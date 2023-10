Skąd się biorą odległości na drogowskazach i jak są mierzone?

Spis treści: 01 Nawigacja zastępuje drogowskazy

02 Odległości na drogowskazach - jak są mierzone?

03 Kwestia drogowskazów jest ujęta w przepisach

04 Odległości orientacyjne na drogowskazach

Nawigacja zastępuje drogowskazy

Przez dziesiątki lat drogowskazy wskazujące odległość do miejscowości były niezastąpioną formą nawigacji po drogach. Teraz powoli, ale systematycznie są wypierane przez nawigacje GPS obecne nie tylko w samochodach, ale też w smart fonach, które zawsze mamy pod ręką. To oczywiście nie znaczy, że drogowskazy znikną z dróg i poboczy, ale ich znaczenie powoli traci na wartości. Wszak nawigacja poda nam dokładną odległość i czas dojazdu do miejsca docelowego, a drogowskazy podają tylko orientacyjną odległość - no właśnie - właściwie do czego?

Odległości na drogowskazach - jak są mierzone?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad odległościami podawanymi na drogowskazach? Są one wyrażone w pełnych kilometrach i choć wielu kierowców twierdzi, że wartości podane na nich są orientacyjne i często nie zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Czy tak właśnie jest?

Reklama

Wielu kierowców nie wie, że drogowskazy nie wskazują odległości do najbliższej tablicy oznaczającej miejscowość, czy też teren zabudowany i są zaskoczeni, kiedy przed chwilą mijali tablicę (np. Warszawa 17 km), a po kilku minutach wjeżdżają już do miasta. To nie oznacza, że na tablicy jest błąd i podana odległość jest niewłaściwa.

W rzeczywistości drogowskazy podają odległość do tzw. centralnego punktu miejscowości, ustalonego przez władze miasta. Zwykle za punkt centralny służy poczta główna (jeśli jest ich więcej), lub na przykład ratusz, czy Urząd Miasta. To właśnie do nich odległość mierzą drogowskazy spotykane na drogach.

Warto pamiętać, że wyznaczony punkt centralny zwykle znajduje się blisko lub w ścisłym centrum miejscowości - to ważne głównie w przypadku dużych miast i aglomeracji, które rozciągają się na wiele kilometrów - widząc odległość na drogowskazie możemy przyjąć, że właśnie tyle kilometrów jest do centrum miasta.

Kwestia drogowskazów jest ujęta w przepisach

Kwestię wskazań odległości na drogowskazach regulują też przepisy. Szczegółowe wyjaśnienie tematu drogowskazów możemy znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z dnia 3 lipca 2003 r.):

Liczby kilometrów podawane na drogowskazach, tablicach kierunkowych i tablicach szlaku drogowego powinny oznaczać odległość od miejsca umieszczenia znaku do centralnego punktu danej miejscowości, np. rynku, głównego placu, ratusza, skrzyżowania dróg przelotowych itp. Odległości należy podawać w pełnych kilometrach. 6. Znaki kierunku i miejscowości; 6.1. Zasady ogólne; 6.1.1. Funkcja i wymiary znaków

Odległości orientacyjne na drogowskazach

Choć z zasady drogowskazy podają dość dokładną odległość od punktu centralnego, można przyjąć, że jest to mimo wszystko dość orientacyjna wartość w podawana w przybliżeniu do kilometra, a nawet dwóch. Odległości na drogowskazach są bowiem ustalane na podstawie informacji pochodzących z planów liniowych i map, a niekoniecznie mierzone zgodnie z przebiegiem drogi.

Dzieje się tak dlatego, że najważniejsze w tym przypadku jest zachowanie spójności z innymi drogowskazami odnoszącymi się do tej samej miejscowości. Między innymi dlatego po wjeździe do danej miejscowości nie znajdujemy już drogowskazów informujących o odległości do punktu centralnego.