Ministerstwo przypomina. Historię pojazdu sprawdzisz online

​Tylko w lipcu Polacy z e-usługi "historia pojazdu" skorzystali ponad 27 milionów razy - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. W sumie od początku tego roku zrobili to ponad 117 milionów razy.

Sprawdzić można również historię samochodów sprowadzanych

"Dzięki niej - za darmo i szybko - możemy sprawdzić, czy auto które zamierzamy kupić nie było kradzione, złomowane, czy nie ma przekręconego licznika. Aby to zrobić potrzebujemy jedynie numeru rejestracyjnego, numeru VIN, datę pierwszej rejestracji" - wskazał minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dodał, że tylko w lipcu Polacy z e-usługi "historia pojazdu" skorzystali ponad 27 milionów razy. "W sumie od początku tego roku zrobili to ponad 117 milionów razy" - podał.



Z danych resortu cyfryzacji wynika, że w styczniu z usługi "historia pojazdu skorzystało - 13 116 292 razy, w lutym - 13 244 929, w marcu - 12 040 113, kwietniu - 11 489 513, w maju - 18 206 327, a w czerwcu - 21 990 077 razy.



Zagórski przypomniał, że w ramach tej usługi, można sprawdzić zarówno auta zarejestrowane w Polsce, ale i te zarejestrowane za granicą. "W tym z Niemiec, Francji, Słowenii, Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, ale i z m.in. USA i Kanady" - wymienił.



Dodał, że chcąc sprawdzić niezarejestrowane w Polsce auto poza numerami rejestracyjnymi i VIN oraz daty pierwszej rejestracji potrzebować będziecie jeszcze profilu zaufanego. Można go założyć przez internet i za darmo.



Resort przypomniał też o innej e-usłudze, dla osób, którzy kupili lub sprzedali auto. Chodzi o usługę "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu", dzięki której można przez internet zgłosić sprzedaż lub zakup samochodu.



Ministerstwo podało, że ostatnie miesiące to stale rosnące zainteresowanie tą e-usługą.



"Od początku roku polscy kierowcy skorzystali z niej ponad 340 tysięcy razy, z czego tylko w lipcu 60 331 razy" - poinformował Zagórski.



Dodał, że w styczniu było to 13 692, w lutym - 36 522, w marcu - 52 841, w kwietniu - 39 840, w maju - 51 026, w czerwcu - 54 tys. razy.