zaskakujące.

Przypomnijmy - Euro NCAP ocenia aktywne systemy wspomagające jazdę niezależnie od standardowych testów zderzeniowych. Próby odwzorowują krytyczne scenariusze związane z podróżowaniem po autostradach i drogach szybkiego ruchu, jak np. dojazd do stojącej przeszkody czy zajechanie drogi przez innego uczestnika ruchu. Jak poradziły sobie z testami poszczególne modele?



Euro NCAP i systemy wspomagania kierowcy. Nissan Qashqai lepszy niż Polestar 2

Zdjęcie Nissan Qashqai - wnętrze /

Najwyższy wynik w tej serii prób - systemy wspomagające i wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa oceniono aż na 93 proc. - otrzymał Nissan Qashqai. Zdaniem testujących system ProPILOT współpracujący Navi Link oferuje "doskonałą równowagę" między pomaganiem kierowcy w sytuacjach "kryzysowych", a wyręczaniem go w czasie prowadzenia. Mówiąc prościej - systemy rozpoznają i dobrze reagują na zdarzenia kryzysowe, ale nie wyręczają kierowcy w prowadzeniu, dzięki czemu nie ma obawy, że ich działanie będzie usypiać jego czujność. Nissana pochwalono m.in. za skuteczne działanie aktywnego tempomatu, który - w oparciu o informacje z nawigacji - potrafi dostosować prędkość zbliżając się do zakrętów czy skrzyżowań.



Zdjęcie Volkswagen ID.5 /

Na 85 proc. oceniono skuteczność systemów bezpieczeństwa czynnego w elektrycznym Volkswagenie ID.5. Auto pochwalono m.in. za wyświetlacz przezierny HUD i kamerę wewnętrzną monitorującą zachowanie kierowcy. Volkswagen, podobnie do Nissana, potrafi dostosować prędkość do zbliżających się przeszkód (zakręty, skrzyżowania) i dobrze radzi sobie w większości scenariuszy testowych. W przypadku wykrycia braku aktywności ze strony kierowcy ID.5 jest też w stanie "w kontrolowany sposób" zatrzymać się na pasie ruchu.

Zdjęcie Polestar 2 /

Pewnym zaskoczeniem może być stosunkowo słaba ocena Polestara 2. Wprawdzie systemy bezpieczeństwa oceniono na bardzo wysokie 88 proc, ale zachowanie samych asystentów jazdy - zaledwie na 53 proc. Po stronie minusów wymieniono brak wyświetlacza przeziernego i kamery, która monitorowałaby zachowania kierowcy. Do kontrolowania jego poczynań służy tu wyłącznie czujnik położenia kierownicy. Chociaż samochód do informowania o ograniczeniach prędkości wykorzystuje zarówno dane z kamery, jak i nawigacji, systemy nie potrafią automatycznie dostosować prędkości do przeszkód terenowych (zakręty, skrzyżowania). Eksperci Euro NCAP zwracają też uwagę, że chociaż Polestar 2 dobrze radzi sobie w większości sytuacji krytycznych dotyczących pojazdów w ruchu, system nie jest w stanie automatycznie zatrzymać się przed stojącym pojazdem.



Zdjęcie Jaguar I-PACE /

Najgorsze wyniki z testowanej czwórki (ocena systemów bezpieczeństwa - 59 proc, ocena asystentów jazdy - 53 proc.) zanotował Jaguar I-Pace. Plusy brytyjskiej konstrukcji to m.in. wyświetlacz przezierny HUD. Podobnie jak Volvo system nie jest w stanie dostosować prędkości do nadchodzących przeszkód i automatycznie zatrzymać się przed stojącym pojazdem. Eksperci docenili jednak system ostrzegania przed pojazdami znajdującymi się w tzw. martwym polu. Pochwalili też Jaguara za dobrą równowagę między aktywnym wsparciem, a zaangażowaniem kierowcy w prowadzenie pojazdu.



