Ford Ranger PHEV ma na pace prawdziwy "game changer". Zapomnijcie o dieslu

Szymon Piaskowski

Ford Ranger PHEV przeciera szlaki - ten najpopularniejszy w Polsce pick-up od drugiej połowy 2025 roku dostępny jest właśnie w wersji plug-in hybrid. Napęd elektryczny pozwala nim przejechać około 30-40 km "na prądzie" i obniżyć zużycie paliwa nawet przy rozładowanych bateriach, jednak tą wersją zainteresują się przede wszystkim kierowcy, którzy do tej pory musieli wozić na pace swojego pick-up dodatkowe agregaty prądu. Ranger PHEV zwolni ich z tego obowiązku.

Pikap Ford Ranger w białym kolorze stoi na zaśnieżonej drodze, otoczony drzewami i zimową scenerią, samochód wyposażony w terenowe opony oraz czarne felgi.
Ford Ranger PHEV w wersji Stormtrak może mieć jeden z dwóch wyjątkowych lakierów, dostępnych tylko w tej odmianie.Piotr KrólINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Jaki silnik i akumulatory ma Ford Ranger PHEV?
  2. Ford Ranger PHEV Stormtrak. Wersja dla tych, którzy ciągną przyczepy
  3. Ile pali Ford Ranger PHEV?
  4. Ford Ranger PHEV Stormtrak - specjalne detale i ładowanie urządzeń zewnętrznych
  5. Ford Ranger PHEV Stormtrak na asfalcie i w off-roadzie
  6. Ford Ranger PHEV czy diesel?

Pick-upy bardzo się w ostatnich latach ucywilizowały, ale to wciąż samochody używane głównie do pracy. Mają przewieźć ładunek, pociągnąć przyczepę, dojechać w miejsca trudno dostępne. Do tej pory głównym źródłem napędu były silniki Diesla, ale i w tym segmencie do głosu dochodzi powoli napęd elektryczny - czego przykładem choćby hybrydowy Ranger, a ostatnio elektryczna Toyota Hilux.

Jaki silnik i akumulatory ma Ford Ranger PHEV?

Ford nie zdecydował się na specjalnie duży zestaw akumulatorów - zastosowano tu "baterię" zdolną zgromadzić 11,8 kWh (netto), czyli wyraźnie mniej niż w wielu lżejszych hybrydach plug-in. Według producenta Ranger ma przejechać "na prądzie" 43 km. Zbiornik paliwa nieco się skurczył, ale nadal można do niego wlać 70 litrów benzyny. Ta zasila 2,3-litrowy silnik EcoBoost (tak, ten sam, który był dostępny w Mustangu) o mocy 190 KM, łączna moc układu wraz z silnikiem elektrycznym to 281 KM. W codziennej jeździe bardziej jednak liczy się moment obrotowy, a ten jest wyższy niż w dieslu - łącznie 697 Nm!

Jasnoniebieski pickup Ford Ranger Stormtrak stojący na leśnej, błotnistej drodze częściowo pokrytej śniegiem, otoczony drzewami bez liści.
Prawie 5,4-metrowe nadwozie z trudem mieści się na miejscach parkingowych, ale pod względem możliwości ładunkowych odmiana hybrydowa nie rozczarowuje.Piotr KrólINTERIA.PL

Oczywiście, wzrosła też masa auta i być może importer z tej okazji nie podaje jej w cenniku. Od wersji wysokoprężnych Ranger PHEV jest cięższy o około 300 kg zatrzymując się przy około 2,5 tony. Spieszymy jednak donieść, że ładowność z tego tytułu spadła nieznacznie - w zależności od wersji Ranger PHEV może wziąć na plecy maksymalnie tonę. Potrafi też ciągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony.

Biały Ford Ranger z czarnymi elementami, stojący na ośnieżonej, leśnej drodze. Teren dookoła to półnagie drzewa i krzewy, widoczne ślady opon w błocie. Samochód ustawiony centralnie, światła mijania włączone.
Inny wzór chłodnicy i napis Ranger na pokrywie silnika - wyróżniki wersji Stormtrak.Piotr KrólINTERIA.PL

Ford Ranger PHEV Stormtrak. Wersja dla tych, którzy ciągną przyczepy

Auto w wersji hybrydowej plug-in jest dostępne w trzech wersjach wyposażenia - XLT, Wildtrak i Stormtrak, ta ostatnia występuje wyłącznie jako hybryda. Jest najdroższa (205 tys. zł z okładem w cenniku wyprzedażowym, pozostałe kosztują 173 i 183 tys. zł), ale też najlepiej wyposażona. Na pokładzie ma między innymi reflektory matrycowe, nawigację, elektryczną regulację foteli, kamerę 360 stopni czy lepszy system audio. Z punktu widzenia ludzi pracy ważniejsze mogą okazać się jednak takie elementy jak dodatkowe lampki w lusterkach oświetlające boki pojazdu, oświetlenie strefowe przestrzeni ładunkowej, system mocowania ładunku czy system zwany Pro Power Onboard (o nim więcej w dalszej części tekstu).

Wnętrze nowoczesnego samochodu Ford z widoczną kierownicą, cyfrowym kokpitem oraz dotykowym ekranem systemu multimedialnego. Detale deski rozdzielczej wykończone wysokiej jakości materiałami, z licznymi przyciskami sterującymi funkcjami pojazdu.
Obsługa komputera pokładowego nie nastręcza trudności; za kierownicą brak łopatek, biegi można zmieniać ręcznie dźwignią.Piotr KrólINTERIA.PL

W tej wersji znajdziemy też dwa systemy szczególnie przydatne dla kierowców, którzy jeżdżą z przyczepami - ten, który pozwala automatycznie wycofać pojazd, by "trafić" w przyczepę oraz ten, który ułatwia cofanie z nią.

Cyfrowe zegary mogą pokazywać parametry przydatne podczas jazdy w terenie, na przykład przechył wzdłużny i poprzeczny.
Cyfrowe zegary mogą pokazywać parametry przydatne podczas jazdy w terenie, na przykład przechył wzdłużny i poprzeczny.Piotr KrólINTERIA.PL

Ile pali Ford Ranger PHEV?

Przyznam, że spodziewałem się zużycia paliwa na poziomie dwucyfrowym, tymczasem Ranger PHEV, nawet z pustą "baterią", mile zaskakuje. W trybie jazdy mieszanej (miasto+trasa bez autostrad) zużycie paliwa wynosi około 9 l/100 km, przy czym nawet 40 proc. dystansu można pokonać jadąc wyłącznie, dzięki energii elektrycznej. Niewiele gorzej jest na drogach szybkiego ruchu i autostradach - przy prędkości 120 km/h Ranger potrzebuje 10,4 l/100 km, a przy 140 km/h o litr więcej.

Wnętrze samochodu z widocznymi przednimi fotelami wykonanymi ze skóry i alcantary, elegancka deska rozdzielcza, nowoczesna konsola środkowa wyposażona w pokrętła i przyciski, przestronne i komfortowe miejsce kierowcy oraz pasażera.
Przednie fotele okazują się dość twarde, podobnie jak zagłówki. Przy wchodzeniu i wychodzenia trzeba mocno przełożyć nogi przez próg, żeby nie ubrudzić spodni.Piotr KrólINTERIA.PL

Przy kilku stopniach na zewnątrz i włączonym ogrzewaniu całkiem solidny okazał się też zasięg w trybie jazdy EV. Auto przejechało w nim 34 km. Rangera PHEV da się ładować z mocą maksymalnie 3,5 kW z jednofazowej ładowarki o mocy 16A, co zajmie około czterech godzin.

Zobacz również:

    Kierowca ma do wyboru aż cztery tryby jazdy elektrycznej - EV Auto, EV Now, EV, EV Later i EV Charge. Pierwszy automatycznie dobiera źródło napędu i korzysta z energii elektrycznej zawsze, gdy to jest możliwe. Drugi wymusza jazdę "na prądzie" (przy naładowanych akumulatorach). Trzeci pozwala zachować energię elektryczną na później, na przykład do jazdy w mieście, zaś czwarty umożliwia doładowanie akumulatorów silnikiem spalinowym.

    Ford Ranger PHEV Stormtrak - specjalne detale i ładowanie urządzeń zewnętrznych

    Wersję Stormtrak wyróżniają dwa, przeznaczone tylko do niej, lakiery, w tym Chill Grey widoczny na zdjęciach, który nie wymaga dopłaty. W środku znajdziemy licujące z kolorem nadwozia szare wykończenia i nazwę Stormtrak wypisaną między innymi na fotelach. Na zewnątrz - osłonę chłodnicy w kształcie plastra miodu, 18-calowe obręcze kół w unikalnym dla tej wersji wzorze i napis Ranger na pokrywie silnika. Zestaw tych detali w nienachalny, acz wystarczający sposób wyróżnia Stormtraka od pozostałych wersji.

    Czarny panel deski rozdzielczej z napisem STORMTRAK oraz widoczny wlot powietrza po prawej stronie, element tapicerki ze szwem i fragment wnętrza pojazdu.
    Wersja Stormtrak wyróżnia się także takimi detalami w kabinie - ten sam napis zobaczymy na fotelach.Piotr KrólINTERIA.PL

    Do kabiny Rangera trzeba się wspiąć, ale w zajęciu miejsca pomaga uchwyt umieszczony na słupku. Fotele są dość twarde, podobnie jak zagłówki, a o komforcie może mówić czwórka pasażerów. Do dyspozycji są porty USB-C i USB-A, a także ładowarka bezprzewodowa czy gniazdo o mocy 230V. Obsługa cyfrowych zegarów "z kierownicy" jest poręczna, zaś duży, pionowy centralnie umieszczony ekran ma logiczne menu. Pod nim umieszczono duże pokrętła od sterowania klimatyzacją.

    Panel z sześcioma podświetlanymi przełącznikami AUX umieszczony na suficie samochodu, wykonany z tworzywa sztucznego, otoczony czarnym obiciem wnętrza pojazdu.
    Zestaw dodatkowych przełączników pod sufitem to element pakietu Cargo 3 - przydadzą się, gdy zamontujemy na aucie dodatkowe oświetlenie.Piotr KrólINTERIA.PL

    Najbardziej przydatny może się jednak okazać system Ford Power Onboard, w wersji standardowej umożliwiający ładowanie dwóch urządzeń zewnętrznych z mocą do 2,3 kW (10A), dzięki dwóm gniazdkom na skrzyni ładunkowej. Za dopłatą 2850 zł dostajemy zaś możliwość ładowania z łączną mocą 6,9 kW (15A). Taki "prąd" pozwala naładować jednocześnie wiele urządzeń budowlanych czy wykorzystywanych podczas prac w terenie - choćby małą betoniarką, szlifierkę czy zestaw lamp.

    Wnętrze samochodu zdominowane przez dużą centralną konsolę z dotykowym ekranem, na którym wyświetlany jest obraz z kamery cofania oraz informacje dotyczące pojazdu. Widoczne elementy deski rozdzielczej, fragment kierownicy oraz szczegóły systemu multim...
    Obraz pochodzący z kamer wyraźnie traci na jakości podczas jazdy nocą.Piotr KrólINTERIA.PL

    Ford Ranger PHEV Stormtrak na asfalcie i w off-roadzie

    Przy całej swojej praktyczno-roboczej stronie Ranger PHEV okazuje się zaskakująco komfortowy i "osobowy" na asfalcie - jedynie długość nadwozia na poziomie prawie 5,4 m przypomina o tym (zwłaszcza w trakcie parkowania), że nie jedziemy po prostu dużym SUV-em. Hałas nie męczy nawet na autostradzie, zawieszenie "na pusto" robi co może, żeby niwelować wstrząsy i nawet jeśli na niektórych progach czy większych nierównościach poczujemy tył samochodu, który podskakuje, to ogólny obraz jest bardzo dobry.

    Otwarty port ładowania samochodu elektrycznego z widocznym gniazdem i klapką przy karoserii pojazdu.
    Ładowanie AC z mocą 3,5 kW trwa około 4 godzin.Piotr KrólINTERIA.PL

    Także działanie napędu hybrydowego jest dopracowane. Między "prądem" a benzyną system przełącza się płynnie i bez szarpnięć. Pewne zastrzeżenia można mieć do 10-biegowego automatu. Z uwagi na liczbę biegów kierowca ma wrażenie, że przekładnia chce wykorzystać wszystkie z nich, więc często żongluje przełożeniami.

    Panel techniczny z dwoma gniazdami elektrycznymi, żółtymi naklejkami ostrzegawczymi oraz metalowymi przyciskami i wskaźnikami świetlnymi, zamontowany na chropowatej metalowej powierzchni.
    Dwa gniazdka o mocy 3,45 kW każde pozwoli zasilić lekki sprzęt budowlany.Piotr KrólINTERIA.PL

    Gdyby było ich o 3-4 mniej, z pewnością taki efekt by nie występował. W większości sytuacji Ranger PHEV rusza jedynie, dzięki jednostce elektrycznej, ale od około 20-30 km/h i przy nieco mniejszym gazie do pracy bierze się też silnik spalinowy (gdy jedziemy z pustą "baterią"). Dzięki temu każdy start jest płynny i wystarczająco dynamiczny.

    Panel z gniazdem zasilania 230 V oraz portami USB typu A i USB typu C, umieszczony na tle wnętrza samochodu. Obok zamknięte przykrywki oznaczone informacją o natężeniu i napięciu prądu, całość wykonana z tworzywa o fakturze matowej.
    Także w kabinie znajduje się gniazdko - tym razem o mocy 2300W.Piotr KrólINTERIA.PL

    W lekkim off-roadzie, na polnej drodze pokrytej śniegiem, błotem oraz mieszanką obu Ranger PHEV idzie jak taran. Skok zawieszenia jest wystarczający, by nie bać się wjeżdżać w głębsze dziury bez obawy o dobijanie kół.

    Jasnoniebieski pick-up typu Ford Ranger stoi na zaśnieżonym terenie, w tle widoczne są nagie drzewa oraz zimowe, pochmurne niebo.
    292 KM mocy i 697 Nm maksymalnego momentu obrotowego oznaczają dynamikę na wysokim poziomie - setkę auto osiąga po 9,2 s.Piotr KrólINTERIA.PL

    Kilka trybów jazdy (między innymi na błoto, śnieg czy piasek) pozwala kierowcy wybrać optymalny pod daną nawierzchnię i warunki - resztę zrobi komputer, który odpowiednio ustawi między innymi pracę układu kontroli trakcji. Ranger PHEV może być wyłącznie tylnonapędowy, ale jest możliwość wyboru opcji 4x4 na asfalcie - w czasie, gdy drogi są wilgotne to skuteczna recepta na uciekający przy mocniejszym gazie niedociążony tył.

    Otwarta przestrzeń ładunkowa pickupa z widoczną klapą, burtami i plandeką, zaparkowanego na asfaltowej drodze w otoczeniu zielonych żywopłotów i śniegu.
    Strefa załadunku przyjmie do jednej tony towarów; w ich transporcie pomoże specjalny system mocowań.Piotr KrólINTERIA.PL

    W trudniejszym terenie można oczywiście wybrać opcję napędu 4H lub 4L i zblokować tylny mechanizm różnicowy. Przełożenie "pełzające" pozwala poruszać się po naprawdę grząskim terenie - tak naprawdę największym ograniczeniem zwykle okazują się opony, a nie sam napęd.

    Ford Ranger PHEV czy diesel?

    Debiut hybrydowego napędu plug-in w pick-upie wypadł zadziwiająco dobrze. Wartością dodaną, poza samą opcją jazdy w trybie bezemisyjnym, jest możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych, których odmiany wysokoprężne nie oferują. Przy wyborze pick-upa do pracy właśnie ona może okazać się języczkiem u wagi. Ale nawet prosto z fotela kierowcy Ranger PHEV okazuje się efektywnym pracownikiem - komfortowym i dynamicznym na asfalcie, niestrudzonym w off-roadzie i, to też ma przecież znaczenie, wyjątkowo atrakcyjnie stylizowanym. Wersja Stormtrak nie ma wysokoprężnego odpowiednika, ale odmiana Wildtrak jest droższa od diesla jedynie o 10 tys. zł.

