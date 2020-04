Takie są wymarzone samochody Polaków...

O tym, że nasze społeczeństwo wyraźnie się bogaci świadczą chociażby liczby rejestrowanych w Polsce samochodów. Niestety, ilość nie idzie tu w parze z jakością. Rośnie zarówno średni wiek, jak i przebieg oferowanych na rynku wtórnym samochodów.

Zdjęcie Audi A4 / Samochody używane - porady 15-letni Mercedes czy BMW? Wciąż mało kogo na nie stać!

Takie dane płyną z opracowanego przez Otomoto raportu "Internetowy samochód roku 2019". Największa w Polsce motoryzacyjna platforma ogłoszeniowa opublikowała dane dotyczące preferencji korzystających z niej osób. To prawdziwa kopalnia wiedzy o motoryzacyjnych gustach rodaków, jeśli wziąć pod uwagę, że każdego miesiąca serwis ogłoszeniowy odwiedzało w ubiegłym roku około 7 mln unikalnych użytkowników!

Reklama

Z opublikowanych danych płyną ciekawe wnioski. W ubiegłym roku największą popularnością cieszyły się w wyszukiwanych samochody 11-letnie i 12-letnie. Wśród osobowych aut używanych rodacy najczęściej szukali takich, które miały na liczniku od 180 000 do 200 000 kilometrów. Co ciekawe, w poprzednich latach użytkownicy Otomoto najczęściej skupiali się na autach w wieku około 10 lat. Niekoniecznie oznacza to jednak, że kondycja finansowa nabywców uległa pogorszeniu. Odpowiedzią mogą być również zmieniające się gusta. Z raportu wynika bowiem, że coraz większa liczba nabywców decyduje się na pojazdy marek premium.

Najczęściej wyszukiwanym w ubiegłym roku autem używanym okazało się być... Audi A4. Ten model odpowiadał za 3,5 proc. ogółu wszystkich wyszukań dotyczących pojazdów używanych. Z punktu widzenia statystyki wymarzone audi powinno mieć czarny kolor nadwozia (34,9 proc. wyszukań) i przebieg między 190 a 200 tys. km...

Ogromny popyt na ten model skutkował też rekordową podażą. W ubiegłym roku na Otomoto pojawiło się 52 918 ogłoszeń dotyczących używanych Audi A4.



Zdjęcie BMW serii 3 /

Samochód z Ingolstadt powrócił na pierwsze miejsce listy najczęściej poszukiwanych pojazdów po dwóch latach, w których uznać musiał wyższość BMW serii 3. W ubiegłym roku popularna "trójka" była drugim najchętniej wyszukiwanym samochodem w serwisie. Zainteresowani zakupem takiego pojazdu wygenerowali 3,3 proc. ogółu wyszukań.

Podium - od wielu lat - zamyka Volkswagen Golf. W roku 2019 kompakt z Wolfsburga wygenerował 2,4 proc. wszystkich wyszukań. W pierwszej piątce najbardziej poszukiwanych modeli znalazły się też: 4. BMW serii 5 (2,3 proc. ogółu wyszukań) oraz 5. Audi A6 (2,2 proc. ogółu wyszukań).

Zdjęcie Volkswagen Golf /

W dziesiątce najbardziej poszukiwanych aut używanych w Polsce znajdziemy jeszcze kolejno: 6. Opla Astrę (2,1 ogółu wyszukań), 7. Volkswagena Passata (2,0 proc. ogółu wyszukań), 8. Audi A3 (1,7 proc. wyszukań), 9. Forda Focusa (1,6 proc. ogółu wyszukań) i 10. Skodę Octavię (1,6 proc.).

W "top ten" najczęściej wyszukiwanych modeli nie znalazły się żadne auta marek francuskich, włoskich i - co może nieco dziwić - japońskich. Sprawa wygląda jednak nieco inaczej, gdy przyjrzymy się rankingowi najpopularniejszych producentów. Pierwsza trójka, która w sumie generuje niemal 30 proc. wszystkich wyszukań - to również: Audi, BMW i Volkswagen. Dalej są: 4. Ford i 5. Opel. Na kolejnych pozycjach znajdziemy jednak: 6. Mercedesa, 7. Toyotę, 8. Renault, 9. Skodę i 10. Peugeota.