Używany Opel Astra IV (generacja J): typowe usterki i najlepsze silniki

Spis treści: 01 Używany Opel Astra J - wymiary i komfort

02 Używany Opel Astra J - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Używany Opel Astra J - który silnik benzynowy wybrać?

04 Używany Opel Astra J - silniki wysokoprężne

05 Używany Opel Astra J - typowe usterki

06 Używany Opel Astra J - ceny na rynku używanych

07 Używany Opel Astra J - plusy

08 Używany Opel Astra J - minusy

09 Wybór Interii

Produkcję Opla Astry rozpoczęto pod koniec 2009 roku, do sprzedaży w Polsce model ten trafił na początku 2010. Około sześć miesięcy później do 5-drzwiowego hatchbacka dołączyła odmiana kombi, a dwa lata później ofertę uzupełnił 3-drzwiowy hatchback o dynamicznej stylizacji oraz 4-drzwiowy sedan, który zresztą produkowany był dłużej niż pozostałe wersje, do 2020 roku.

Po drodze Opel Astra przeszedł, w 2012 roku, face lifting, zmieniający nieco wygląd nadwozia (nowe zderzaki, wzór osłony chłodnicy), z kolei w 2014 roku zaktualizowano wyposażenie (między innymi nowy ekran systemu multimedialnego, LED-owe światła do jazdy dziennej) oraz wprowadzono nowe jednostki napędowe.

Używany Opel Astra J - wymiary i komfort

Podobnie jak debiutująca w tym samym okresie Insignia także Opel Astra zmagał się z wysoką masą własną - auto było wyraźnie cięższe niż konkurenci, warto więc mieć to na uwadze wybierając do niej odpowiedni silnik. Niestety, dodatkowe kilogramy odbijają się nie tylko na osiągach, ale też na zużyciu paliwa, które, szczególnie przy dynamicznej jeździe w autach wyposażonych w jednostki benzynowe, może przekraczać 10 l/100 km.

Tak jak Insignia, również Opel Astra nie rozpieszcza pasażerów siedzących z tyłu, którzy mogą narzekać na ciasnotę. W słabiej wyposażonych wersjach brakowało nawet zagłówka dla trzeciego pasażera. Lepiej wypada bagażnik, który w 5-drzwiowym hatchbacku mieści 370 litrów. Deska rozdzielcza, wzorem tej z Insignii, upstrzona jest przyciskami i pokrętłami, co początkowo może być problematyczne, ale kierowcy generalnie doceniają fakt, że każda funkcja ma oddzielny przełącznik.

Mocną stroną Opla Astry są fotele, szczególnie te z atestem AGR, czyli Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowych Pleców. Wyposażenie Astry mogło być bogate, na liście znalazły się m.in. amortyzatory o regulowanej sile tłumienia (przycisk Sport) czy ksenonowe reflektory z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów.

Zdjęcie Początkowo deska wygląda na urządzoną chaotycznie, ale można się przyzwyczaić do tego gąszczu przycisków / materiały prasowe

Używany Opel Astra J - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. - 4419/1814/1510 mm (4698/1814/1535 mm - kombi)

Rozstaw osi - 2685 mm

Pojemność bagażnika - 370/1235 l (500/1550 l - kombi)

Używany Opel Astra J - który silnik benzynowy wybrać?

Z uwagi na wspomnianą masę własną auta odradzamy silniki benzynowe bez turbodoładowania, szczególnie te o mocy 87 lub 100 KM, kompromisem może być wersja 115-konny silnik 1.6. Tak naprawdę najlepszy silnik do Astry ma pojemność 1.4, turbodoładowanie i moc 120 lub 140 KM - zapewnia już wystarczającą dynamikę przy rozsądnym spalaniu, a w dodatku dobrze dogaduje się z instalacją LPG. Co ciekawe, auto było dostępne z fabryczną instalacją od 2012 roku.

Mocniejsze jednostki benzynowe 1.6 turbo (170/180/200 KM) okazują się już bardziej paliwożerne, a przede wszystkim są rzadziej spotykane. Silniki 1.4 mają łańcuchowy napęd rozrządu, z kolei wersje 1.6 paskowy. Generalnie wszystkie jednostki benzynowe Opla Astry okazały się mało awaryjne, w przeciwieństwie, niestety, do skrzyni biegów oznaczonej kodem M32. Trzeba w niej zadbać o wymianę oleju (co 60 tys. km, najlepiej też od razu po zakupie), a pierwszymi oznakami zużycia są problemy z przełączaniem biegów. Jeśli je wyczujemy, należy szybko udać się do serwisu, zlekceważenie problemu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia skrzyni.

Zdjęcie Mimo upływu lat auto wciąż wygląda atrakcyjnie / materiały prasowe

Używany Opel Astra J - silniki wysokoprężne

Szeroki wybór jednostek jest też po stronie diesli, ale tak jak w przypadku benzynowych odmian lepiej odpuścić tę najsłabszą, w tym wypadku 1.3 CDTI (95 KM). Przyzwoitą dynamikę zapewniają silniki 1.7 CDTI (produkcji Isuzu) dostępne w wariantach o mocy 110/125/130 KM. Od 2014 roku w ofercie zastąpił je 1.6 CDTI (110/136 KM), ale w jego wypadku częściej dochodzi do awarii związanych np. z zaworem EGR, filtrem DPF czy rozciągniętym łańcuchem rozrządu.

Rządni lepszych osiągów mogą spojrzeć przychylnym okiem w kierunku silnika 2.0 CDTI (produkcji Fiata), który był dostępny w odmianach 160/165 KM, a także przejętego z Insignii silnika biturbo o mocy 195 KM (2.0). Ten pierwszy znany jest jednak z tego, że występują w nim awarie zaworu EGR, klapek w kolektorze ssącym, a także paska rozrządy, który wymaga wymiany już przy 100 tys. km.

Używany Opel Astra J - typowe usterki

rowki pojawiające się na tylnych tarczach hamulcowych

zużywające się końcówki drążków kierowniczych

awaryjna hydraulika w skrzyniach automatycznych

drobne problemy z elektryką

Zdjęcie W niektórych wersjach przyciskiem Sport można utwardzić pracę amortyzatorów / materiały prasowe

Używany Opel Astra J - ceny na rynku używanych

Popularny na największych portalach ogłoszeniowych Opel Astra najczęściej występuje w wersjach benzynowych (z czego co mniej więcej szósty egzemplarz ma założoną instalację LPG), choć nie brakuje też diesli. Polecana przez nas odmiana 1.4 turbo o mocy 140 KM kosztuje, w zależności od rocznika, 25-40 tys. zł, są i tańsze, ale wyglądają na zmęczone życiem.

Ceny najdroższych diesli (1.6) także sięgają 40 tys. zł, za odmianę sprzed face liftingu z lepszym, bo mniej awaryjnym, silnikiem 1.7 zapłacimy co najwyżej nieco ponad 30 tys. zł, większość kosztuje między 20 a 30 tys. zł.

Używany Opel Astra J - plusy

dobre właściwości jezdne, komfortowe zawieszenie

przestronne wnętrze z przodu, wygodne fotele

odporne na zużycie materiały w kabinie

dobre wyposażenie

Używany Opel Astra J - minusy

ciasne wnętrze z tyłu

słaba elastyczność turbodiesli

wysoka masa własna auta i podwyższone zużycie paliwa oraz słabe osiągi podstawowych odmian napędowych

Zdjęcie Wersja kombi (Sports Tourer) ma dużo większy bagażnik i jest popularna na rynku aut używanych / materiały prasowe

Wybór Interii

Opel Astra 1.4 turbo (140 KM) z lat 2009-2018