Używany Volkswagen Passat B8 (2014-2023): typowe usterki, najlepsze silniki, wady i zalety

Spis treści: 01 Używany Volkswagen Passat B8 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

02 Używany Volkswagen Passat B8 - silniki benzynowe

03 Używany Volkswagen Passat B8 - silniki wysokoprężne

04 Używany VW Passat - na co zwrócić uwagę

05 Używany Volkswagen Passat B8 - ceny na rynku

06 Używany Volkswagen Passat B8 - plusy

07 Używany Volkswagen Passat B8 - minusy

08 Wybór Interii

Kiedy w 2014 roku zaprezentowano Volkswagena Passata B8, można było mówić o rewolucji, oczywiście na miarę tego modelu. Auto zyskało elegancki wygląd, a przede wszystkim, dzięki płycie podłogowej MQB oraz materiałom takim jak aluminium, mimo większych rozmiarów i przestronniejszej kabiny okazało się wyraźnie, nawet o 100 kg, lżejsze niż poprzednik.

To sprawiło z kolei, że lepsze były osiągi, niższe zużycie paliwa i wyższy komfort jazdy. Bardzo mocno poprawiło się wykończenie kabiny, wzbogacono też wyposażenie pozostając jednak przy praktycznej, ergonomicznej obsłudze poszczególnych funkcji.

Volkswagen Passat był dostępny z napędem benzynowym, wysokoprężnym, a także hybrydowym plug-in, do wyboru było nadwozie 4-drzwiowe (produkcję sedana zakończono wcześniej, w grudniu 2021 roku), 5-drzwiowe kombi, także w uterenowionej wersji Alltrack. W 2019 roku przeprowadzono face lifting modelu, który polegał na odświeżeniu nadwozia (nowe zderzaki czy wypełnienie lamp) oraz wnętrza (deska rozdzielcza, kierownica).

Zdjęcie Ergonomia wnętrza jest na wysokim poziomie dzięki fizycznym przyciskom i pokrętłom, po face liftingu część przycisków wokół ekranu zastąpiono polami na wyświetlaczu / materiały prasowe

Pod względem komfortu czy przestrzeni w kabinie Passat B8 nie daje powodów do narzekań, jedynie Skoda Superb przebija go w tych dziedzinach. Także wyposażenie auta może być bogate, zarówno z zakresu komfortu (adaptacyjne amortyzatory, wentylowane fotele) czy bezpieczeństwa (inteligentny, adaptacyjny tempomat, system Park Assist ułatwiający manewry z przyczepą, po face liftingu również matrycowe reflektory Matrix LED), a także multimediów (kamery 360 stopni, cyfrowe zegary).

Używany Volkswagen Passat B8 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. - 4767/1832/1456 mm (4777/1832/1477 mm - kombi)

Rozstaw osi - 2791 mm

Pojemność bagażnika - 586/1152 l (650/1780 l - kombi)

Zdjęcie Bagażnik Passata jest i pojemny i ustawny / materiały prasowe

Używany Volkswagen Passat B8 - silniki benzynowe

Do wyboru były wyłącznie jednostki turbodoładowane TSI o pojemności od 1.4 do 2.0. Początkowo, do 2018 roku, podstawowym wariantem był ten o mocy 125 KM, później pałeczkę przejął silnik 1.5 TSI z filtrem cząstek stałych o mocy 150 KM. W obu przypadkach mówimy o jednostce z serii EA211, czyli tej, która nie ma już problemów z pękającymi tłokami czy rozrządem. W tych modelach pasek wytrzymuje 200 tys. km przebiegu.

Także większe jednostki (1.8/2.0 TSI) zostały usprawnione i dzięki nowo zaprojektowanym pierścieniom tłokowym nie ma w nich problemów z nadmiarowym zużyciem oleju. Mniejszy silnik osiąga 180 KM i był w produkcji do 2018 roku, z kolei jednostki 2.0 mają moc 220/280 KM do 2018 roku lub 190/272/280 KM od 2019.

Większe silniki mają rozrząd z łańcuchowym napędem, którego żywotność mocno zależy od stylu jazdy. Problematyczna może okazać się dwusprzęgłowa przekładnia i na jej działanie radzimy zwrócić uwagę podczas jazdy próbnej - jeśli szarpie lub przeciąga zmianę biegu lub generalnie brakuje jej płynności oznacza to, że może być potrzebna regeneracja, która kosztuje kilka tysięcy złotych. Problem najczęściej dotyczy aut o przebiegu 200-250 tys. km. Zawodna w DSG okazuje się mechatronika. Trzeba też pamiętać o wymianie oleju w skrzyni, co 60-70 tys. km.

Zdjęcie Face lifting w 2019 był kosmetyczny, zmieniono m.in. wypełnienie lamp / materiały prasowe

Używany Volkswagen Passat B8 - silniki wysokoprężne

Z uwagi na bardziej skomplikowany osprzęt jednostki TDI mogą generować więcej problemów niż wersje benzynowe. Jak zwykle w przypadku nowoczesnych diesli winne są takie elementy jak układ recyrkulacji spalin czy filtr DPF. Czasem zawodzi pompa wtryskowa. W ofercie były jednostki 1.6 TDI (120 KM) oraz 2.0 TDI (150/190/240 KM, po face liftingu pojawił się wariant 122- oraz 200-konny).

Także w dieslach może zawodzić DSG, szczególnie, że skrzynia musiała przenosić wyższy moment obrotowy na koła, więc jeśli ktoś agresywnie jeździł (a szczególnie ruszał) ryzyko awarii jest większe. W większości odmian seryjny był układ SCR wymagający uzupełniania płynu Adblue (wyjątkiem 2.0 TDI/150 KM do 2017 r., w 1.6 TDI był za dopłatą).

Używany VW Passat - na co zwrócić uwagę

Na szczęście Volkswagen Passat nie należy do aut awaryjnych, czego dowodem raporty m.in. Dekry, które wskazują, że w tej kwestii generacja B8 wypada znacznie lepiej niż Passat B7.

Auto mogą trapić drobne problemy z elektroniką pokładową lub te związane z działaniem systemów bezpieczeństwa, które najczęściej można wyleczyć albo ponownym uruchomieniem samochodu albo aktualizacją oprogramowania. Czasem zaskrzypi coś we wnętrzu, bywa, że hałasuje zawieszenie, w takim wypadku należy przyjrzeć mu się bliżej, być może poprzedni właściciel mocno obciążał auto. Generalnie jednak konstrukcja zawieszenia jest odporna na zużycie i wytrzymuje ponad 300 tys. km przebiegu.

Używany Volkswagen Passat B8 - typowe usterki

Zawieszające się multimedia

niedziałające (czasowo) systemy bezpieczeństwa

szarpiąca skrzynia biegów DSG

Zdjęcie Przestrzeń z tyłu pozwala tam usiąść komfortowo trzem pasażerom, choć miejsce środkowe nie jest tak wygodne jak pozostałe / materiały prasowe

Używany Volkswagen Passat B8 - ceny na rynku

Popularność modelu zarówno wśród firm (głównie) i klientów prywatnych oznacza, że wśród ofert można przebierać, dominują diesle. Niestety dość często modele poflotowe mają wysokie przebiegi. Egzemplarze z pierwszych lat produkcji z przebiegiem do 200 tys. km kosztują od około 50 tys. zł, ale za dobrze wyposażone z napędem 4x4 zapłacimy 70 i więcej.

Modele po face liftingu (od 2019 roku) startują od około 80 tysięcy złotych, ale im młodszy pojazd, tym cena rośnie, często do nawet 150 tys. zł. Także odmiany benzynowe z niskimi przebiegami, które nie są starsze niż 3-4 lata potrafią kosztować co najmniej 100 tysięcy. Te sprzed face liftingu wyceniane są na 50-70 tys. zł, w zależności od mocy silnika.

Używany Volkswagen Passat B8 - plusy

komfortowo zestrojone zawieszenie

przestronna kabina, duży bagażnik

bogate wyposażenie

szeroki wybór jednostek napędowych

Używany Volkswagen Passat B8 - minusy

drogie części zamienne

słabe wyciszenie wnętrza przy wyższych prędkościach

niezbyt płynna praca skrzyni DSG

Volkswagen Passat 2.0 TDI 150/190 KM lub 1.8 TSI 180 KM

Zdjęcie Wersja Alltrack ma o niecałe 3 cm zwiększony prześwit, który wynosi 17,4 cm / materiały prasowe

Volkswagen Passat B8 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI Silnik Benz., R4, turbodoładowany R4, turbodiesel R4, turbodiesel Pojemność skokowa 1798 cm3 1968 cm3 1968 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 180 KM przy 5100-6200 obr/mi 150 KM przy 3500-4000 obr/min 190 KM przy 3500 obr/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 320 Nm (przy 6-biegowej skrzyni) 1250-5000/min 340 Nm przy 1750-3000/min 400 Nm przy 1900-3300/min Masa własna/ładowność 1480-1505/625-660 kg 1475-1598/614-697 kg 1560-1635/620-650 kg Przyspieszenie 0-100 km/h. 7,9-8,1 s 8,7-8,9 s 7,5-7,7 s Prędkość maksymalna 230-232 km/h 215-220 km/h 231-236 km/h