Nowy patent na upalne dni. Pozwala schłodzić wnętrze auta o 20 stopni

Wysokie temperatury oznaczają nagrzane wnętrze samochodu

Letnia pogoda i wysokie temperatury cieszą do momentu, kiedy wsiadamy do nagrzanego auta. Wówczas zdecydowanie wolelibyśmy, żeby było znacznie chłodniej. Wysoka temperatura w aucie stanowi nie tylko dyskomfort, ale i niebezpieczeństwo dla kierowcy. Stosowane są różne sposoby, które pomagają schłodzić kabinę przed wyruszeniem w drogę. Hyundai opracował kolejne rozwiązanie - Nano Cooling Film. Pod tą nazwą kryje się specjalna folia, która poprawia wydajność chłodzenia w porównaniu ze "zwykłymi" foliami przyciemniającymi.

Nano Cooling Film. Może schłodzić wnętrze auta o ponad 20 stopni

Nano Cooling Film została zaprezentowana po raz pierwszy w lipcu 2023 roku. Folia przewyższa konwencjonalne odpowiedniki pod względem zdolności do blokowania przepływu ciepła, jednocześnie zachowując wysoką przezroczystość. Za pomocą specjalnej nanostruktury proces rozpraszania ciepła jest zmaksymalizowany.

Zastosowane przez Hyundaia rozwiązanie nie tylko blokuje dopływ ciepła z zewnątrz, ale również emituje energię cieplną z wnętrza auta. To dzięki zastosowaniu trzech specjalnych warstw, które selektywnie blokują lub emitują określone długości fal ciepła słonecznego. Zewnętrzna warstwa folii wydziela ciepło z wnętrza auta, z kolei dwie wewnętrzne warstwy odbijają ciepło zmniejszając ilość energii docierającej do środka. To jednak nie wszystko - Hyundai zapowiada, że działanie Nano Cooling Film można spotęgować poprzez nałożenie na szybę już pokrytą folią przyciemniającą.

Zdjęcie Dzięki Nano Cooling Film temperatura wewnątrz auta może być nawet o 22 stopnie Celsjusza niższa w porównaniu z autem bez folii przyciemniającej. / materiały prasowe

Koreański producent chwali się, że przeprowadzone zostało badanie temperatury wnętrz pojazdów w ciągu letniego dnia. Wykazano, że w konkretnych miejscach poziom ciepła w aucie, w którym zastosowano Nano Cooling Film, może być o ponad 15,3 stopnia Celsjusza niższy w porównaniu z samochodem ze "zwykłą" folią i o 22 stopnie niższy w egzemplarzu bez przyciemniania.

Zdjęcie W ramach testu Hyundai nałożył folię na 70 samochodów swoich klientów w Pakistanie. / materiały prasowe

Folię Hyundaia testuje 70 kierowców w Pakistanie

By udowodnić skuteczność tego rozwiązania w rzeczywistych warunkach Hyundai ruszył ze specjalną kampanią, w ramach której bezpłatnie nałożył wspomnianą folię na 70 pojazdów koreańskiej marki w Lahore w Pakistanie. Jak wskazano, dzienne temperatury latem w tym miejscu przekraczać mogą 50 stopni Celsjusza. Zdaniem koreańskiego producenta celem kampanii jest pokazanie, że opracowana folia znacząco poprawia komfort podróżowania i zmniejsza zużycie energii spowodowane nadmiernym korzystaniem z klimatyzacji.