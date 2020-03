Zanim odpalisz silnik…

Właściwe przygotowanie się do jazdy to ważny warunek bezpieczeństwa, mimo to część kierowców przed jej rozpoczęciem pomija wiele kluczowych czynności. Oszczędzanie czasu na ustawieniu fotela czy lusterek może jednak zwiększać ryzyko wypadku oraz wpływa na stopień ochrony kierowcy przed obrażeniami, gdyby do takiego zdarzenia doszło.

Bez odpowiedniego przygotowania się do prowadzenia samochodu trudno mówić o bezpiecznej jeździe. Kierowcy często jednak lekceważą znaczenie takich czynności jak właściwe ustawienie zagłówka czy lusterek. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault zwracają uwagę na to, o czym należy pamiętać.

Stan techniczny pojazdu

Zwłaszcza jeżeli wybieramy się w dłuższą podróż, warto jeszcze zanim siądziemy za kierownicą sprawdzić stan techniczny pojazdu, m.in. stan ogumienia czy wycieraczek, działanie świateł czy ilość płynu do spryskiwaczy w zbiorniku. Nawet w regularnie serwisowanym samochodzie należy często monitorować poziom płynu hamulcowego i chłodzącego oraz poziom oleju silnikowego.

Fotel kierowcy

Przed wyruszeniem w drogę kierowca powinien zawsze upewnić się, czy jego fotel jest właściwie ustawiony.

Pozycja za kierownicą bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa jazdy - ustawmy fotel tak, aby mieć swobodę operowania kierownicą, pełną kontrolę nad sprzęgłem, hamulcem i pedałem przyspieszenia. Powinniśmy zadbać o jak najlepszą widoczność - w tym przypadku znaczenie ma m.in. ustawienie wysokości fotela.

Częstym błędem jest siedzenie zbyt blisko kierownicy, ale również zbytnie oddalenie od niej. Optymalne ustawienie fotela pozwala kierowcy swobodnie, bez prostowania kolana, wcisnąć do końca pedał sprzęgła oraz trzymać kierownicę obiema rękami. Oparcie fotela powinno być ustawione możliwie jak najbardziej pionowo, a plecy solidnie w nim "zakotwiczone", ponieważ zarówno wyczucie samochodu, jak i szybkość reakcji zależą w dużej mierze właśnie od maksymalnego zintegrowania kierowcy z fotelem - mówi Adam Knietowski, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Zagłówek

Wiele osób nie poświęca należytej uwagi ustawieniu zagłówka, który w momencie kolizji - zwłaszcza zderzenia tylnego - odgrywa kluczową rolę w ochronie naszego karku i kręgosłupa. Jak sprawdzić, czy zagłówek jest ustawiony prawidłowo? Powinniśmy upewnić się, że jego środek znajduje się na wysokości ucha lub jego wierzchołek jest ustawiony na równi ze szczytem głowy, a nawet nieco wyżej. Zagłówek powinien znajdować się możliwie blisko naszej głowy. Gdy oparcie jest ustawione prawie pionowo, wtedy w naturalny sposób zagłówek będzie bliżej głowy, zatem oba elementy ze sobą współgrają.

Lusterka

Po ustawieniu fotela i zagłówka kierowca powinien zająć się lusterkami.

W lusterku wstecznym powinniśmy widzieć jak najwięcej przestrzeni za tylną szybą.

Dodatkowo gdy na tylnej kanapie nie ma pasażerów, możemy obniżyć zagłówki tylnych siedzeń, aby mieć jak najlepszą widoczność. Jeżeli zaś prawidłowo ustawiliśmy lusterka boczne, widzimy w nich niewielką część naszego pojazdu (np. tylną klamkę) oraz jak największą przestrzeń za naszym pojazdem. Pozwala to minimalizować martwe pola przy zachowaniu punktu odniesienia w stosunku do innych pojazdów, co ma znaczenie ze względu na przekłamanie odległości, które występuje w większości lusterek.

Pasy bezpieczeństwa

Po pełnej regulacji fotela, kierownicy i lusterek zapinamy pasy bezpieczeństwa. Ta czynność wydaje się w dzisiejszych czasach rutynowa i łatwa, ale właściwe ich zapięcie decyduje często o tym, jak bardzo zwiększamy poziom bezpieczeństwa jazdy.