Tajemniczy guzik na pasie bezpieczeństwa. Niewiele osób wie, do czego służy

Spis treści: 01 Pasy bezpieczeństwa kiedyś były inne

02 Współczesne pasy z napinaczem pirotechnicznym

03 Tajemniczy guzik na pasie bezpieczeństwa

04 Mandat za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

05 To nie mandat jest największym problemem. Pasy ratują życie

Pasy bezpieczeństwa to obowiązkowy element wyposażenia każdego samochodu, który znacząco poprawia nasze bezpieczeństwo w razie kolizji lub wypadku.

Nie zawsze jednak tak było - przed laty pasy nie były obowiązkowe, a ich zapinanie było dobrowolne .

. Starsi kierowcy pamiętają również, że dawniej pasy bezpieczeństwa nie były wyposażone w pirotechniczne, czy też mechaniczne napinacze.

Pasy bezpieczeństwa kiedyś były inne

Każdy starszy kierowca, który miał kiedyś styczność z Maluchem lub Fiatem 125P starszej generacji, a także autami z tak zwanych demoludów spotkał się z regulowanymi pasami bezpieczeństwa. W latach 90. po polskich drogach jeździło mnóstwo takich samochodów - były wyposażone w pasy bezpieczeństwa z przodu (często nie było ich z tyłu) i aby je zapiąć trzeba było je ręcznie dociągać na klamerce. W samochodach zachodniej produkcji pasy z automatycznym napinaczem pojawiły się znacznie wcześniej, a z czasem także Maluch i inne samochody produkcji wschodnioeuropejskiej zyskały to udogodnienie.

Współczesne pasy z napinaczem pirotechnicznym

Początkowo pasy były wyposażone w mechaniczny dociąg na sprężynie, dzięki któremu po zapięciu pasa jego luźny nadmiar automatycznie zwijał się w kasetce umieszczone w, lub obok słupka środkowego. Napięcie pasów wciąż było jednak za małe i w razie wypadku pas nieznacznie się luzował, co powodowało spore ryzyko obrażeń.

Producenci samochodów opracowali więc sposób na rozwiązanie tego problemu, wprowadzając tzw. pirotechniczne napinacze pasów, które w razie wypadku odpalały niewielki ładunek pirotechniczny powodujący dociągnięcie pasa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów. Automat do zwijania pozostał integralną częścią pasa, ponieważ to on normalnych warunkach jazdy dba o to by pas był naciągnięty.

Tajemniczy guzik na pasie bezpieczeństwa

No tak, ale po co w tym wszystkim jest ten czarny guzik umieszczony na pasie? Ta niepozorna część, nie ma realnego wpływu na bezpieczeństwo podczas jazdy, ale zdecydowanie poprawia komfort obsługi pasów bezpieczeństwa. Zanim wymyślono to rozwiązanie, po zwinięciu nadmiaru pasa w kasetce na słupku środkowym klamra pasa zjeżdżała na dół i lądowała na podłodze skutecznie utrudniając szybkie i komfortowe zapięcie pasa. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu nie musimy szukać pasa gdzieś na dole pomiędzy siedzeniem a słupkiem i jest niewielkie ryzyko że przytrzaśniemy klamrę drzwiami uszkadzając sobie lakier. Przy każdym zapinaniu klamra pasa będzie wygodnie spoczywać powyżej naszego lewego (lub prawego w przypadku pasażera) ramienia.

Zdjęcie Bzdurne jest tłumaczenie niezapinania pasów obecnością poduszki powietrznej. Takich samochodowych mitów jest znacznie więcej. / Value Stock Images / East News

Mandat za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa to obowiązkowe wyposażenie aut w Polsce od 1972 roku. Wtedy samochody musiały być wyposażone w pasy jedynie z przodu.

Dopiero w 1983 roku wprowadzono obowiązek zapinania pasów, ale znów tylko z przodu auta i tylko poza terenem zabudowany. Na szczęście ustawodawca zmienił ten przepis i od 1991 roku pasy trzeba zapinać w całym aucie i na każdej drodze.

Choć przepis ten przez wiele lat był traktowany po macoszemu, od kilku lat policja zwraca szczególną uwagę na obowiązek zapinania pasów, a kierowców i pasażerów niezapinających pasy karze mandatami.

W przypadku gdy kierowca jedzie samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa naraża się nie tylko na poważne obrażenia w razie wypadku, ale też karę ze strony policji. Mandat za niezapięte pasy kierowcy to 100 zł i 2 pkt karne. Nie jest to może najsurowsza kara, ale jeśli oprócz kierowcy niezapięte pasy mają również pasażerowie może się zebrać niezła kumulacja.

Jeśli pasażer samochodu ma niezapięty pas, również zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 zł. W takiej sytuacji dodatkową grzywnę 100 zł zapłaci kierowca, a do jego konta zostanie dopisane kolejne 4 pkt. karne za to, że świadomie nie dopilnował obowiązku zapinania pasów przez pasażerów. Jedyną opcją uniknięcia kary przez kierowcę może być fakt, że nakazał on zapięcie pasów pasażerom, a oni nie usłuchali.

To nie mandat jest największym problemem. Pasy ratują życie

Pamiętajmy jednak, że pasy bezpieczeństwa zapinamy przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa, a nie z obawy przed policją i mandatem. Pas bezpieczeństwa to pierwszy element, który może uratować nam życie w wypadku. Jeśli nie dopilnujemy tego obowiązku pozostałe systemy bezpieczeństwa takie jak poduszki powietrzne mogą nam dodatkowo zaszkodzić.

