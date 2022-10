BYD z lepszymi wynikami niż Volkswagen i BMW. Nowa seria testów Euro NCAP

W poprzednich seriach testów Euro NCAP sprawdziło dwa chińskie pojazdy - Wey Coffee 01 i Ora Funky Cat. Pierwszy to potężny SUV, który jest hybrydą plug-in, a drugi to nieduży samochód elektryczny. Oba modele dopiero zaczynają rynkową karierę w Europie, a test Euro NCAP wykazał, że w niczym nie ustępują konkurencyjnym markom europejskim, przynajmniej pod względem bezpieczeństwa - oceniono je na 5 gwiazdek.

Testy Euro NCAP. Bardzo dobry wynik chińskiego BYD Atto 3

Dlatego nie jest większą niespodzianką, że podobną ocenę dostał oceniony w najnowszej serii testów BYD Atto 3 (w Chinach sprzedawany jako Yuan Plus). BYD (nazwa jest skrótem od słów "Build Your Dreams") od ponad dekady sprzedaje w Europie autobusy, jednak dopiero teraz wchodzi na rynek samochodów osobowych. Atto 3 to kompaktowy crossover o napędzie elektrycznym, który w teście Euro NCAP otrzymał ocenę 5 gwiazdek. Co ciekawe, ochronę kierowcy i pasażera oceniono na odpowiedno 91 i 89 proc., czyli lepiej niż np. w BMW 2 Active Tourer (88 i 81 proc.) czy w Volkswagenie Golfie (88 i 87 proc.).

Testy Euro NCAP. Dwie oceny czterogwiazdkowe

Egzaminowi Euro NCAP poddano jeszcze dwa samochody chińskie..., tzn. produkowane w Chinach: Citroena C5 X (produkowany przez spółkę joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile) i elektrycznego sedana Mobilize Limo (marka samochodów elektrycznych należąca do Renault; samochód produkuje spółka Renault-Jiangling). Oba modele otrzymały ocenę czterech gwiazdek. O takim wyniku zadecydowały pewne braki w testach zderzeniowych oraz w wyposażeniu w systemy asystujące kierowcy (ADAS).

Zdjęcie Mobilize Limo oceniono tylko na 4 gwiazdki / materiały prasowe

Testy Euro NCAP. Rekordowa ocena Mercedesa EQE

Na przeciwległym biegunie znalazł się elektryczny Mercedes EQE. Podobnie jak inne, elektryczne modele z gamy EQ otrzymał on pięć gwiazdek. Euro ENCAP doskonale ocenił opcjonalny system aktywnego kierowania Distronic. To pierwszy system oceniany przez organizację, który potrafi po zasłabnięciu kierowcy bezpiecznie sprowadzić samochód z lewego pasa autostrady na pobocze, a następnie go zatrzymać. To dzięki temu EQE uzyskał rekordową ocenę za systemy ADAS.

Pięć gwiazdek otrzymały również Seaty Ibiza i Arona. Oba modele nie są nowymi konstrukcjami, jedynie przeszły niedawno lifting. Testujący dopatrzyli się braku centralnych poduszek powietrznych, ale nie zaważyło to na ocenie końcowej.

Zdjęcie Mazda CX-60 otrzymała ocenę 5 gwiazdek / materiały prasowe

Na pięć gwizdek oceniono również dwa modele BMW: X1 i 2 Active Tourer oraz Mazda CX-60. Modele ten zebrały dobre oceny we wszystkich testach, nie znaleziono słabych stron.

Ostatnim modelem poddanych testom był Golf 8. Samochód ten po raz pierwszy testowano po wprowadzeniu na rynek w 2019 roku. Ponowny test wynikał z poddania go modernizacji, wprowadzono m.in. centralną poduszkę powietrzną, asystenta jazdy po skrzyżowaniach czy system wykrywania zmęczenia. W tej sytuacji, mimo zaostrzonych niedawno kryteriów Euro NCAP, ocena nie mogła być inna niż pięciogwiazdkowa.

