Spis treści: Peugeot 2008 ma solidny rynkowy staż. Ale wcale się nie zestarzał I-Cockpit w Peugeocie 2008 nie każdemu przypadnie do gustu W kabinie jest dużo ładnego, ale twardego plastiku Gama silnikowa Peugeota 2008 mocno się zmieniła Napęd Peugeota 2008 to niby miękka hybryda. Ale nie do końca Ile paliwa zużywa hybrydowy Peugeot 2008? Peugeot 2008. Ceny i wyposażenie

Jak zmienił się Peugeot 2008 podczas ostatniego liftingu? Żadnej rewolucji nie było.

Peugeot 2008 ma solidny rynkowy staż. Ale wcale się nie zestarzał

Największym wyróżnikiem aut poliftingowych są potrójne paski świateł dziennych. Imitują one ślady po lwich pazurach i nawiązują do innych nowych modeli marki. Wcześniej motyw ten był wykorzystywany w światłach głównych, a światła dzienne miały jeden pasek, który miał być symbolem lwich kłów.

Również z tyłu największą nowością są potrójne tylne światła. Ogólnie trzeba jednak przyznać, że po Peugeocie 2008 rynkowego stażu nie widać. Stylizacja się nie zestarzała i samochód nadal wygląda nowocześnie.

Charakterystyczne światła to znak rozpoznawczy aut po liftingu Mirosław Domagała INTERIA.PL

I-Cockpit w Peugeocie 2008 nie każdemu przypadnie do gustu

Niewielką modernizację przeszła również kabina Peugeota 2008. Odświeżono cyfrowe zegary, które otrzymały trójwymiarową grafikę i system multimedialny. Niestety, wciąż nie działa on idealnie płynnie, zdarzają się momenty przycięć.

Sam 10-calowy ekran jednak duży, a sterować nim można z wykorzystaniem kilku fizycznych przycisków, które pełnią rolę skrótów. Poniżej umieszczono kolejny rząd przycisków, umożlwiających sterowanie kilkoma funkcjami klimatyzacji, jednak akurat temperatury regulować nimi się nie da, trzeba już skorzystać z ekranu.

Ekran ma 10 cali i ładne grafiki, ale podczas pracy system potrafi się przyciąć Mirosław Domagała INTERIA.PL

Na pewno nie każdemu przypadnie do gustu system i-Cocpit, czyli ekran cyfrowych zegarów, na który patrzymy nad kołem kierownicy. By wieniec kierownicy nie zasłaniał ekranu, jest ona mniejsza i znajduje się niżej w większości samochodów. Osobiście nie miałem jednak problemu, ani z odpowiednim jej ustawieniem, ani z przyzwyczajeniem się do tego rozwiązania.

Na ekran cyfrowych zegarów patrzymy nie przez, ale ponad wieńcem małej kierownicy Mirosław Domagała INTERIA.PL

W testowanej odmianie GT Peugeot 2008 zachwyca fotelami. Są doskonale wyprofilowane, skórzane i przyciągają wzrok kontrastowymi przeszyciami. Szkoda, że regulacja jest całkowicie manualna.

W kabinie jest dużo ładnego, ale twardego plastiku

Do wykończenia kabiny można mieć kilka uwag. Nie chodzi o jakość montażu czy spasowania, ale o to, że zastosowane materiały są twarde, chociaż wizualnie prezentują się ładnie. Np. konsolę środkową wykończono błyszczącym plastikiem fortepianowym, który doskonale zbiera odciski palców.

Peugeot 208 pozytywnie zaskakuje za to ilością miejsca na tylnej kanapie. Mamy przecież do czynienia z przedstawicielem segmentu B, ale jednak 430 cm długości nadwozia robi swoje.

Przednie fotele są wygodne i zapewniają dobre trzymanie boczne. Elektryczna regulacja tylko w opcji Mirosław Domagała INTERIA.PL

W efekcie siedzenia nawet za dość wysokim kierowcą jest komfortowe, nie brakuje miejsca na nogi. Trudno mieć również większe uwagi do bagażnika, którego pojemność wynosi 434 litry.

Gama silnikowa Peugeota 2008 mocno się zmieniła

Gama silnikową Peugeota 2008 jest dobrym przykładem tego, jakie zmiany zachodzą na rynku nowych samochodów. Jeszcze stosunkowo niedawno, 2008 był dostępny w trzech wersjach benzynowych (100, 131 oraz 155 KM), dwóch wysokoprężnych (100-110 i 131 KM) oraz elektrycznej (136 KM).

Gama napędów Peugeota 2008 systematycznie się zmienia Mirosław Domagała INTERIA.PL

Obecnie wybór jest już zupełnie inny - bazowa wersja napędzana jest przez trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 generujący 100 KM, łączony ze skrzynią manualną. Jeśli ktoś pożąda skrzyni automatycznej lub chce więcej mocy, musi sięgnąć po miękką hybrydę, która jest dostępna w dwóch wersjach: o mocy 110 KM lub 145 KM.

Ponadto ofercie jest wersja elektryczna z silnikiem o mocy 156 KM (jeszcze na początku roku dostępna była również odmiana 136-konna).

Napęd Peugeota 2008 to niby miękka hybryda. Ale nie do końca

Testowany samochód wyposażono w układ hybrydowy, w którym silnik 1.2 o mocy 136 KM łączony jest z jednostką elektryczną o mocy 28,5 KM. Napęd ten jest powszechnie stosowany w szeregu marek Stellantisa i do niedawna koncern informował, że jego moc systemowa wynosi 136 KM. Teraz jednak podawane jest, że jest to 145 KM.

Hybrydowy napęd Peugoeta 2008 składa się z silnika 1.2 o mocy 136 KM i silnika elektrycznego generującego 28,5 KM Mirosław Domagała INTERIA.PL

Trudno powiedzieć, czy zmieniono oprogramowanie, czy sposób obliczania mocy systemowej. Skłaniam się do tej drugiej wersji, bowiem osiągi się nie zmieniły - samochód nadal rozpędza się do 100 km/h w 8,3 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 206 km/h.

Warto dodać, że napęd ten to formalnie rzecz biorąc hybryda typu mild, jednak w odróżnieniu od rozwiązań innych firm, silnik elektryczny w samochodach Stellantisa potrafi nie tylko wspomagać silnik spalinowy, ale również chwilowo samodzielnie napędzać auto, np. podczas manewrowania na parkingu, czy podczas jazdy z niewielką prędkością. W efekcie, według producenta, nawet połowę dystansu w mieście można pokonywać na prądzie. Moim zdaniem mniej, ale fakt jest faktem, że auto na prądzie potrafi jechać.

Jak to wygląda w praktyce? Auto uruchamia się w trybie elektrycznym i jedzie niemal bezgłośnie. Gdy jednak włącza się silnik spalinowy to robi to dość głośno i z szarpnięciem. Efekty akustyczne są nieprzyjemne szczególnie na zimnym silniku. Później, podczas jazdy, samochód już sprawnie żongluje trybem spalinowym i elektrycznym.

Jak na samochód segmentu B, Peugeot 2008 jest duży. Ma 430 cm długości Mirosław Domagała INTERIA.PL

Auto prowadzi się stabilnie, zawieszenie jest dobry kompromisem między właściwościami jezdnymi i komfortem. Kierownica na mój gust, działa jednak nieco zbyt lekko.

Ile paliwa zużywa hybrydowy Peugeot 2008?

A jak wyglądało zużycie paliwa? Na autostradzie otrzymamy wynik 7,7 l/100 km. Na drodze ekspresowej zużycie spada o litr, a jeśli będziemy omijać drogi szybkiego ruchu - o kolejny litr. Generalnie na dystansie 1600 km komputer pokazywał zużycie paliwa na poziomie 7,3 l/100 km.

Średnie zużycie paliwa na dystansie 1600 km o 7,3 l/100 km Mirosław Domagała INTERIA.PL

Peugeot 2008. Ceny i wyposażenie

Peugeot 2008 GT do niedawno był oferowany tylko w trzech wersjach wyposażeniowych: Active, Allure i GT, natomiast niedawno ofertę poszerzono o wersje Business (oparta o Active, ale doposażona w nawigację, porty USB, kamerę cofania i przyciemniane szyby) oraz GT Exlusive, która zamyka cennik i posiada niemal wszystko. Jak kształtują się ceny?

Najtańszy jest oczywiście samochód z silnikiem o mocy 100 KM i manualną przekładnią, który kosztuje 101 330 zł w wersji Active, 104 330 zł w wersji Business i 108 330 zł w wersji Allure.

Dopłata do napędu hybrydowego o mocy 110 KM to niemal 17,5 tys. zł, kolejne 4 tys. zł trzeba dołożyć do wersji o mocy 145 KM, co daje kwotę 122 790 zł za wersję Active.

Mimo upływu 6 lat od premiery Peugeot 2008 wciąż wygląda nowocześnie Mirosław Domagała INTERIA.PL

Peugeot 2008 GT ze 145-konnym napędem kosztuje już 137 790 zł. Ale testowany samochód, widoczny na zdjęciach, dodatkowo był wyposażony w czerwony lakier za 3500 zł, pakiet Advanced Grip Control (zawierający m.in. różne tryby jazdy auta) za 2500 zł oraz nawigację i system kamer 360 stopni za 3650 zł. W sumie daje to kwotę 147 tys. zł.

W efekcie otrzymujemy samochód wyposażony m.in. w reflektory Full LED, wielofunkcyjną kierownicę, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie, zmienione fotele, czarny dach, specjalną grafikę cyfrowych zegarów, a także kamerę cofania i przednie czujniki parkowania, poruszający się na 17-calowych kołach.

Niemal 150 tys. za miejskiego crossovera to dużo. Ale jeśli ktoś przymierza się do zakupu Peugeota 2008, to teraz może być dobry moment. W salonach rozpoczęły się wyprzedaże rocznika 2025 i jeśli ktoś zdecyduje się na zakup samochodu już wyprodukowanego, to może liczyć na cenę o 15-16 tys. zł niższą.

To spora różnica, która sprawia, że Peugeot 2008 staje się znacznie bardziej atrakcyjną propozycją.

Potrójne światła tylne to również nowość, która pojawiła się w samochodach po liftingu Mirosław Domagała INTERIA.PL

Ilość miejsca na tylnej kanapie Peugeota 2008 pozytywnie zaskakuje Mirosław Domagała INTERIA.PL

Bagażnik ma 430 litrów pojemności, jak na segment B to świetny wynik Mirosław Domagała INTERIA.PL

Ekran cyfrowych zegarów Peugeota 2008 Mirosław Domagała INTERIA.PL

Peugeot 2008 GT Hybrid 145 Dane techniczne Silnik spalinowy R3, t. benz. Pojemność 1199 ccm Moc 136 KM (5500 obr./min) Maksymalny moment obr. 230 Nm (1750 obr./min) Moc silnika el. 28,5 KM Skrzynia biegów 6b dwusprzęgłowa Napęd na przód Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 8,3 s Prędkość maksymalna 206 km/h Średnie spalanie 4,9 l/100 km Wymiary Długość 4304 mm Szerokość 1770 mm Wysokość 1523 mm Rozstaw osi 2605 mm Pojemność bagażnika 434 l Cena katalogowa 137 790 zł





