112. W ciągu roku zadzwoniliśmy tam 21 mln razy. 1/3 zgłoszeń do kosza

Dzień 11 lutego to doskonała okazja, aby przypomnieć, kiedy dzwonić na 112, co robić w nagłych wypadkach, a także by przy okazji przekazywać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy - mówi Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.