Spis treści: 01 Nowe wyposażenie obowiązkowe skutera?

02 Prawo jazdy na motorowery w Polsce

03 ETSC chce dokręcić śrubę motocyklistom? Pod lupą dostawcy jedzenia

Z najnowszych zweryfikowanych danych wynika, że w 2021 roku w krajach Unii Europejskiej w wypadkach drogowych zginęło 3891 osób podróżujących motocyklem lub motorowerem. To wprawdzie o 25 proc. mniej niż dekadę wcześniej ale ETSC zauważa, że w tym czasie liczba ofiar wypadków drogowych zmalała o ponad 1/3. Co ciekawe, aż 90 proc. ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem jednośladów to mężczyźni.

Nowe wyposażenie obowiązkowe skutera?

Przedstawiciele ETSC przekonują, że można by uzyskać dużą poprawę bezpieczeństwa kierowców motorowerów, skuterów i motocykli, gdyby w całej unii ujednolicono przepisy dotyczące tych pojazdów. Na stole są kwestie wyposażenia obowiązkowego i minimalnego wieku pozwalającego starać się o uprawnienia do prowadzenia. W przypadku skuterów chodzi np. o wprowadzenie obowiązku montowania układu ABS przeciwdziałającemu blokowaniu się kół w czasie hamowania.

Przedstawiciele Rady postulują też o zaostrzenie kwestii obowiązkowych badań technicznych, w czasie których diagności mieliby przykładać większą wagę do kwestii nielegalnych przeróbek, które pozwalają na rozwijanie większych prędkości niż dopuszczone przepisami.



Kolejny z postulatów dotyczy zrównania wymogów stawianych przed kierowcami. ETSC zwraca uwagę, że chociaż w większości krajów, by starać się o stosowne uprawnienia do prowadzenia motoroweru lub skutera trzeba mieć ukończone 16 lat, nie brak i takich, gdzie motorowerem podróżować można po skończeniu 14. roku życia, bez konieczności zaliczenia egzaminu praktycznego.



Prawo jazdy na motorowery w Polsce

Przypominamy, że w Polsce, by starać się o prawo jazdy kategorii AM, należy mieć ukończone 14 lat. Dokument, którego uzyskanie wymaga zdania egzaminów państwowych (teoria i praktyka) pozwala na prowadzenie pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, których konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.



ETSC chce dokręcić śrubę motocyklistom? Pod lupą dostawcy jedzenia

We wnioskach do raportu dotyczącego bezpieczeństwa kierowców jednośladów można też przeczytać, że rządy poszczególnych krajów członkowskich UE powinny wypracować mechanizmy pozwalające na lepsze egzekwowanie ograniczeń prędkości. W tym przypadku chodzi o kraje, których przepisy wymagają jasnej identyfikacji kierowcy (zdjęcie twarzy) na zdjęciu z fotoradaru.



W szczególny sposób upomniano też Cypr i Grecję, zwracając uwagę na bardzo niską świadomość mieszkańców obu państw dotyczących kwestii obowiązkowego zakładania kasków.



Wśród wniosków można też wymienić zalecenia dotyczące promowania programów wspierających bezpieczeństwo kierowców jednośladów, jak np. program informowania konsumentów o poziomie ochrony zapewnianym przez kaski czy odzież ochronną.

Musimy zwrócić baczną uwagę na trendy, jak rosnąca liczba młodych ludzi, głównie mężczyzn, dostarczających jedzenie na skuterach, pracujących pod presją czasu na źle utrzymanych pojazdach, rozpraszanych przez aplikacje - czytamy w raporcie

Część wniosków skierowana jest również do producentów pojazdów. ETSC chciałaby zintensyfikowania prac dotyczących opracowania lepszych systemów bezpieczeństwa aktywnego, jak np. wykrywający jednoślady system automatycznego hamowania przed przeszkodą. Te miałyby trafiać nie tylko do aut osobowych, ale też ciężarowych i dostawczych.



Przypominamy, że Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) nie ma żadnej mocy sprawczej, a jej zalecenia traktowane są przez Komisję Europejską jedynie w kategorii rekomendacji. Trzeba jednak wiedzieć, ze władze Wspólnoty poważnie traktują raporty ETSC, a wnioski formułowane przez Radę brane są pod uwagę na etapie tworzenia regulacji wewnątrzwspólnotowych.

