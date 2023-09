Spis treści: 01 Używana Toyota RAV4 IV - kabina i wyposażenie

02 Używana Toyota RAV4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Używana Toyota RAV4 IV - którą wersję napędową wybrać?

04 Używana Toyota RAV4 IV - typowe usterki

05 Używana Toyota RAV4 - sytuacja rynkowa i ceny

06 Wybór Interii

W 2012 roku Toyota RAV4 zadebiutowała na targach w Los Angeles, rok później trafiła na europejskie drogi. W przeciwieństwie do poprzednika miała unoszoną pokrywę bagażnika, koło zapasowe trafiło z drzwi do bagażnika ("zapasówki" nie ma w wersji hybrydowej). Samochód miał wyrazistą stylizację pełną ostrych cięć i na tle dość nudnawej konkurencji z Europy wyróżniał się na drodze.

Używana Toyota RAV4 IV - kabina i wyposażenie

Kierowcy chwalą RAV4 za obszerne wnętrze zarówno z przodu i z tyłu, pojemny bagażnik (547 l, 501 l w wersji hybrydowej), wygodne fotele i praktyczne rozwiązania w stylu regulowanego kąta pochylenia oparć kanapy. Są jednak i wady. Do face liftingu w 2016 multimedia (autorski system Toyoty) potrafiły działać wolno lub kompletnie się zawieszać, ich obsługa jest nieintuicyjna i wymaga odrywania wzroku od drogi, do tego niektóre przełączniki w kabinie nie są podświetlone, a elektryczne otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika działa zbyt wolno. W kwestii komfortu brakuje też szerszej regulacji kolumny kierowniczej.

Zdjęcie Toyota RAV4 straciła w czwartym pokoleniu charakterystyczne koło dojazdowe zamontowane na pokrywie bagażnika, które, tak jak odchylane drzwi, obniżało funkcjonalność / materiały prasowe

Używana Toyota RAV4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys: 4605/1845/1675 mm (od face liftingu w 2016 r.)

Rozstaw osi - 2660 mm

Pojemność bagażnika - 547/1746 l (501-1633 l - wersja hybrydowa)

Zdjęcie Pod względem jakości materiałów RAV4 odstaje nieco od europejskiej konkurencji / materiały prasowe

Używana Toyota RAV4 IV - którą wersję napędową wybrać?

Zanim przejdziemy do polecanych odmian najpierw słowo o tych, które lepiej omijać. RAV4 z dieslami to ryzykowny wybór - zarówno jeśli chodzi o wersje sprzed face liftingu z jednostkami Toyoty 2.0 D4-D (124 KM) i 2.2 D4-D (150 KM) jak i odmianę po liftingu z niesławnym silnikiem 2.0 BMW z serii N47 (143 KM). Te pierwsze mają nietrwałe głowice, w tym drugim usterkowy okazuje się łańcuchowy napęd rozrządu. Jego wymiana kosztuje nawet ponad 3000 zł, bo znajduje się on od strony skrzyni biegów. Jakby tego było mało, RAV4 z silnikiem z BMW była dostępna tylko z mechaniczną skrzynią biegów i przednim napędem. Warto o tym wszystkim pamiętać, bo mniej więcej co czwarta Toyota RAV4 IV generacji na rynku to wersja z dieslem.

Żadnych obaw związanych z usterkowością nie należy mieć decydując się na wolnossącą jednostkę benzynową 2.0 o mocy 152 KM. Nie jest ona szczególnie dynamiczna (zwłaszcza z przekładnią bezstopniową, która o sekundę wydłuża czas przyspieszenia do setki), ale dość oszczędna, a przede wszystkim bezobsługowa. W tej wersji napędowej RAV4 zawsze ma napęd 4x4.

Od face liftingu w 2016 roku dostępna była odmiana hybrydowa, która korzystała z benzynowego silnika 2.5 (był on dostępny w wersji amerykańskiej) i jednostki elektrycznej (143 KM), opcjonalnie dodatkowy silnik elektryczny napędzał tylne koła i w ten sposób można było mieć wersję hybrydową RAV4 z napędem 4x4. Niezależnie od liczby napędzanych kół moc systemowa wynosiła 197 KM. Napęd hybrydowy chwalono za niskie zużycie paliwa, dobrą dynamikę i, przede wszystkim, niską awaryjność.

Zdjęcie Mocną stroną auta jest przestronne wnętrze / materiały prasowe

Używana Toyota RAV4 IV - typowe usterki

uszkodzenia przekładni kierowniczej, symptomem są trzaski - koszt naprawy około 1000 zł

luzy na tulejach łączników stabilizatorów

awarie alarmu i bezkluczykowego dostępu do auta

niedziałający napęd unoszenia pokrywy bagażnika

zapychające się filtry DPF

cienki, nieodporny na zarysowania lakier

pękająca skórzana tapicerka

Zdjęcie Nieintuicyjna obsługa i przestarzały wygląd, czyli ekran multimediów do 2016 roku – po liftingu nieco je udoskonalono /materiały prasowe



Używana Toyota RAV4 - sytuacja rynkowa i ceny

Jak już wspomniałem, co czwarta Toyota RAV4 czwartej generacji na rynku aut używanych ma pod maską diesla, około 40% aut to te z napędem hybrydowym, reszta to odmiany czysto benzynowe. Właściciele najtańszych egzemplarzy zgodnie wyceniają je na około 55-60 tys. zł, ale w zdecydowanej większości są to diesle.

Za modele benzynowe 2.0 z pierwszych lat produkcji trzeba wyjąć z kieszeni przynajmniej 70 tys. zł, a najczęściej około 80 tys. zł. Z tego poziomu startują też wersje hybrydowe, choć najczęściej za RAV4 Hybrid przyjdzie zapłacić 90-100 tys. zł, w zależności od stanu i rocznika. Auta z ostatnich lat produkcji kosztują w przedziale 120-130 tys. zł. Dobra informacja to ta, że około 2/3 aut pochodzi z polskich salonów, więc łatwiej w nich o godną zaufania dokumentację serwisową.

Toyota RAV4 IV - plusy

trwały napęd hybrydowy i benzynowy

przestronne wnętrze

bogate wyposażenie

wygodne fotele

Toyota RAV4 IV - minusy

niezbyt precyzyjny układ kierowniczy

awaryjne silniki Diesla

zawieszenie słabo radzi sobie z dużym obciążeniem

nieintuicyjna obsługa multimediów

słaba widoczność do tyłu

Zdjęcie Modele sprzed 2016 roku wciąż sporo kosztują / materiały prasowe

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 4x4