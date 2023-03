Skręcasz tak przy parkowaniu? Podobno to szkodzi, ale kierowcy mają ważny powód

Spis treści: 01 Parkowanie na skręconych kołach to częsty widok

Parkowanie na skręconych kołach to częsty widok

Zapewne każdy z nas niejednokrotnie napotkał na widok samochodu zaparkowanego na tzw. skręconych kołach. Chociaż na pierwszy rzut oka wygląda to jak konsekwencja drogowego niechlujstwa i pośpiechu, w rzeczywistości może to być celowe działanie. Co więcej - działanie mające na celu ochronę samochodu - zarówno swojego, jak i tych stojących w pobliżu.

Skręcone koła przy parkowaniu. Po co się tak robi?

Wystarczy wyjechać np. do Włoch lub Stanów Zjednoczonych, by w górskich miasteczkach, charakteryzujących się wieloma stromymi ulicami, zaobserwować sporo samochodów, które są zaparkowane i mają skręcone koła. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów zaparkowanych równolegle.

Skręcenie kół w kierunku np. krawężnika stanowi dodatkowy rodzaj zabezpieczenia, na wypadek gdyby pojazd zaczął się staczać. W takim przypadku zjeżdżające bezwładnie auto skręci "zaprze się kołami" na wspomnianym krawężniku. Dzięki temu zatrzyma się, nie uszkadzając kolejnych pojazdów. Zresztą sam krawężnik nie stanowi tu żadnej reguły. Nawet jeśli go nie ma, a pojazd stoi na drodze samotnie, skręcone koła dają szanse na jego szybsze wyhamowanie w przypadku nagłego stoczenia.

Postój na skręconych kołach. Czy może uszkodzić samochód?

No dobrze, ale czy postój na skręconych kołach nie wpływa negatywnie na żywotność zawieszenia tak zaparkowanego pojazdu? Jak można wyczytać na wielu grupach motoryzacyjnych - stosowanie takiego rozwiązania w dłuższej perspektywie może prowadzić do uszkodzenia:

elementów zawieszenia

pompy wspomagania.

Internetowi eksperci przekonują, że naprawy zwłaszcza tej ostatniej mogą oznaczać dla właściciela samochodu niemały wydatek.

Każda pozycja maglownicy, wahaczy oraz drążków to pozycja robocza, czyli taka przewidziana przez producenta.

W rzeczywistości jednak trudno zgodzić się z tymi ostrzeżeniami. W momencie wyłączenia silnika, także pompa wspomagania przestaje pracować. Oznacza to, że parkowanie przy skręconych kołach nie ma najmniejszego wpływu na jej żywotność. Nieco bardziej sporną kwestią są wspomniane elementy zawieszenia i układu kierowniczego. Tutaj internauci często wskazują na zalecenia mechaników, którzy "książkowo" przestrzegają przed takim postojem ze względu na większe opory działające na cały mechanizm.

Warto jednak pamiętać, że każda pozycja maglownicy, wahaczy oraz drążków to pozycja robocza, czyli taka przewidziana przez producenta. Oznacza to, że z chwilą wyłączenia silnika, następuje bezruch wszystkich wspomnianych elementów, a to nie powinno szkodliwe wpłynąć na ich stan.

