Spis treści: 01 Piłem piwo bezalkoholowe. Czy mogę prowadzić samochód?

02 Czy alkomat wykryje wypicie piwa bezalkoholowego?

03 Czy można prowadzić po napojach typu radler?

04 Piłem alkohol. Jak długo czekać zanim wsiądą do samochodu?

05 Najlepiej sprawdzić trzeźwość

Zaczęły się wakacje, a letnie upały zachęcają do sięgnięcia po zimne piwo. Jednak nie każdy ma ten luksus, od alkoholu muszą powstrzymać się np. kierowcy. Ale czy mogą oni sięgnąć po piwo bezalkoholowe?

Piłem piwo bezalkoholowe. Czy mogę prowadzić samochód?

W świetle prawa piwo bezalkoholowe nie jest napojem alkoholowym, co oznacza, że nie ma żadnych przeszkód, by było spożywane przez kierowców. Producent nie musi oznaczać na etykiecie, że dane piwo zawiera maksymalnie 0,5 proc. alkoholu. Zwykle jest to wartość graniczna, a butelka zawiera śladowe ilości alkoholu. Dla porównania więcej alkoholu znajdziemy w produktach takich jak choćby kefir czy jogurt.

Czy alkomat wykryje wypicie piwa bezalkoholowego?

Owszem, ale tylko natychmiast po jego wypiciu, gdy resztki alkoholu będą znajdowały się w ustach. Już kilka lub kilkanaście sekund później urządzenie nie będzie wzbudzać alarmu.

Czy można prowadzić po napojach typu radler?

Zupełnie inaczej wygląda kwestia spożycia napojów, które są określane jako niskoalkoholowe. Dotyczy to coraz popularniejszych radlerów, które są zwykle mieszanką normalnego piwa i napoju bezalkoholowego. Większość z nich nie jest oznaczona jako piwa bezalkoholowe, a to niesie poważne konsekwencje - zwykle mają 2-3 proc. alkoholu. Takich piw nie polecamy kierowcom w żadnym wypadku.

Jeśli zdarzy nam się przez nieuwagę wypić jedną lub dwie butelki takiego piwa, to dla pewności najlepiej sprawdzić trzeźwość przy pomocy alkomatu albo odczekać dłuższą chwilę przed jazdą. Po jednej butelce zapewne nie przekroczymy dopuszczalnego poziomu 0,2 promila alkoholu w organizmie, ale po co ryzykować?

Piłem alkohol. Jak długo czekać zanim wsiądą do samochodu?

Metabolizm alkoholu jest indywidualną kwestią. Przeciętnie organizm człowieka potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na spalenie 20 g czystego alkoholu. Taka ilość znajduje się w:

60 ml wódki,

200 ml wina,

500 ml piwa.

Na tempo metabolizmu alkoholu wpływają następujące czynniki:

wiek,

płeć,

wzrost,

waga,

rodzaj i ilość spożytego alkoholu,

czas, w jakim spożyto alkohol,

przyjmowane leki,

dolegliwości zdrowotne (problemy z wątrobą - spowalniają proces).

Ważną kwestią, która wpływa na tempo metabolizmu alkoholu jest również posiłek lub jego brak. Należy się liczyć z tym, że obfity posiłek w czasie spożywania alkoholu lub przed spożyciem może spowolnić pozbywanie się promili z naszego organizmu.

Najlepiej sprawdzić trzeźwość

Pomiar trzeźwości alkomatem powinniśmy przeprowadzać co najmniej po 15 minutach od spożycia ostatniej porcji napoju zawierającego alkohol, aby wynik był wiarygodny. Przez ten czas odparuje alkohol resztkowy z jamy ustnej. W innym wypadku możemy uszkodzić sensor w alkomacie lub doprowadzić do błędu pomiarowego.

