Dramatyczna niewiedza polskich kierowców. A przecież znamy się na autach...

Najbardziej znanym system bezpieczeństwa w samochodzie jest ABS - zna go 58 proc. polskich kierowców. Niestety, tylko co dziesiąty kierowca ma wiedzę na temat systemu eCall, który umożliwia ręczne lub automatyczne wezwanie pomocy...

Mercedes oferował system ABS juz w 1978 roku

Ciekawe informacje płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Starter24, jednego z europejskich liderów na rynku car assistance. Pytano w nim o wiedzę polskich kierowców na temat systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy we współczesnych samochodach. Wyniki?



Aż 58 proc. polskich kierowców zna system ABS, który zapobiega m.in. poślizgowi kół samochodu w czasie hamowania. Jest to także najpopularniejszy system w samochodach badanych kierowców. Do najbardziej znanych rozwiązań z zakresu wsparcia kierowcy należą: kamera cofania (39 proc. odpowiedzi), tempomat (36 proc.) oraz połączenie bluetooth z systemem audio. Niestety tylko co dziesiąty kierowca (12 proc. ankietowanych) ma wiedzę na temat systemu eCall, który umożliwia szybkie ręczne lub automatyczne wezwanie pomocy. Jeszcze mniej osób posiada taki system w samochodzie (tylko 8 proc. ankietowanych). Podobnie wygląda sytuacja z bCall, który obsługuje zgłaszanie awarii lub dowolnego zapytania przyciskiem wprost z samochodu (10 proc. odpowiedzi).



Tylko 58 proc. kierowców zna ABS. Zadebiutował w 1974 roku...

W tej kwestii wyróżniają się młodzi kierowcy, osoby mające nowe auta oraz posiadający samochód w leasingu. Warto dodać, że system eCall jest od marca 2018 roku obowiązkowo montowany w każdym nowym samochodzie.



Współczesne samochody są coraz częściej wyposażone w tzw. zaawansowane systemy wsparcia kierowcy (ang. ADAS). Należą do nich m.in. system ostrzegania przed niebezpieczeństwem na drodze, rozpoznawania znaków drogowych czy automatycznego hamowania awaryjnego. Rozwiązania ADAS nie są powszechnie znane, jednak 67 proc. badanych kierowców zna przynajmniej jeden z systemów wchodzących w jego skład. Najpopularniejszy jest system automatycznego hamowania awaryjnego (23 proc. odpowiedzi).



Średni wiek auta osobowego w Polsce to prawie 15 lat. Widać to w wynikach ankiety

Które z nowoczesnych systemy są obecnie najbardziej pożądane przez polskich kierowców? W takim zestawieniu zdecydowanym numerem jeden okazuje się kamera cofania (38 proc. odpowiedzi). Na drugim miejscu (33 proc. ankietowanych) znalazły się czujniki parkowania. Co ciekawe, zaraz po podstawowym wyposażeniu, badani kierowcy wybierają systemy ADAS. Najczęściej korzystaliby z systemu ostrzegania przed niebezpieczeństwem na drodze i automatycznego rozpoznawania znaków drogowych (odpowiednio 27 proc. i 26 proc. wskazań). Co czwarty kierowca chciałby korzystać z systemu autonomicznej jazdy poziomu 3 (kierowca może zdjąć ręce z kierownicy, ale musi być gotowy do przejęcia kierowania w każdej chwili).

Więcej kierowców woli kamerę cofania niż automatyczny hamulec awaryjny. Nie ufamy elektronice?

Badanie przeprowadzone przez Starter24 pokazuje, że Polacy chcą przede wszystkim mieć poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas manewrów parkingowych, jakie dają czujniki parkowania i kamera cofania. Obserwujemy także wzrost świadomości i chęć korzystania z bardziej zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy, w tym autonomicznej jazdy. Nie dotyczy to niestety systemów ratujących życie, takich jak eCall. W tym obszarze świadomość jest bardzo niska.