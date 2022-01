Większość kierowców przestaje na bieżąco śledzić zmiany w kodeksie drogowym, gdy wreszcie uda im się zdobyć uprawnione prawo jazdy. Mało kto zaprząta sobie głowę samym dokumentem i ważną, zwłaszcza z punktu widzenia policjanta ruchu drogowego, rubryką 12.



Kody w prawach jazdy. Co oznaczają?

Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami stwierdza, że:



"w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe".

Wspomniany załącznik liczy ponad trzydzieści pozycji, ale sam punkt 1 - mówiący o kodzie 01 - "wymagana korekta lub ochrona wzroku" wyróżnia aż pięć konkretnych przypadków. Są to:



01.01 - okulary,

01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e),



01.05 - przepaska na oko,

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe,



01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Kod 01.01 oznacza obowiązkową jazdę w okularach. I, co istotne, okularów nie można zastąpić soczewkami kontaktowymi!





U niektórych osób spotkać można również - stosowane wcześniej - kody: 01.03 - okulary ochronne i 01.04 - szkła przyciemnione, które zniknęły z załącznika przy okazji jego nowelizacji.



Ograniczeń jest oczywiście zdecydowanie więcej. Kod 02 mówi np. o wymaganej korekcie słuchu lub "wspomaganiu komunikacji", 03 o protezach lub szynach ortopedycznych a kilkadziesiąt (!) kolejnych szczegółowo opisuje niezbędne przeróbki w pojeździe uprawnionego do kierowania.





Konsekwencje jazdy bez okularów. Mandat 1500 zł i utrata uprawnień?

O ile osoby niepełnosprawne ruchowo doskonale zdają sobie sprawę z własnych ograniczeń, o tyle kierowcy, którzy - zgodnie z kodem w rubryce 12. prawa jazdy powinni obligatoryjnie jeździć w okularach - często o nich zapominają. Przykładem mogą być chociażby krótkowidze, których wzrok z wiekiem - w wyniku naturalnego procesu starzenia - może znacząco się poprawić.





Taki zapis widnieje w znowelizowanym Kodeksie wykroczeń

Niestety - jeśli w czasie policyjnej kontroli funkcjonariusz zauważy, że - mimo kodu obligującego nas do jazdy w okularach - prowadzimy bez nich - bez wahania sięgnie po bloczek mandatowy. Kara wyniesie aż 1500 zł ale - jeśli dobrze wczytać się w brzmienie nowych przepisów - na tym nasze problemy wcale się nie skończą!



Od wielu lat kierowanie pojazdem bez okularów lub soczewek kontaktowych traktowane mogło być przez policjantów ruchu drogowego jako - uwaga - jazda bez uprawnień (chociaż praktyce dość często przymykali na to oko). Przed pierwszym stycznia 2022 roku groził za to mandat w wysokości 500 złotych. Niestety - od 1 stycznia 2022 roku - grzywna za takie wykroczenie, wynosi już 1500 zł!



Podstawą prawną jest tutaj znowelizowany Kodeks wykroczeń. W znowelizowanym przy okazji zmian w Prawie o ruchu drogowym Art. 94. § 1. czytamy że:



"Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych".

Na tym jednak nie koniec. W § 3. Art. 94 Kodeksu wykroczeń czytamy bowiem, że :



"W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów".



Czy oznacza to, że za jazdę bez okularów grozi nie tylko 1500 zł, ale też orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Policjanci od lat interpretuja jazdę bez okularów jako jazdę bez wymaganych uprawnień!

Czytając wprost - dokładnie tak! Furtką może być jedynie fakt, że w Polsce nie istnieje sprecyzowane pojęcie braku uprawnień - sąd może więc uznać, że brak okularów - mimo kodu w rubryce 12. prawa jazdy - nie wypełnia jeszcze znamion prowadzenia pojazdu, "nie mając do tego uprawnienia".

Nie ulega jednak wątpliwości, że do tej pory policjanci drogówki byli w tej kwestii zgodni, o czym świadczą doniesienia medialne i - przygotowywane przez samych policjantów - wpisy na stronach internetowych poszczególnych komend.



Jazda bez okularów traktowana była jak jazda bez uprawnień... Jak zmienić kod w prawie jazdy?

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że kody stosowane w rubryce 12. prawa jazdy rozróżniają przecież okulary (kod 01.01) i soczewki kontaktowe (kod 01.02). Wymiennie stosować je mogą wyłącznie kierowcy z kodem 01.06 definiującym "okulary lub soczewki kontaktowe".

Na ten moment radzimy przyjrzeć się rubryce 12. w posiadanym prawie jazdy i - jeśli znajdziemy w niej stosowne kody - jazdę w okularach lub - w zależności od kodu - soczewkach. Jeśli w naszym przypadku nastąpiła zmiana stanu zdrowia (np. poprawa wzroku) proponujemy jak najszybciej udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców. Za badanie zapłacimy 200 zł. Wymiana dokumentu w wydziale komunikacji to koszty 100 zł i 50 groszy.



Z prośbą o jasną interpretację nowych przepisów pytaniem, czy za jazdę bez okularów od 1 stycznia 2022 roku grozi utrata prawa jazdy - zwróciliśmy się do służb prasowych Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Czekamy na odpowiedzi i obiecujemy wrócić do sprawy, gdy tylko się pojawią.



