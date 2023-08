Bułgarski Game Boy wypiera walizkę. Tak teraz kradną auta w Polsce

Spis treści: 01 Kradzieże samochodów w Polsce w 2023 roku. Złodzieje w odwrocie

W których rejonach Polski jest najwięcej kradzieży samochodów?

Bułgarski Game boy zamiast walizki. Nowe mody wśród złodziei samochodów

Jak działa bułgarski Game Boy. Przed tą metodą nie ma ratunku

Od stycznia do lipca, głównie z parkingów i ulic, skradziono w Polsce 3194 samochody. To aż o 616 mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.

Kradzieże samochodów w Polsce w 2023 roku. Złodzieje w odwrocie

Jak wynika z policyjnych statystyk, do których dotarła "Rzeczpospolita", złodziejską stolicą Polski - niezmiennie - pozostaje Warszawa. W Warszawie i okolicach "zniknęło" w tym roku już 1060 samochodów, czyli ponad 1/3 ogółu aut skradzionych w tym czasie w kraju.



Stolica od lat pozostaje miejscem, w którym przestępczość samochodowa działa zaskakująco prężnie. W ujęciu statystycznym, biorąc pod uwagę dane dotyczące całych lat - nawet połowa aut kradzionych w Polsce "wyparowuje" właśnie z ulic miasta stołecznego. Na pocieszenie trzeba jednak dodać, że 1060 kradzieży samochodów dokonanych w Warszawie i okolicach w tym roku oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu anno domini 2022 o 73 przestępstwa.

W których rejonach Polski jest najwięcej kradzieży samochodów?

Spieszymy wyjaśnić, że policyjne statystyki dotyczące "geograficznych" regionów, w których dochodzi do największej liczby kradzieży pojazdów, dotyczą terenów przyporządkowanych konkretnym garnizonom. Stąd w "wojewódzkiej" statystyce, pojawiają się np. takie określenia jak "gdański", mimo - w świetle podziału administracyjnego kraju - nie mamy przecież do czynienia z takim województwem.

W policyjnej statystyce "wojewódzkiej" - z wyłączeniem Mazowsza i terenów będących pod nadzorem garnizonu warszawskiego, najwięcej samochodów skradziono w tym roku z terenu:



województwa dolnośląskiego (344 skradzionych aut),



województwa łódzkiego (297 skradzionych aut),



województwa śląskiego (267 skradzionych aut),



garnizonu gdańskiego (249 skradzionych aut),



województwa wielkopolskiego (240 skradzionych aut).



Większe powody do obaw mogą mieć jedynie mieszkańcy województwa łódzkiego, gdzie w porównaniu do ubiegłego roku zanotowano wzrost liczby kradzieży o 78 przestępstw. O dziewięć aut więcej niż w ubiegłym roku zginęło również z terenu województwa lubelskiego, chociaż na tle innych regionów łączna liczba 47 kradzieży nie prezentuje się jakoś szczególnie niepokojąco.

Bułgarski Game boy zamiast walizki. Nowe mody wśród złodziei samochodów

Z uwagi na coraz większą popularność samochodów wyposażonych w układ bezkluczykowego dostępu, łupem złodziei coraz częściej padają takie właśnie pojazdy. Na popularności traci jednak metoda "na walizkę" polegająca na przechwytywaniu transmisji z kluczyka pojazdu. To zła wiadomość, bo przed "złowieniem" sygnałów nadawanych przez kluczyk kierowcy chronić się mogą korzystając chociażby z futerałów ochronnych na kluczyki lub zamykając je na noc w metalowym pudełku.



Metoda "na walizkę" wypierana jest przez tzw. "bułgarskiego Game Boya". Urządzenie działa na innej zasadzie niż "walizka", która przechwytuje i "przedłuża" sygnał emitowany przez kluczyk pojazdu.



Jak działa bułgarski Game Boy. Przed tą metodą nie ma ratunku

W przypadku "Game Boya" mamy do czynienia z komputerem - generatorem kodów cyfrowych - przechwytującym sygnały nadawane przez samochód. To swego rodzaju kieszonkowa "enigma", która po nawiązaniu komunikacji z pojazdem, rozpoczyna proces "łamania" zabezpieczeń czyli generowania cyfrowego kodu pozwalającego otworzyć i uruchomić pojazd. Złodziej informowany jest o wygenerowaniu właściwego kodu wibracją. Wówczas wystarczy już tylko użyć przycisku, by wysłać do auta wygenerowany kod i otworzyć je/uruchomić silnik - tak samo, jak za pomocą elektronicznego kluczyka. Urządzenie też inną przewagę nad "walizką" - własną pamięć.



By otworzyć pojazd z pomocą "walizki" potrzebne są dwa urządzenia i dwie osoby - jedna w okolicach kluczyków i druga przy samochodzie. Po kradzieży i dojechaniu na miejsce ukrycia pojazdu (oddalenie się od kluczyków) złodzieje muszą jednak fizycznie pozbyć się fabrycznych zabezpieczeń, by ponownie uruchomić pojazd. W przypadku "Game Boya" urządzenie dysponuje wbudowaną pamięcią wygenerowanych kodów, co pozwala zapamiętywać "zhackowane" samochody i korzystać z niego tak samo, jak z fabrycznych kluczyków.