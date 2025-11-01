Peugeot 2008 GT. Jak go kupować, to lepszej okazji może nie być
Peugeot 2008 GT to jeden z ładniejszych niewielkich crossoverów na rynku. Obecna generacja debiutowała w 2019 roku, a pod koniec 2023 roku na rynek trafiła wersja po liftingu. Na nasz redakcyjny parking trafił taki właśnie samochód, wyposażony w napęd hybrydowy, który generuje 145 KM.
Spis treści:
- Peugeot 2008 ma solidny rynkowy staż. Ale wcale się nie zestarzał
- I-Cockpit w Peugeocie 2008 nie każdemu przypadnie do gustu
- W kabinie jest dużo ładnego, ale twardego plastiku
- Gama silnikowa Peugeota 2008 mocno się zmieniła
- Napęd Peugeota 2008 to niby miękka hybryda. Ale nie do końca
- Ile paliwa zużywa hybrydowy Peugeot 2008?
- Peugeot 2008. Ceny i wyposażenie
Jak zmienił się Peugeot 2008 podczas ostatniego liftingu? Żadnej rewolucji nie było.
Peugeot 2008 ma solidny rynkowy staż. Ale wcale się nie zestarzał
Największym wyróżnikiem aut poliftingowych są potrójne paski świateł dziennych. Imitują one ślady po lwich pazurach i nawiązują do innych nowych modeli marki. Wcześniej motyw ten był wykorzystywany w światłach głównych, a światła dzienne miały jeden pasek, który miał być symbolem lwich kłów.
Również z tyłu największą nowością są potrójne tylne światła. Ogólnie trzeba jednak przyznać, że po Peugeocie 2008 rynkowego stażu nie widać. Stylizacja się nie zestarzała i samochód nadal wygląda nowocześnie.
I-Cockpit w Peugeocie 2008 nie każdemu przypadnie do gustu
Niewielką modernizację przeszła również kabina Peugeota 2008. Odświeżono cyfrowe zegary, które otrzymały trójwymiarową grafikę i system multimedialny. Niestety, wciąż nie działa on idealnie płynnie, zdarzają się momenty przycięć.
Sam 10-calowy ekran jednak duży, a sterować nim można z wykorzystaniem kilku fizycznych przycisków, które pełnią rolę skrótów. Poniżej umieszczono kolejny rząd przycisków, umożlwiających sterowanie kilkoma funkcjami klimatyzacji, jednak akurat temperatury regulować nimi się nie da, trzeba już skorzystać z ekranu.
Na pewno nie każdemu przypadnie do gustu system i-Cocpit, czyli ekran cyfrowych zegarów, na który patrzymy nad kołem kierownicy. By wieniec kierownicy nie zasłaniał ekranu, jest ona mniejsza i znajduje się niżej w większości samochodów. Osobiście nie miałem jednak problemu, ani z odpowiednim jej ustawieniem, ani z przyzwyczajeniem się do tego rozwiązania.
W testowanej odmianie GT Peugeot 2008 zachwyca fotelami. Są doskonale wyprofilowane, skórzane i przyciągają wzrok kontrastowymi przeszyciami. Szkoda, że regulacja jest całkowicie manualna.
W kabinie jest dużo ładnego, ale twardego plastiku
Do wykończenia kabiny można mieć kilka uwag. Nie chodzi o jakość montażu czy spasowania, ale o to, że zastosowane materiały są twarde, chociaż wizualnie prezentują się ładnie. Np. konsolę środkową wykończono błyszczącym plastikiem fortepianowym, który doskonale zbiera odciski palców.
Peugeot 208 pozytywnie zaskakuje za to ilością miejsca na tylnej kanapie. Mamy przecież do czynienia z przedstawicielem segmentu B, ale jednak 430 cm długości nadwozia robi swoje.
W efekcie siedzenia nawet za dość wysokim kierowcą jest komfortowe, nie brakuje miejsca na nogi. Trudno mieć również większe uwagi do bagażnika, którego pojemność wynosi 434 litry.
Gama silnikowa Peugeota 2008 mocno się zmieniła
Gama silnikową Peugeota 2008 jest dobrym przykładem tego, jakie zmiany zachodzą na rynku nowych samochodów. Jeszcze stosunkowo niedawno, 2008 był dostępny w trzech wersjach benzynowych (100, 131 oraz 155 KM), dwóch wysokoprężnych (100-110 i 131 KM) oraz elektrycznej (136 KM).
Obecnie wybór jest już zupełnie inny - bazowa wersja napędzana jest przez trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 generujący 100 KM, łączony ze skrzynią manualną. Jeśli ktoś pożąda skrzyni automatycznej lub chce więcej mocy, musi sięgnąć po miękką hybrydę, która jest dostępna w dwóch wersjach: o mocy 110 KM lub 145 KM.
Ponadto ofercie jest wersja elektryczna z silnikiem o mocy 156 KM (jeszcze na początku roku dostępna była również odmiana 136-konna).
Napęd Peugeota 2008 to niby miękka hybryda. Ale nie do końca
Testowany samochód wyposażono w układ hybrydowy, w którym silnik 1.2 o mocy 136 KM łączony jest z jednostką elektryczną o mocy 28,5 KM. Napęd ten jest powszechnie stosowany w szeregu marek Stellantisa i do niedawna koncern informował, że jego moc systemowa wynosi 136 KM. Teraz jednak podawane jest, że jest to 145 KM.
Trudno powiedzieć, czy zmieniono oprogramowanie, czy sposób obliczania mocy systemowej. Skłaniam się do tej drugiej wersji, bowiem osiągi się nie zmieniły - samochód nadal rozpędza się do 100 km/h w 8,3 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 206 km/h.
Warto dodać, że napęd ten to formalnie rzecz biorąc hybryda typu mild, jednak w odróżnieniu od rozwiązań innych firm, silnik elektryczny w samochodach Stellantisa potrafi nie tylko wspomagać silnik spalinowy, ale również chwilowo samodzielnie napędzać auto, np. podczas manewrowania na parkingu, czy podczas jazdy z niewielką prędkością. W efekcie, według producenta, nawet połowę dystansu w mieście można pokonywać na prądzie. Moim zdaniem mniej, ale fakt jest faktem, że auto na prądzie potrafi jechać.
Jak to wygląda w praktyce? Auto uruchamia się w trybie elektrycznym i jedzie niemal bezgłośnie. Gdy jednak włącza się silnik spalinowy to robi to dość głośno i z szarpnięciem. Efekty akustyczne są nieprzyjemne szczególnie na zimnym silniku. Później, podczas jazdy, samochód już sprawnie żongluje trybem spalinowym i elektrycznym.
Auto prowadzi się stabilnie, zawieszenie jest dobry kompromisem między właściwościami jezdnymi i komfortem. Kierownica na mój gust, działa jednak nieco zbyt lekko.
Ile paliwa zużywa hybrydowy Peugeot 2008?
A jak wyglądało zużycie paliwa? Na autostradzie otrzymamy wynik 7,7 l/100 km. Na drodze ekspresowej zużycie spada o litr, a jeśli będziemy omijać drogi szybkiego ruchu - o kolejny litr. Generalnie na dystansie 1600 km komputer pokazywał zużycie paliwa na poziomie 7,3 l/100 km.
Peugeot 2008. Ceny i wyposażenie
Peugeot 2008 GT do niedawno był oferowany tylko w trzech wersjach wyposażeniowych: Active, Allure i GT, natomiast niedawno ofertę poszerzono o wersje Business (oparta o Active, ale doposażona w nawigację, porty USB, kamerę cofania i przyciemniane szyby) oraz GT Exlusive, która zamyka cennik i posiada niemal wszystko. Jak kształtują się ceny?
Najtańszy jest oczywiście samochód z silnikiem o mocy 100 KM i manualną przekładnią, który kosztuje 101 330 zł w wersji Active, 104 330 zł w wersji Business i 108 330 zł w wersji Allure.
Dopłata do napędu hybrydowego o mocy 110 KM to niemal 17,5 tys. zł, kolejne 4 tys. zł trzeba dołożyć do wersji o mocy 145 KM, co daje kwotę 122 790 zł za wersję Active.
Peugeot 2008 GT ze 145-konnym napędem kosztuje już 137 790 zł. Ale testowany samochód, widoczny na zdjęciach, dodatkowo był wyposażony w czerwony lakier za 3500 zł, pakiet Advanced Grip Control (zawierający m.in. różne tryby jazdy auta) za 2500 zł oraz nawigację i system kamer 360 stopni za 3650 zł. W sumie daje to kwotę 147 tys. zł.
W efekcie otrzymujemy samochód wyposażony m.in. w reflektory Full LED, wielofunkcyjną kierownicę, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie, zmienione fotele, czarny dach, specjalną grafikę cyfrowych zegarów, a także kamerę cofania i przednie czujniki parkowania, poruszający się na 17-calowych kołach.
Niemal 150 tys. za miejskiego crossovera to dużo. Ale jeśli ktoś przymierza się do zakupu Peugeota 2008, to teraz może być dobry moment. W salonach rozpoczęły się wyprzedaże rocznika 2025 i jeśli ktoś zdecyduje się na zakup samochodu już wyprodukowanego, to może liczyć na cenę o 15-16 tys. zł niższą.
To spora różnica, która sprawia, że Peugeot 2008 staje się znacznie bardziej atrakcyjną propozycją.
Dane techniczne
Silnik spalinowy
R3, t. benz.
Pojemność
1199 ccm
Moc
136 KM (5500 obr./min)
Maksymalny moment obr.
230 Nm (1750 obr./min)
Moc silnika el.
28,5 KM
Skrzynia biegów
6b dwusprzęgłowa
Napęd
na przód
Osiągi
Przyspieszenie 0-100 km/h
8,3 s
Prędkość maksymalna
206 km/h
Średnie spalanie
4,9 l/100 km
Wymiary
Długość
4304 mm
Szerokość
1770 mm
Wysokość
1523 mm
Rozstaw osi
2605 mm
Pojemność bagażnika
434 l
Cena katalogowa
137 790 zł