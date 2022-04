Wiadomości Czekają nas kolejne podwyżki? Niewykluczony wzrost cen opon do samochodów

Powodów, aby pomyśleć o renowacji felg w naszym samochodzie może być ci najmniej kilka. Po pierwsze nasze obręcze z czasem zaczynają wyglądać kiepsko z powodu mniejszych lub większych zadrapań od krawężników.

Do tego kolor z biegiem lat może zacząć schodzić w niektórych miejscach lakier bezbarwny.

Coraz więcej jest też osób, które są po prostu znudzone wyglądem swoich felg i decydują się na renowację połączoną z całkowitą zmianą ich malowania. - Kiedyś królowało srebro a teraz robimy już chyba wszystkie kolory świata - mówi Sebastian Szymczyk z firmy Perfect Rims zajmującej się profesjonalną renowacją felg samochodowych, który dodaje, że teraz w modzie są różne odcienie brązu i satyny.

Oczywiście są też również i tacy, którzy wykorzystują moment na zmianę nowego kompletu opon i wtedy też oddają felgi do renowacji, przez co wizualnie zyskuje cały samochód, co przedkłada się na jego wartość przy sprzedaży.

Zdjęcie W przypadku uszczerbków w materiale stosuje się w przypadku alufelg tzw. napawanie. Poza uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie procesu renowacji usunięte zostaną także oznaki korozji aluminium / Karol Biela / INTERIA.PL

Pierwszą i podstawową zasadą każdego dobrego zakładu zajmującego się odnawianiem obręczy powinno być sprawdzenie czy oddane do odnowienia felgi są proste.

- Wielokrotnie zdarzało się, że choć klientowi mówiliśmy, że jego felgi nadają się do prostowania, to chciał tylko, żebyśmy je ładnie odświeżyli i pomalowali innym lakierem - mówi z kolei Piotr Solecki, właściciel PS Performance.

W konsekwencji nawet, jeżeli felga wizualnie będzie wyglądała jak nowa, ale nie zostanie wyprostowana, dalej mogła powodować np. "bicie" na kierownicy, co w konsekwencji może skończyć się kosztownym remontem zawieszenia.

Renowacja felg samochodowych to długi i złożony proces

W przypadku profesjonalnych zakładów zajmujących się odnawianiem felg, powinny one korzystać ze specjalnych proszkowych lakierów termoutwardzalnych, które są odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

- Dysponujemy odpowiednimi paletami kolorów a stosowany przez nas lakier przystosowany jest do wypalania w piecu przy 200 °C - opowiada Sebastian Szymczyk. - Jest to o tyle ważne, że znaczna cześć firm maluje obręcze zwykłymi lakierami samochodowymi a nawet nie wszystkie farby proszkowe są dedykowane do pokrycia nimi felg - dodaje.

Warto też wiedzieć, że cały proces renowacji felgi samochodowej potrwać powinien nie mniej niż 24 godziny a często to nawet i 48 godzin, co wynika m.in. z wielkości obręczy a także jej budowy.

Zdjęcie Przy profesjonalnym procesie renowacji felg samochodowych obręcze aż 4 razy muszą trafić do pieca rozgrzanego do 200 °C / Karol Biela / INTERIA.PL

Jeżeli nasza stara felga będzie prosta, czeka ją z proces "odlakierowywania" ze starej farby. Następnie po wstępnym oczyszczeniu i już obróbce ręcznej nanosi się kolejno podkład antykorozyjny i wybrany przez nas kolor na felgę. Na koniec następuje etap wykończenia lakierem bezbarwnym w połysku, półmacie lub macie.

Ile kosztuje odnowienie felg w samochodzie?

W przypadku prowadzonego wspólnie przez Sebastiana Szymczyka z Perfect Rims i Piotra Soleckiego z PS Performance zakładu w podkieleckich Nowinach cennik zaczyna się od 160 zł za pojedynczą obręcz w rozmiarze 15-16 cali ze standardowym lakierem, natomiast w przypadku farby premium trzeba dodać do tej sumy 60 zł.

W przypadku 19-calowych felg mamy już cenę 190 zł za sztukę, natomiast od 20-calowych obręczy farba premium oznacza dodatkowe 70 złotych.

Oczywiście mowa tutaj o sytuacji, kiedy przywieziemy do zakładu same felgi ze zdjętymi już oponami a do tego nie trzeba będzie ich prostować. Bo jeżeli felga okaże się krzywa, to będziemy musieli wydać od 100 zł wzwyż.

Zdecydowanie większe koszty czekać nas będą także wtedy nasze alufelgi będą skręcane - wykręcenie zazwyczaj wykonanych z tytanu śrub wymaga czasem ich podgrzania a na pewno sporego doświadczenia ze strony przeprowadzających te czynności osób.

Jeszcze więcej za całą usługę zapłacą właściciele bardzo drogich obręczy 3-częściowych np. z firmy Brabus, które trzeba dodatkowo uszczelniać przy ponownym skręceniu. Nie liczy się natomiast sama marka pojazdu, bo 20-calowe obręcze są z Lamborghini Aventador czy z BMW X5, cena za usługę powinna być taka sama.

- Zdarzało się, że w przypadku frontów CNC, gdzie na jednej feldze jest też jaśniejsza polerowana powierzchnia, klient zapłacił 1000 zł tylko za jedną lekko uszkodzoną felgę - wyjaśnia Piotr Solecki, dodając, że w przypadku takich obręczy to 2-3 razy więcej pracy, co przedkłada się też na ponad dwukrotnie większą cenę usługi.

Felgi samochodowe - jak o nie dbać?

Obręcze zamontowane w naszych samochodach narażone są nie tylko na deszcz, śnieg czy lód, ale także na pyły wytwarzane ze ścierających się okładzin hamulcowych oraz inne aktywne chemicznie substancje.

Zdjęcie Odnowione obręcze i nowe opony zdecydowanie zwiększą wartość rynkową naszego auta. Trzeba jednak pamiętać, żeby przy myciu naszych obręczy nie stosować ostrych chemicznych środków / Karol Biela / INTERIA.PL

Dlatego specjaliści od renowacji felg zachęcają do częstego mycia samochodów wraz z felgami. Przestrzegają jednak, aby nie stosować ostrej "chemii" zawierającej kwasy, które mogą - przy regularnym stosowaniu - uszkodzić bezbarwny lakier na "alusach".

To samo tyczy się myjni bezdotykowych, gdzie w części z nich znajdziemy program do mycia felg. Nie znamy dokładnej zawartości tych preparatów, więc bezpieczniej jest po prostu spryskać obręcze pianą i po chwili zmyć ją wodą pod ciśnieniem.

