Najgorsze "silniki roku" według polskich mechaników. Mamy listę

Spis treści: 01 Mechanicy o International Engine of the Year. To lista wstydu

02 Najgorsze silniki roku według polskich mechaników

03 Silniki roku od BMW. "Będziesz miał wydatki" to nie przesada

04 Najgorsze silniki zdaniem mechaników. Lepiej na nie uważać

05 Downsizing nie zawsze udany

O ciekawe podsumowanie 21-letniej historii konkursu International Engine of the Year pokusił się zrzeszający warsztaty samochodowe serwis ProfiAuto. Wniosek? Jeżeli któraś konstrukcja szczególnie przypadła do gustu jurorom konkursu, jest też spora szansa, że mocno da się we znaki mechanikom, a właściciele wyposażonych w nią aut będą musieli głęboko sięgać do kieszeni.

Mechanicy o International Engine of the Year. To lista wstydu

Rozbieżności w opiniach dziennikarzy motoryzacyjnych (jurorzy konkursu) i mechaników łatwo wytłumaczyć. Pierwsi doceniają przede wszystkim osiągi (odczucia z jazdy) czy poziom zaawansowania technicznego konkretnych jednostek. Chodzi np. o nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne świadczące o kunszcie i pomysłowości inżynierów, poprawiające osiągi, spalanie oraz wrażenia z jazdy. Drudzy - mechanicy - mają z kolei szansę poznać te silniki kiedy przejechały już większe dystanse, a ciekawe rozwiązania techniczne zaczynają przysparzać sporo problemów kierowcom.

Reklama

Zdjęcie 1.6 THP to wspólna konstrukcja PSA (Stellantis) i BMW /

Przykładowo - pasek rozrządu w kąpieli olejowej w opinii inżynierów powinien wytrzymać dłużej i mieć niższe opory, poprawiając sprawność silnika. Tylko co z tego, skoro w praktyce jego rozpuszczone elementy zapychają smok pompy olejowej, co w niektórych przypadkach powoduje zatarcie silnika. A takich "kwiatów" jest niestety sporo.

Najgorsze silniki roku według polskich mechaników

Które docenione przez jury konkursu International Engine of the Year, silniki sprawiają z reguły sporo problemów właścicielom samochodów i serwisującym je mechanikom?

Dobrymi przykładami są np. jednostki 1.6 THP i nowsza 1.2 PureTech koncernu PSA (obecnie Stellantis). Mechanicy mówią nawet, że to "jedne z najbardziej problematycznych silników XXI wieku".

Silniki 1.6 THP, skonstruowany wspólnie przez PSA i BMW, był silnikiem roku w swojej kategorii pojemności od 2007 do 2014 roku, pomimo iż bardzo wcześnie wykazywał poważne problemy z napędem rozrządu. W 2014 roku, kiedy nagradzano go po raz ostatni, niemal każdy mechanik wiedział, że lepiej unikać go jak ognia. opowiada Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto Serwis

W latach 2015 - 2018 schedę po nieudanym, wielokrotnie nagradzanym THP, przejął silnik 1.2 PureTech, który okazał się jeszcze mniej udaną konstrukcją. Do tego stopnia, że w kilku krajach przygotowywane są pozwy wobec producenta. W Polsce sprawą zgłaszanych problemów zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Francuzi postanowili rozwiązać problemy jednostki THP z łańcuchem rozrządu i w 1.2 PureTech zastąpili go paskiem w kąpieli olejowej. Problem w tym, że rozpuszczona guma krążyła po magistrali olejowej i - z czasem - zatykała smok pompy oleju. W efekcie często dochodziło do zatarcia, a to tylko jeden z typowych słabych punktów tego motoru.

Silniki roku od BMW. "Będziesz miał wydatki" to nie przesada

Problematyczny okazał się też np. nagradzany w konkursie silnik 4,4 litra konstrukcji BMW o oznaczeniu N62. Wycieki oleju, problemy z rozrządem i ogromne koszty napraw dziś odstraszają od tej jednostki świadomych nabywców aut używanych. Nagrodzony rok wcześniej silnik S54 pochodzący z BMW M3 też nie był od początku udany. Kłopoty z rozrządem i panewkami są znane pierwszym użytkownikom tego skądinąd rewelacyjnego wozu. W latach 2007-2008 dwukrotnie nagrodzono silnik N54, czyli 3-litrową rzędową szóstkę.



Niestety równie dobrze można by ją nagrodzić za liczbę problemów, jakie sprawiała. Od wycieków, nawet z wtryskiwaczy, po awarie układu paliwowego, na napędzie rozrządu kończąc. To niemal przeciwieństwo znakomitego M54, który nieco wcześniej też zdobył dwie nagrody, ale tylko w kategorii swojej pojemności. dodaje Lehnort

Najgorsze silniki zdaniem mechaników. Lepiej na nie uważać

Dziennikarskich "wpadek" w typowaniu najlepszych silników było oczywiście dużo więcej. W 2003 roku nagrodę główną przyznano silnikowi Wankla Mazdy, który okazał się tak kłopotliwy (zużycie elementów uszczelniających tłoki), że wycofano go ze sprzedaży.



W latach 2005-2009 w kategorii pojemnościowej między 1,8 a 2,0 l, główną nagrodę zdobywał co roku silnik 2.0 TSI, znany m.in. z wielkiego apetytu na olej. Odpowiedzialne za to były zbyt cienkie pierścienie tłoków, które nie ściągały odpowiednio oleju ze ścianek cylindrów, a początkowo naprawa tej wady kosztowała w ASO przeszło 20 tys. zł. Choć najgorzej wypadł w drugiej generacji, czyli od 2008 roku, również ta wersja zdobyła szereg nagród.

Zdjęcie Jednoskti 1.4 TSI i 2.0 l TSI Volkswagena wielokrotnie nagradzano tytułem Silnika Roku. Mechanicy nie są nimi zachwyceni /

Warto też wspomnieć o silniku 2.5 TDI nagrodzonym w 1999 roku w kategorii od 2,0 do 2,5 litra pojemności. Tym samym, który "zasłynął" m.in., skandaliczną jakością wycierających się wałków rozrządu. Z czasem ich wymiana często przekraczała wartość samochodu.



Kolejnym przypadkiem jest - wielokrotnie nagradzany w konkursie - volkswagenowski 1.4 TSI Twincharger. Doskonałe osiągi i niskie zużycie paliwa mogły być ciepło przyjęte przez jury, jednak użytkownicy i mechanicy niemal od rozpoczęcia produkcji zmagali się z problemami z rozrządem, układem doładowania (silnik miał zarówno kompresor jak i turbosprężarkę), a nawet pękającymi tłokami.



Do dziś zakup auta z tą jednostką, nagradzaną w latach 2009-2010, jest bardzo ryzykowny, choć najbardziej wadliwa jest rodzina z serii EA111 dodaje ekspert

Downsizing nie zawsze udany

Wśród laureatów konkursu na najlepszy silnik roku znajdziemy też fiatowski motor 0.9 TwinAir. W tym przypadku skala awarii nie jest może druzgocąca, ale - po latach - trudno dostrzec w tej konstrukcji wiele zalet.

Jednostka ta mocno wibruje, nie ma mocy w dolnym zakresie obrotów, a koszty produkcji, które przekładają się na cenę samochodu, a także koszty serwisowania i napraw, są niewspółmiernie wysokie do wielkości i mocy, jaką oferuje. tłumaczy Lehnort

W latach 2012-2014 najlepszym silnikiem według jury konkursu był fordowski 1.0 EcoBoost. To również częsty gość w warsztatach. Obecne powszechnie znane są jego problemy z układem chłodzenia i wyciekami oleju. Nie musi być awaryjny, ale - w trosce o własne oszczędności - lepiej nie przywiązywać się np. do zalecanego przez producenta interwału serwisów olejowych.