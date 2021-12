Przypomnijmy - 1 stycznia na polskich drogach zajść ma prawdziwa rewolucja. Dotyczy ona nie tylko rekordowej podwyżki kwot grzywien i mandatów, ale również systemu naliczania i kasowania punktów karnych.



Punktów karnych już nie skasujesz!

W myśl nowych przepisów za naruszenie niektórych zasad ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać aż 15 punktów karnych. Obecnie maksymalna liczba punktów za "najcięższe" wykroczenia to 10.

Gruntownie zmienia się również system kasowania punktów. Sam limit nie ulega zmianie i wynosi odpowiednio:



24 punkty jeśli osoba posiada prawo jazdy dłużej niż rok

20 punktów, jeśli nie minęło jeszcze 12 miesięcy od daty wydania (pierwszego) prawa jazdy

W rzeczywistości limit został jednak zmniejszony o połowę. Punkty mają bowiem znikać z "konta" kierowcy nie w rok, lecz w dwa lata od momentu ich przyznania! Co więcej, nie chodzi wcale o datę popełnienia wykroczenia lecz... uiszczenia kary nałożonej za nie przez policjanta! Mówiąc wprost - jeśli nie zapłacimy mandatu, nie ma co liczyć na skasowanie punktów.



Zmianą, która wywołała szturm na Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego jest zapowiedź likwidacji kursów reedukacyjnych, po odbyciu który - raz na pół roku - kierowcy mogą zredukować swój dorobek o 6 punktów karnych. Po ukończeniu - trwającego 4,5 h - kursu z punktowego konta kierowcy - według kolejności wpisów (począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą) - odejmowanych jest 6 punktów karnych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie doszkalającym/reedukacyjnym jest:

posiadanie prawa jazdy powyżej 1 roku,



posiadanie na swym koncie nie więcej niż 24 punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego

Do kiedy można skasować punkty karne dzieki kursowi doszkalającemu?

Lokalne media donoszą o prawdziwym oblężeniu WORDÓW i wzroście zainteresowania dodatkowymi szkoleniami dla kierowców. W niektórych ośrodkach chętnych do odbycia kursu reedukacyjnego jest aż o 90 proc. więcej niż zwykle! Kierowcy dosłownie prześcigają się, by zdążyć zaliczyć szkolenie przed wejściem w życie zmian w Prawie o ruchu drogowym. Wiele wskazuje jednak na to, że - przynajmniej obecnie - nie trzeba się spieszyć. W tzw. "ustawie mandatowej" przewidziano bowiem... okres przejściowy.



Jak wynika z przyjętej ustawy (Dziennik Ustaw poz. 2328), czyli znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym:

art. 1 pkt 5 w zakresie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 1 pkt 6 w zakresie art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. h, art. 3 pkt 2,art. 10 pkt 5, art. 14, art. 17 i art. 18, wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia

Wszystkie z wymienionych artykułów dotyczą właśnie zatrzymywania praw jazdy w wyniku przekroczenia maksymalnej liczby punktów karnych i sposobu ewidencjonowania samych punktów. Mówiąc wprost - dotyczczasowe zasady co do sposobu naliczania i kasowania punktów obowiązywać będą do września przyszłego roku! Oznacza to, że do tego czasu - prznajmniej w teorii - kursy "reedukacyjne" dla kierowców będą mogły funkcjonować bez przeszkód. Teoretycznie, biorać pod uwagę obecne przepisy, które dopuszczają odbycie jednego takiego kursu na sześć miesięcy, najbardziej zdesperowani kierowcy wciąż mają jeszcze szansę do zaliczenia dwóch takich szkoleń i zdjęcia ze swojego konta punktowego nawet 12 punktów!



Nowy taryfikator punktów karych 2022 w pigułce

Poniżej prezentujemy drogowych przestępstw i wykroczeń, które - od stycznia - usankcjonowane będą 15 punktami karnymi:



spowodowania lub sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 i 174 Kk),

spowodowanie wypadku, w którym są ranni lub zabici (art. 177 Kk),

niezatrzymanie się do kontroli (art. 78b Kk),

kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,

kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym,

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezatrzymanie się do kontroli,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

