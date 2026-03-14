Kia EV6 GT-Line to świetny, mocny samochód. Rozczarowanie było tylko jedno

Mirosław Domagała

Kia EV6 to elektryczny model o futurystycznym wyglądzie. Samochód w zeszłym roku został poddany liftingowi i podczas testu miałem okazję sprawdzić, jak zmodernizowany pojazd w najbogatszej wersji GT-Line spisuje się zimą. Niestety, nie obyło się bez wpadek.

Czerwona Kia EV6 po liftingu z nowym pasem świetlnym stoi na mokrym asfalcie podczas mgły.
Kia EV6 po liftingu zyskała m.in. nowy przód z pasem świetlnymMirosław DomagałaINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Jak zmieniła się Kia EV6 po liftingu?
  2. Kia EV6 ma teraz większą baterię
  3. Ładowanie na stacji DC. To nie tak miało być
  4. Dwa silniki potrzebują prądu. Jaki jest zasięg Kii EV6?
  5. Jak jeździ Kia EV6?
  6. Kabina EV6 to miks rozwiązań nowoczesnych i tradycyjnych
  7. Ile kosztuje Kia EV6?

Kia EV6 debiutowała w 2021 roku, ale do dziś nie jest częstym widokiem na polskich drogach. Szkoda, bo pod względem stylistyki samochód ten zdecydowanie wybija się ponad przeciętność.

Jak zmieniła się Kia EV6 po liftingu?

Niezwykły wygląd tego modelu został podkreślony przy okazji zeszłorocznego liftingu. Samochód otrzymał zmienioną przednią część nadwozia, ze światłami do jazdy dziennej w kształcie litery C i listwą świetlną łączącą światła, którą Kia nazywa Star Map.

Podobne rozwiązanie zastosowano również z tyłu, gdzie biegnąca po klapie bagażnika listwa świetlna płynnie łączy się ze światłami, co ma podkreślać szerokość nadwozia.

Nieco mniej zmian pojawiło się w kabinie. Kia EV6 otrzymała nową kierownicę i niektóre materiały. Ciekawostkę stanowi system rozpoznawania odcisków palców. Zintegrowano go z konsolą środkową, umożliwiając jazdę bez kluczyka czy kluczyka cyfrowego. Po zidentyfikowaniu kierowcy automatycznie ładuje się również jego profil, a więc ustawienia fotela czy lusterek.

Czerwony samochód Kia EV6 ustawiony tyłem na mokrej nawierzchni, dobrze widoczne nowoczesne tylne lampy LED, aerodynamiczne linie nadwozia oraz charakterystyczne zielone tablice rejestracyjne wskazujące na pojazd elektryczny, w tle mglista i zamglona s...
Z tyłu wśród nowości jest pasek świetlny łączący światłaMirosław DomagałaINTERIA.PL

Nowością jest indukcyjna ładowarka telefonu o mocy 15 W. Możliwe jest bezprzewodowe łączenie ze smartfonami za pomocą interfejsów Android Auto i Apple CarPlay, a to drenuje baterię, więc ładowarka to przydatny gadżet. Ciekawym rozwiązaniem są również złącza USB-C umieszczone w boczkach przednich foteli.

Kia EV6 ma teraz większą baterię

Jednak najważniejszej nowości, która pojawiła się w Kii EV6 nie widać gołym okiem. Po liftingu samochód otrzymał nowy akumulator, którego pojemność w testowanej odmianie Long Range wzrosła z 77,4 do 84 kWh. Kia obiecuje, że dzięki temu zasięg w cyklu WLTP testowanego egzemplarza ma wynosić do 520 km w trybie mieszanym i aż 670 km w mieście. Od razu powiem - nie no, tyle to nie.

Samochód od początku oparty był o architekturę 800V, dzięki czemu jeszcze przed liftingiem maksymalna moc ładowania wynosiła 239 kW. Natomiast po liftingu zwiększono ją o 8 proc, do 258 kW, dzięki czemu teoretycznie ładowanie baterii z 10 do 80 proc. powinno trwać tylko 18 minut, a już kwadrans ładowania powinien zwiększać zasięg o ponad 340 km. Oczywiście warunkiem jest znalezienie wystarczająco mocnej ładowarki, co w Polsce samo w sobie jest wyzwaniem, ale znów muszę powiedzieć - nie no, tyle to nie.

Czerwony, nowoczesny samochód elektryczny o dynamicznej sylwetce na ciemnej, mokrej nawierzchni, z dużymi sportowymi felgami i czarnymi detalami na drzwiach oraz z tyłu pojazdu, otoczony mgłą w tle.
Kia EV6 nawet dziś wyróżnia się na drodzeMirosław DomagałaINTERIA.PL

Ładowanie na stacji DC. To nie tak miało być

To właśnie ładowanie okazało się największym problemem podczas testu Kii EV6. Samochód ładowałem korzystając ze stacji Greenway, zwykle o mocy 150 kW, a raz, gdy była zajęta - 60 kW (w pobliżu miałem jeszcze stację 50 kW, a nieco dalej - 150 kW, ale również była zajęta, takie są obecnie realia użytkowania samochodu elektrycznego w Krakowie).

Test odbywał się w warunkach zimowych, gdy temperatura wynosiła około zera. I tu przyszło potężne rozczarowanie, gdy stałem na 150-kilowatowej ładowarce sam, drugie złącze było wolne, maksymalna moc ładowania wynosiła między 50 a 60 kW! Co gorsza, nic nie zmieniało się z czasem. Nawet, gdy już po dłuższym ładowaniu poziom energii wzrósł do 50 proc., a sama bateria się powinna rozgrzać - moc nie chciała wzrosnąć powyżej 60 kW.

Gdy poziom baterii wynosił 57 proc, moc ładowania spadła do 50,5 kW, a wówczas zasięg wg komputera pokładowego sięgał 200 km. Komputer twierdził również, że naładowanie baterii do 80 proc. potrwa 24 minuty, a do 100 proc - 56 minut!

Cyfrowy wyświetlacz samochodu elektrycznego pokazujący poziom naładowania baterii na 57%, przewidywany zasięg 200 km, pozostały czas ładowania 56 minut, aktualną moc ładowania 50,5 kW oraz przebieg 13199 km.
Ładowanie Kii nie przebiegało zgodnie z oczekiwaniamiMirosław DomagałaINTERIA.PL

Przypominam, stałem na ładowarce o mocy 150 kW, samochodem, który miał przyjmować prąd nawet 258 kW...

Tak niska moc ładowania, niestety, była efektem powtarzalnym, żadnego efektu nie dało również włączenie grzania baterii na 15 minut przed podłączeniem do prądu. Oczywiście nie wiem i nie jestem w stanie stwierdzić, czy problem leżał po stronie samochodu czy ładowarki. Przedstawiam jednak realia użytkowania samochodu elektrycznego bez dostępu do własnego gniazdka.

Czerwony samochód Kia EV6 ustawiony na mokrym asfalcie, z czarnymi detalami wokół nadkoli, aerodynamicznym tyłem i dużymi felgami, widoczna nowoczesna linia nadwozia oraz charakterystyczne światła LED z tyłu.
Kia EV6 to samochód wyróżniający się na ulicyMirosław DomagałaINTERIA.PL

Własne gniazdko zmienia postać rzeczy - samochód ma wbudowaną pokładową ładowarkę o mocy 10,5 kW, dzięki czemu ładowanie od 0 do 100 proc. trwa 7,5 godziny. Codziennie rano mamy więc pełną baterię i problem z głowy.

Dwa silniki potrzebują prądu. Jaki jest zasięg Kii EV6?

A jak wygląda zasięg? Wg komputera naładowanie baterii do pełna miało pozwolić na przejechanie 387 km i z takim właśnie zasięgiem trzeba się liczyć podczas miejskiej eksploatacji. Na drogach ekspresowych będzie to mniej, ale 300 km powinno być realne.

Jak się okazało, Kia nie należy do samochodów zachwycających niskim zużyciem energii. Dwa silniki i duża masa sprawiają, że w mieście auto zużywa około 20-22 kWh/100 km, a na drogach ekspresowych - około 24-25 kWh/100 km.

Wykres słupkowy ilustrujący zużycie energii w kWh/100 km na różnych dystansach z wyraźnie oznaczonymi wartościami oraz datami, poniżej widoczny panel ustawień i informacja o odtwarzanej piosence 'The Best' wykonawcy Tina Turner, w prawym górnym rogu ob...
Zużycie energii podczas typowych miejskich tras w temperaturze około 0 stopni CelsjuszaMirosław DomagałaINTERIA.PL

Przygody na ładowarkach położyły się cieniem na użytkowaniu Kii EV6. Szkoda, bo tym samochodem jeździ się naprawdę przyjemnie. Testowany egzemplarz napędzany był przez dwa silniki o mocy systemowej 325 KM i 605 Nm. Taki samochód rozpędza się do 100 km/h w 5,3 s, a jego prędkość maksymalna jest ograniczona do 188 km/h.

Jak jeździ Kia EV6?

Samochód ma aż 6-stopniowy system rekuperacji energii, poziom jest ustawiany za pomocą łopatek przy kierownicy. Ponadto dostępna jest funkcja i-Pedal, czy sterowanie samochodem wyłącznie za pomocą pedału gazu, do zatrzymania włącznie (puszczenie gazu oznacza tak mocne odzyskiwanie energii, że zapalają się światła hamowania, a samochód dość szybko się zatrzymuje).

Czerwony samochód marki Kia EV6 widziany od przodu, z charakterystycznymi światłami LED w kształcie strzałek, umieszczonymi po bokach maski, na tle mgły i wilgotnej nawierzchni drogi.
Kia EV6 w testowanej wersj ma 325 KM mocy i dwa silnikiMirosław DomagałaINTERIA.PL

Wysoka moc i osiągi to duże wyzwanie dla zawieszenia, które przez to zostało zestrojone dość sztywno. Dzięki temu samochód dobrze radzi sobie z zakrętami i potrafi dostarczyć sporo przyjemności z jazdy, niemal jak auta spalinowe. Wysoki moment obrotowy sprawia, że kierowca zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że prowadzi samochód, który waży niemal 2100 kg. Warto też zwrócić uwagę, że DMC przekracza 2,5 tony (wynosi równe 2600 kg), więc dwusilnikową Kią EV6 nie zaparkujemy na chodniku.

Kabina EV6 to miks rozwiązań nowoczesnych i tradycyjnych

Kia nie należy do producentów, którzy likwidują fizyczne przyciski i całe sterowanie samochodem "upychają" w ekranie. Owszem, w EV6 przed kierowcą znajduje się dużych rozmiarów ekran cyfrowych zegarów (12,3 cala), który płynnie łączy się z ekranem dotykowym, lekko obróconym w kierunku kierowcy, również 12,3-calowym, ale poniżej znajduje się fizyczny panel sterowania klimatyzacją, a do regulowania temperaturą służą wygodne i sprawdzone od lat obrotowe potencjometry.

Nowoczesne wnętrze samochodu z cyfrowym zestawem wskaźników, dużym dotykowym ekranem centralnym, minimalistyczną deską rozdzielczą oraz panoramicznym widokiem przez przednią szybę na pustą drogę i zimowy krajobraz.
Kabina Kii EV6 to miks rozwiązań nowoczesnych i tradycyjnychMirosław DomagałaINTERIA.PL

Do wybierania kierunku jazdy służy duże pokrętło na konsoli środkowej, fizyczne są przyciski na kierownicy, z przełącznikiem trybów jazdy włącznie. Dostępne tryby to Eco, Normal, Sport i My Drive. W każdym z nim zmienia się sposób działania zawieszenia, układu kierowniczego, pedałów gazu i hamulca.

Jak wspomniałem, samochód można bezprzewodowo sparować z telefonami. Minus - trybie Android Auto na ekranie nie ma przycisku, który umożliwiałby szybki powrót do systemu pokładowego. Ale to drobna niedogodność, a generalnie za kierownicą Kii EV6 jest ergonomicznie i wygodnie.

Nowoczesna kierownica z wieloma przyciskami sterującymi, cyfrowy panel wskaźników oraz szeroki ekran dotykowy systemu multimedialnego i zaawansowany panel sterowania konsoli centralnej z selektorem trybów jazdy.
Kię EV6 możemy uruchomić m.in. dzięki odciskowi palcaMirosław DomagałaINTERIA.PL

Ze względu na duży rozstaw osi (290 cm) na tylnej kanapie jest bardzo dużo miejsca. Pojemność bagażnika wynosi 480 litrów, do tego pod maską jest niewielki schowek o pojemności 20 litrów.

Ile kosztuje Kia EV6?

A jak kształtują się ceny? Cennik otwiera EV6 w wersji Air z baterią o pojemności 63 kWh i napędzającym koła tylne silnikiem o mocy 170 KM, który katalogowo kosztuje 213 tys. zł, przy czym obecnie obowiązują promocje i auto z rocznika 2025 możemy kupić za 173 tys. zł.

Oczywiście w przypadku dwusilnikowej wersji i większej baterii jest już drożej, ale nie aż tak, jak można by się spodziewać. Katalogowo EV6 kosztuje 248 tys. zł w wyposażeniu Earth i 267 tys. - w testowanej GT-Line. Jednak ceny wyprzedażowe są znacząco niższe i wynoszą odpowiednio 208 i 227 tys. zł.

Przestronne wnętrze samochodu z nowoczesnymi, czarno-białymi fotelami przednimi, widoczną deską rozdzielczą oraz kierownicą; czerwony lakier nadwozia kontrastuje z minimalistycznym designem kabiny.
W fotelu kierowcy siedzi się wygodnie, również podczas dłuższych trasMirosław DomagałaINTERIA.PL

Jak na samochód, który ma 325 KM i napęd na cztery koła oraz sporą baterię o sporej pojemności, to nie jest zła cena. Po stronie minusów zapisać trzeba problemy z ładowaniem, ale kupowanie samochodu elektrycznego bez dostępu do własnego gniazdka jest błędem już z założenia.

Natomiast jeśli ktoś ma dostęp do prądu i jeździ głównie po mieście, to problemy z ładowaniem na szybkich ładowarkach dotyczyć go nie będą wcale lub nie będą aż tak dokuczliwie, jak w moim przypadku.

Nie wykluczam również, że w latem, gdy temperatury się podniosą, wzrośnie również szybkość ładowania na ładowarkach DC.

Nowoczesne wnętrze samochodu z widocznym podłokietnikiem, guzik do regulacji siedzenia oraz eleganckie wykończenie drzwi i panelu bocznego.
Złącze USB-C to nietypowe, ale przydatne rozwiązanieMirosław DomagałaINTERIA.PL
Wnętrze tylnej części samochodu z otwartymi drzwiami, czarne i szare skórzane siedzenia z kontrastującymi białymi akcentami, nowoczesne wykończenie, widoczne tylne koło oraz jasne elementy bocznej tapicerki.
Na tylnej kanapie Kii EV6 miejsca nie brakujeMirosław DomagałaINTERIA.PL
Komora pod maską samochodu elektrycznego z logo EV6, centralnie umieszczoną pokrywą chroniącą komponenty elektryczne, widocznymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych oraz solidnymi elementami konstrukcyjnymi po bokach.
Pod maską pod plastikową osłoną znajduje się niewielki schowekMirosław DomagałaINTERIA.PL
Przestronny bagażnik samochodu osobowego z rozłożoną roletą, trójrzędowe siedzenia widoczne przez otwartą klapę
Bagażnik Kii EV6 ma 480 litrów pojemności, a więc sporoMirosław DomagałaINTERIA.PL
Zawrócił i pojechał pod prąd ekspresówką - sądowy finałPolicja
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze