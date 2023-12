Tajemnicze znaki na szybie samochodu. Zobacz co można z nich wyczytać

Spis treści: 01 Co oznaczają znaki i napisy na szybie samochodu?

Co oznaczają znaki i napisy na szybie samochodu?

Kierowcy wiedzą o ich istnieniu, ale mało kto wie, co oznaczają. Wówczas okazuje się, że wszelkiego rodzaju znaczki, kody i napisy, które znajdziemy na szybach samochodu, kryją wiele ciekawych informacji. Na pierwszy rzut oka te oznaczenia nie mówią wiele, jednak doświadczona osoba może z nich wyczytać kiedy auto zostało wyprodukowane, czy ma powypadkową przeszłość i czy szyba została wymieniona na skutek kolizji lub poważnego pęknięcia.

Szyba czołowa wiele mówi o historii samochodu

Rysy, odpryski i pęknięcia na przedniej szybie wiele mówią o historii samochodu i jego właścicielu. Jeśli jednak szyba czołowa wygląda na zadbaną, nie musi to oznaczać, że trafiliśmy na “igłę". Najlepiej poświęcić dłuższą chwilę i zapoznać się z oznaczeniami, które na niej widnieją - możemy z nich wyczytać sporo przydatnych informacji.

Jedną z nich jest chociażby rok produkcji - oczywiście szyby, nie samochodu. Ta powinna być nieco starsza od auta (nawet o rok), bowiem rzadko kiedy produkcją szyb zajmują się producenci. Najczęściej do fabryk dostarczają je firmy podwykonawcze, które realizują zamówienie na podstawie wytycznych (wymiar, właściwości, kształt). Zwykle te same firmy produkują później zamienniki do samochodów, jeśli zajdzie konieczność wymiany. Producentów jest rynku jest sporo, a najpopularniejsi to:

Piklington

Saint Gobain Sekurit

AGC NordGlass

Guardian

Zdjęcie Kody na szybie samochodowej zawierają sporo interesujących informacji / interia / INTERIA.PL

Wiek szyby wyczytamy z nadruku w prawym dolnym rogu (patrząc od zewnątrz). Jeśli z dokumentów wynika, że auto wyprodukowano w 2007 roku, a na szybie widnieje cyfra 6, może to oznaczać, że szyba wyjechała z fabryki kilka miesięcy wcześniej. Spore znaczenie ma także liczba kropek lub gwiazdek obok wspomnianej cyfry. to one pokazują w jakim miesiącu wyprodukowana była szyba. Jeśli kropki znajdują się przed liczbą to odliczamy ich ilość od połowy danego roku. Jeśli po, analogicznie liczymy do końca roku, zatem jeśli na szybie widnieje na przykład ***6, wówczas oznacza to, że szyba została wyprodukowana w kwietniu 2006 roku. Jeśli 6*** to najprawdopodobniej będzie to październik 2006 roku.

Jeżeli natomiast data widoczna na szybie nie zgadza się z informacjami widocznymi na innych szybach, lub dana szyba jest młodsza niż samochód, musiała być wymieniana. Przyczyna mogła być błaha (rysy, odpryski, pęknięcia) albo bardzo poważna (kolizja lub wypadek).

Homologacja i rodzaj szyby w samochodzie

Na szybach znajdziemy także informacje o kraju, w którym zostały homologowana - litera “E" oraz liczba. Nie ma większego znaczenia jaki numer się na niej znajdzie, bowiem najważniejsze jest w tej sytuacji to, że posiada homologację. Przykładowe oznaczenia to:

E1 - Niemcy,

E2 - Francja,

E3 - Włochy,

E4 - Niderlandy,

E5 - Szwecja,

E6 - Belgia,

E8 - Czechy,

E11 - Wielka Brytania,

E20 - Polska.

Zdjęcie Ta szyba nie ma logo producenta co oznacza, że była wymieniana. Świadczy o tym również data produkcji - auto jest z 2008 roku, a szyba z 2018. / interia / INTERIA.PL

Oprócz homologacji drogowej możemy też dowiedzieć się z jakiego rodzaju szkła wykonana została szyba. Jest to opisywane według standardu amerykańskiego (AS - American Standard). Rozróżniamy je w następujący sposób:

AS1 - szkło laminowane, najczęściej stosowane przez producentów. Jego przepuszczalność to minimum 70 proc. promieni słonecznych. Zwykle używane do produkcji szyb przednich - po rozbiciu kruszy się na małe kawałki, ale dzięki laminowaniu nie rozsypuje się tylko trzyma w jednym kawałku aby nie poranić siedzących z przodu kierowcy i pasażera.

AS2 - szkło hartowane. Ma tę samą przepuszczalność co laminowane (minimum 70 proc.). Jest dość odporna na uderzenia, ale po rozbiciu rozsypuje się na drobne kawałeczki. Zwykle jest używana do produkcji szyb bocznych.

AS3 - szkło laminowane lub hartowane, ale o mniejszej przepuszczalności światła, dlatego nie powinno być montowane jako szyba przednia lub szyby boczne z przodu. To szyba przyciemniana fabrycznie.

W samochodach wyprodukowanych na europejski rynek znajdziemy również oznaczenie “43R", które jest potwierdzeniem otrzymania homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej - cyfry 00 to wersję homologacji, a kolejne to numer homologacji.

Zdjęcie AS1 - szkło laminowane, najczęściej stosowane przez producentów. Jego przepuszczalność to minimum 70% promieni słonecznych. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Numer DOT szyby i dodatkowe oznaczenia

Numer DOT, który powinna posiadać każda szyba, zdradza w jakiej fabryce została wyprodukowana, a także jakie ma właściwości. Liczba wpisana po literze “M" oznacza indywidualny kod producenta, który determinuje jaki rodzaj szkła i jaka jego grubość została użyta.

Zwykle na szybach możemy znaleźć także oznaczenia odnośnie typu szyby i jej właściwości tj. polaryzacja, termoizolacja czy wygłuszenie, jednak nie każdy producent oznacza szyby w ten sam sposób. Właściwości mogą być zaprezentowane w formie ikon lub opisu, albo indywidualnego kodu z którego wynika jaki to rodzaj szyby. Dla przykładu poniżej mamy zdjęcie szyby marki Pilkington, która jest laminowana, termiczna. Dodatkowe oznaczenia, które znajdziemy na szybie, to m.in: