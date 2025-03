Toyota Hilux po raz pierwszy z takim napędem. To diesel i hybryda w jednym

Największą zmianą było jednak wprowadzenie do gamy modelowej zupełnie nowej wersji napędowej wyposażonej w 48-woltowy układ miękkiej hybrydy.

Nowy układ to połączenie sprawdzonego diesla z nowoczesną technologią hybrydową. Pod maską wciąż pracuje 2,8-litrowy silnik wysokoprężny generujący 204 KM i 500 Nm, ale teraz wspierany jest przez elektryczny generator, litowo-jonowy akumulator 48V oraz konwerter DC-DC.

Dzięki wsparciu układu hybrydowego jednostka spalinowa pracuje na niższych obrotach i jest mniej obciążona przy niskich prędkościach. To według Toyoty pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 5-7 proc. Niestety, pozostaje nam wierzyć na słowo - pierwsze jazdy testowe japońską nowością odbywały się głównie w wymagającym terenie, gdzie zmierzenie średniego poziomu spalania było w zasadzie niemożliwe.

Przekonaliśmy się za to, że Toyota Hilux pozostaje jednym z najlepszych aut terenowych. Model nadal oferuje 310 mm prześwitu oraz imponujące kąty natarcia i zejścia wynoszące odpowiednio 29 i 26 stopni. Co więcej, hybrydowy układ okazuje się atutem w trudnym terenie, wspierając silnik spalinowy przy niskich obrotach, co ułatwia pokonywanie przeszkód i zwiększa kontrolę nad pojazdem.