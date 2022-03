Nie ma wątpliwości, że eksport paliw kopalnych stanowi fundament rosyjskiej gospodarki. Widmo szybkiego uniezależnienia się od dostaw z Rosji i odcięcia Putina od unijnych pieniędzy, które pozwalają finansować zbrodnicze działania rosyjskiej armii, jest więc zrozumiałe. Niestety - z perspektywy kierowców - nie oznacza to nic dobrego.



Ciężkie czasy dla kierowców

Obecnie coraz głośniej mówi się o przyspieszeniu wprowadzania planu Fit for 55, co dla zmotoryzowanych oznacza jeszcze większe podkręcenie tempa elektrycznej transformacji. Jeśli - jak miało to miejsce po aneksji Krymu - do sankcji nie przyłączą się państwa OPEC - można się też spodziewać kolejnych wzrostów cen paliw.



Na tym, jednak nie koniec. Swój plan na szybsze uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskiej ropy przedstawiła właśnie Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC).



W liście, który ukazał się niedawno na łamach Financial Times, przedstawiciele ETSC zaapelowali do Komisji Europejskiej o wprowadzenie nowych limitów prędkości na europejskich drogach.

"Chcielibyśmy zarekomendować środek, który można by podjąć szybko i stosunkowo prosto, aby w krótkim okresie znacząco zmniejszyć import ropy w UE: zredukować limity prędkości w całej Wspólnocie" - czytamy w oświadczeniu ETSC.

Autorzy kontrowersyjnego pomysłu przekonują, że ponieważ zużycie paliwa przyczynia się do zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska "spowolnienie jest zawsze dobrym rozwiązaniem".



Nowe limity prędkości w UE?

O jakich limitach mowa? Zdaniem ETSC nowe powinny wyglądać następująco:

100 km/h na autostradzie,

80 km/h na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym,

30 km/h w obszarze zabudowanym.



Jako przykład wskazywane są Niderlandy, które w marcu 2020 roku wprowadziły nowe limity prędkości na autostradach. Od 16 marca 2020 roku, w godzinach między 6:00 a 19:00, na drogach szybkiego ruchu obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 100 km/h. Po godzinie 19:00 na autostradzie legalnie można się poruszać z prędkością 120 km/h. Przedstawiciele ETSC argumentują, że samochód jadący z prędkością 100 km/h zużywa nawet o 25 procent mniej paliwa, niż auto poruszające się z prędkością 130 km/h.



Za przykład stawiane są też Bruksela i Paryż, gdzie ograniczenia prędkości do 30 km/h obwiązują już od kilku miesięcy. ESTC przypomina również, że latem podobne przepisy obowiązywać zaczną w obszarze zabudowanym w całej Hiszpanii.

"Obecne czasy wymagają nadzwyczajnych środków. UE i państwa członkowskie UE powinny pilnie zobowiązać się do wprowadzenia nowych limitów prędkości" - czytamy w oświadczeniu ETSC.

