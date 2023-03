Spis treści: 01 Czym opony całoroczne różnią się od opon letnich?

02 Wady i zalety opon wielosezonowych

03 Opony letnie — wady i zalety

04 Jak długo można jeździć na oponach wielosezonowych?

05 Czy jest sens kupowania opon wielosezonowych?

06 Jakie opony wybrać: letnie czy wielosezonowe?

Czym opony całoroczne różnią się od opon letnich?

Najważniejszą różnicą w parametrach technicznych opon całorocznych i letnich jest twardość mieszanki. W przypadku ogumienia wielosezonowego jest to mieszanka średnia, a w letnich — twarda. Opony całoroczne najlepiej sprawdzą się w umiarkowanej temperaturze otoczenia, podczas gdy letnie, by móc oddać pełnie swoich możliwości, powinny być użytkowane w temperaturze wyższej niż 7 stopni Celsjusza.

Oba rodzaje ogumienia wykazują podobne właściwości, jeśli chodzi o żywotność bieżnika, jednak opony letnie znacznie lepiej sprawdzą się w przypadku hamowania i pokonywania zakrętów na mokrej i suchej nawierzchni. Ze względu na możliwość wykorzystania ogumienia wielosezonowego w różnych porach roku, ten typ opon charakteryzuje się lepszą przyczepnością, gdy droga jest pokryta lekkim śniegiem.

Reklama

Wady i zalety opon wielosezonowych

Opony całoroczne najlepiej sprawdzą się przy pokonywaniu niewielkiej ilości kilometrów w warunkach miejskich. Ich wady zaczynają się ujawniać przede wszystkim na drogach ekspresowych i autostradach. Wyższe opory toczenia ogumienia wielosezonowego, w porównaniu do opon letnich, sprawiają, że samochód zużywa więcej paliwa, a do wnętrza pojazdu przedostaje się większy hałas. Dodatkowo ogumienie całoroczne nie zapewni tak dobrych parametrów hamowania na drodze suchej jak opony letnie, ani na drodze ośnieżonej jak zimówki.

Największą zaletą kupna opon wielosezonowych jest wygoda. Wybierając takie rozwiązanie, nie musimy dwa razy w roku udawać się do wulkanizatora (i płacić za usługę). Jednak tak naprawdę jest to jedyna zaleta takiego ogumienia na tle modeli sezonowych. Najlepiej opony całoroczne opisuje zdanie: Ogumienie wielosezonowe latem jest lepsze od opon zimowych, a zimą od opon letnich.

Opony letnie — wady i zalety

W przypadku opon letnich największą zaletą są osiągi, jakie uzyskuje samochód podczas jazdy w wyższych temperaturach (przede wszystkim powyżej 25 stopni Celsjusza). Porównanie tych dwóch rodzajów ogumienia (letnich i całorocznych) właśnie w takich warunkach ujawnia znacznie lepsze parametry hamowania oraz prowadzenia pojazdu, a także komfort akustyczny wewnątrz pojazdu. Dodatkowo niższe opory toczenia opon letnich pozwalają na zredukowanie zużycia paliwa podczas jazdy.

Odwrotnie, niż w przypadku ogumienia wielosezonowego, do wad opon letnich można zaliczyć jedynie konieczność ich zmiany dwa razy w roku. W tym celu należy udać się do wulkanizatora i zapłacić od 50 do 400 złotych za usługę w zależności od miejscowości, a także rodzaju i wielkości kół.

Zdjęcie Opony letnie produkowane są z myślą o jeździe po suchej i mokrej nawierzchni / INTERIA.PL

Jak długo można jeździć na oponach wielosezonowych?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi z prostego względu: to zależy przede wszystkim od stylu jazdy oraz pokonywanych dystansów. Warto również mieć na uwadze, że pogarszać stan opon mogą takie zmienne jak warunki na drodze czy stan zawieszenia auta. Większość producentów przyjmuje za graniczną ilość "przebieg" ogumienia w okolicach 50 tys. km.

Najbezpieczniej w przypadku kontroli zużycia opon wielosezonowych jest sprawdzać wysokość bieżnika. W tym przypadku istnieją przepisy, według których minimalna jego wysokość to 1,6 mm. Większość producentów ogumienia określa normy dla opon całorocznych na poziomie 4 mm. W takiej sytuacji warto rozważyć już wymianę.

Kiedyś kierowcy uważali za wyznacznik jeszcze jeden czynnik — wiek opony. Wiele osób uważało, że po upływie pięciu lat zawsze powinno się wymieniać ogumienie. Ten parametr nadal jest istotny, jednak należy go szerzej analizować. Już nie sam wiek ogumienia ma kluczowe znaczenie, ale także odpowiednie warunki przechowywania oraz sposób eksploatacji. W niektórych przypadkach można wydłużyć żywotność ogumienia nawet o 2-3 sezony.

Czy jest sens kupowania opon wielosezonowych?

Każdy, kto rozważa kupno ogumienia całorocznego, powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Ile kilometrów rocznie pokonuje?

Jaki rodzaj tras najczęściej przejeżdżam?

W jakich warunkach atmosferycznych podróżuję?

Jaki typ jazdy preferuję?

Kierowcy, którzy nie pokonują rocznie więcej niż 5 000 km, jeżdżą w zdecydowanej większości po mieście, unikają jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych i preferują spokojny typ jazdy — powinni zastanowić się nad zakupem opon wielosezonowych.

Jeśli na któreś z zadanych pytań odpowiedź brzmi inaczej, niż podana powyżej, w takiej sytuacji bardziej wskazane, szczególnie ze względów bezpieczeństwa, jest kupno opon letnich.

Jakie opony wybrać: letnie czy wielosezonowe?

Wybór między oponami letnimi a ogumieniem całorocznym zależy od kilku czynników. Zaliczamy do nich:

klimat,

styl jazdy,

budżet,

preferencje,

warunki drogowe.

Przed dokonaniem wyboru warto wziąć pod uwagę klimat kraju, w którym będziemy korzystać z samochodu. Jeśli panuje w nim łagodny klimat, opony całoroczne mogą być dobrym wyborem, ponieważ zapewnią kompromis pomiędzy ogumieniem letnim a zimowym. Jednakże, w krajach, w których występują ostre zimy z dużą ilością śniegu i lodu, opony całoroczne mogą być niewystarczające, a wówczas należy rozważyć zakup ogumienia sezonowego

Drugim czynnikiem jest styl jazdy. Jeśli zazwyczaj pokonujemy krótkie dystanse w mieście, to całoroczne opony będą wystarczające. Gdy lubimy jeździć szybko i agresywnie, to lepiej zainwestować w ogumienie sezonowe, które zapewni lepszą przyczepność i stabilność przy wysokich prędkościach.

Ostatnie dwa elementy to budżet i preferencje. W pierwszym przypadku korzystniejsze pod względem ekonomicznym może być kupno kompletu wielosezonowego. Dodatkowo nie trzeba wtedy dwa razy w roku płacić za usługi wulkanizatora. Natomiast preferencje to przede wszystkim wygoda kierowcy oraz docenienie walorów z jazdy. Jedynie dobrej jakości opony sezonowe zapewnią odpowiednią przyczepność i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Zobacz także:

Zakaz samochodów spalinowych chwieje się w posadach. A co z normą Euro 7?

Jeździł bez licencji od 27 lat - wpadł przez jeden drobiazg

Tymczasowe prawo jazdy w mObywatel. Świetna wiadomość dla nowych kierowców