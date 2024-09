Spis treści: 01 Najlepsze opony zimowe w rozmiarze 215/55 R17

02 Jakie zimówki w rozmiarze 215/55 R17. Semperit i Hankook to stosunek jakości do ceny

03 Opony zimowe do crossovera? Pirelli nie będzie złym wyborem

04 Czy warto kupić chińskie opony zimowe do SUV-a?

ADAC opublikował wyniki wielkiego testu opon zimowych edycja 2024. Niemieccy specjaliści sprawdzili np., jakie są obecnie najlepsze opony zimowe w popularnym rozmiarze 215/55 R17, który spotkamy dziś większości SUV-ów z segmentów B i C. Do prób na suchej, mokrej i ośnieżonej nawierzchni stanęło aż 16 modeli opon. Zgodnie z tradycją ADAC, oprócz walorów trakcyjnych, ocenie poddano też tzw. poziom hałasu, właściwości środowiskowe, prognozowaną żywotność i cenę.

Najlepsze opony zimowe w rozmiarze 215/55 R17

Przypominamy, że w ocenie ADAC im niższy wynik, tym lepiej. Zwycięska opona - produkowana w Polsce Goodyear UltraGrip Performance 3 - otrzymała notę ogólną 2,0 punktu. Opona Goodyera zdobyła wysokie, równe noty w każdej z ocenianych kategorii trakcyjnych wykazując się przy tym nadspodziewanie wysoką prognozowaną trwałością (57 500 km). Niestety okazała się też najdroższa w zestawieniu. W Polsce Goodyear UltraGrip Performance 3 w rozmiarze 215/55/17 kosztuje około 640 zł za sztukę.

Drugie miejsce w rankingu (wynik ogólny 2,1 punktu) zajęła - produkowana we Francji - opona Dunlop Winter Sport 5. Ma lepsze właściwości na mokrej i suchej nawierzchni niż Goodyear, ale gorzej radzi sobie na śniegu, jest głośniejsza i wykazuje się nieco mniejszą prognozowaną trwałością (54 300 km). Jej zaletą jest za to wyraźnie niższa cena. W Polsce za oponę Dunlop Winter Sport 5 w rozmiarze 215/55/17 zapłacić trzeba około 590 zł.

Podium zwycięzców zamyka, produkowana na Węgrzech, Vredestein Wintrac Pro (wynik ogólny 2,4 punktu). Na suchym i mokrym asfalcie radzi sobie wyraźnie gorzej niż Goodyear i Dunlop, ale przewyższa każdą z nich w warunkach zimowych. Dzieje się to jednak kosztem trwałości - prognozowana to zaledwie 41 500 km. Vredestein Wintrac Pro w rozmiarze 215/55/17 kosztują od około 540 zł za sztukę.

Jakie zimówki w rozmiarze 215/55 R17. Semperit i Hankook to stosunek jakości do ceny

W pierwszej piątce najwyżej ocenionych opon zimowych w rozmiarze 215/55/17 znajdziemy jeszcze produkowane we Francji Semperit Speed-Grip 5 i wytwarzane na Węgrzech Hankook Winter i*cept RS3. Oba modele otrzymały notę ogólną 2,6 punktu oferując bardzo zbliżone osiągi na suchej, mokrej i ośnieżonej nawierzchni. Semperit zwycięża w tym pojedynku wyższą trwałością (53 500 km do 49 300 km), ale jest też wyraźnie droższy (540 zł za sztukę do około 485 zł).

Opony zimowe do crossovera? Pirelli nie będzie złym wyborem

Biorąc pod uwagę ceny i ogólne noty polecić też można jeszcze Pirelli Cinturato Winter 2 (produkowane w Rumunii) czy Yokohama BluEarth-Winter V906 importowane do UE z Filipin. Pierwsze otrzymały notę ogólną 2,8, drugie - 2,9. W tym zestawieniu zdecydowanie bardziej polecamy jednak Pirelli, które są tańsze (cena od 485 zł za sztukę w porównaniu do 540 zł za Yokohamę) i wyraźnie trwalsze (46 600 km do 35 700 km). Nieznacznie górują też nad Yokohama BluEarth-Winter V906 niższym poziomem hałasu.

Czy warto kupić chińskie opony zimowe do SUV-a?

Największymi przegranymi zestawienia są chińskie marki, które zajęły trzy ostatnie miejsca niemieckiego rankingu. O ile jeszcze pod pewnymi warunkami polecić można np. Maxxis Premitra Snow WP6 (wynik ogólny 3,7 punktu), o tyle wynik Triangle WinterX TW401 (wynik ogólny 4,8 punktu) i - najgorszej w zestawieniu - Kenda Wintergen 2 KR501 (wynik ogólny 4,9 punktu) jest - łagodnie rzecz ujmując - rozczarowujący. Co ciekawe, każda z tych opon całkiem nieźle radzi sobie w warunkach śniegowych, ale wszystkie zapewniają bardzo przeciętną trakcję na suchej i mokrej nawierzchni.