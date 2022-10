Tam nie wjedziemy autem z LPG. Skąd się wziął zakaz, jaka kara za złamanie?

Oczywistą zaletą korzystania z samochodu zasilanego LPG są niższe koszty użytkowania w porównaniu z autem zasilanym benzyna. Jednak z takim rozwiązaniem wiążą się również pewne utrudnienia.

Chodzi o możliwość korzystania z garaży podziemnych. Przy bramach wjazdowych do wielu takich miejsc można znaleźć tabliczki informujące o zakazie parkowania samochodów z instalacją gazową. Bardzo często wykorzystuje się do tego tabliczkę przypominającą znak B-1, oznaczający zakaz ruchu w obu kierunkach.

Zakaz wjazdu dla aut z LPG

Jednak wbrew pozorom nie jest to legalne oznakowanie. W przepisach Prawa o ruchu drogowym nie znajdziemy oznakowania zakazującego ruchu dla samochodów z instalacją LPG. Stosowanie takiego znaku wymuszają inne przepisy.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Znajdziemy w nim następujące sformułowanie:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych: umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelną informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych

Ten zapis jest związany z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W par. 108 ust. 1 pkt 4 można znaleźć zapis, że:

w garażu zamkniętym należy stosować wentylację: mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu

Takie przepisy wynikają z czystej fizyki. Autogaz (LPG) jest lżejszy od powietrza, dlatego może się gromadzić w takich miejscach jak zagłębienia podłogi. Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia może dojść do wybuchu, gdy pojawi się iskra elektryczna lub ogień.

W związku z powyższym znak zakazu umieszczony przy wjeździe oznacza, że nie można wjechać do garażu samochodem zasilanym LPG, ponieważ nie został wyposażony w odpowiednią wentylację i czujniki. Po stronie zarządcy obiektu spoczywa obowiązek poinformowania kierowców, czy w budynku można parkować samochody zasilane LPG.

Zakaz wjazdu dla aut z LPG - jaki mandat grozi?

Złamanie zakazu wjazdu nie jest karane na podstawie przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Administrator budynku nie jest upoważniony do sprawdzania dokumentów samochodu, które parkują w garażach, gdzie zabronione jest parkowanie aut z instalacją LPG.

Administracja budynku może się posłużyć pewnymi rozwiązaniami. Może to być kara finansowa, ale pod warunkiem, że odpowiednie zapisy znalazły się w regulaminach administracyjnych i przepisach przeciwpożarowych. W ostateczności zarządca budynku może skierować sprawę do sądu. Jednak każda taka sprawa to przypadek indywidualny. Ciężko zatem przewidzieć konsekwencje łamania takiego zakazu.

Dużo większe problemy pojawią się, gdy faktycznie dojdzie do wybuchu i zapłonu. Wtedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu AC. W tym przypadku również każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Wszystko zależy od warunków ubezpieczenia, ale towarzystwo może się oprzeć o kwestie złamania przepisów przeciwpożarowych.

