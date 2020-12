Co się zmienia dla kierowców?

Od soboty, 5 grudnia, kierowcy nie muszą już wozić ze sobą prawa jazdy. To jedno z ułatwień, jakie zafundował zmotoryzowanym tzw. pakiet deregulacyjny. Kierowcy wciąż czekają jednak na kolejne zmiany. Jakie?

Samochody używane - porady Zmiany w przepisach i duży kłopot wielu kierowców

Oprócz możliwości prowadzenia pojazdów bez posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy, od soboty nie ma też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się miejsce na pieczątki potwierdzające obowiązkowe przeglądy techniczne. Wszystkie dane są przecież dostępne w CEPiKu, a - od października 2018 roku - kierowcy nie mają przecież obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego.



Niestety - wbrew doniesieniom niektórych mediów - kierowcy wciąż zobligowani są np. do wymiany tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu pojazdu.



Pakiet deregulacyjny (art. 73 ust. 1a) przewidywał, że przerejestrowując pojazd będzie można złożyć wniosek o pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Taki scenariusz byłby możliwy, o ile auto było już zarejestrowane w Polsce, a tablice odpowiadają aktualnym wzorom (np. flaga UE zamiast polskiej).



Dzięki temu przy rejestracji można by oszczędzić sto złotych (80 zł za wydanie tablic i 20 zł za nalepkę legalizacyjną). W praktyce oznacza to również, że tablica rejestracyjna nie byłaby już powiązana z konkretnym regionem i - przynajmniej w teorii (do zmiany wzoru tablic) - mogłaby "wędrować" wraz z autem, gdy to zmieniałoby właścicieli. Problem w tym, że wspomniany art. 73 ust. 1a wciąż nie wszedł w życie i trudno prorokować, kiedy to nastąpi. Stanie się to dopiero po opublikowaniu stosownego komunikatu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.



Mimo że pakiet deregulacyjny przewidywał też rezygnację z wydawania Karty Pojazdu, również w tej kwestii nic się nie zmieniło. Dokument, którego wyrobienie kosztuje pierwszego właściciela 94 zł i 50 groszy, wydawany będzie w wydziałach komunikacji do 22 września 2022 roku.



Zdjęcie W TVN24 komentowano zmiany, których wciąż nie ma... /

Warto dodać, że ogrom zmian szykowanych kierowcom w ostatnim czasie sprawia problemy nie tylko zmotoryzowanym, ale i mediom. Przykładowo - w ostatni weekend na antenie TVN24 usłyszeć można było, że od 5 grudnia kierowcy zobowiązani będą do ustępowania pierwszeństwa wchodzącym na przejście pieszym. W rzeczywistości zmiany dotyczące prawnej ochrony pieszych wchodzących na przejście zostały dopiero przyjęte przez rząd, co oznacza, że czeka je jeszcze cała ścieżka legislacyjna i na pewno nie wejdą w życie przed końcem roku.