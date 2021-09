Masz pieniądze w viaTOLL? Zobacz, jak je odzyskać?!

Na szczęście, nie. Nie oznacza to jednak, że operator dotychczasowego systemu odda je bezwarunkowo. Co zrobić, by nie stracić swoich pieniędzy? Jak poinformowała Interię Krajowa Administracja Skarbowa od dnia 1 października 2021 roku użytkownik dotychczasowego systemu viaTOLL będzie miał 12 miesięcy na - uwaga - "złożenie dyspozycji zwrotu lub przeksięgowania środków z tytułu niewykorzystanego salda na umowie lub zwrotu z tytułu wpłaconej kaucji za urządzenie pokładowe viaBOX". Oznacza to, że jeśli planujecie odzyskać swoje pieniądze, trzeba się będzie o nie upomnieć.



Warunkiem zwrotu lub przeksięgowania środków jest złożenie pisemnej dyspozycji przez użytkownika. Taki tryb załatwienia sprawy nie powinien jednak dziwić. W przypadku zwrotu, koniecznym jest wpisanie przez użytkownika danych potrzebnych do zwrotu, tj. numeru rachunku bankowego i danych właściciela rachunku, a w przypadku przelewów zagranicznych dodatkowo wskazanie: nazwy banku, IBAN, kraju i SWIFT oraz adresu właściciela rachunku. Do końca 2021 roku zwroty będę dokonywane również na kartę płatniczą, pod warunkiem, że użytkownik dokonał doładowania umowy lub wpłaty kaucji za urządzenie pokładowe viaBOX tą właśnie metodą. W przypadku braku możliwości zwrotu na kartę płatniczą, środki zostaną zwrócone na wskazany przez użytkownika numer rachunku bankowego.



Trzeba też wiedzieć, że odłożone na viaTOLLowym koncie środki mogą zostać przeksięgowane bezpośrednio na konto użytkownika w nowym systemie - e-TOLL. Jak wyjaśniają przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej - dyspozycję będzie można złożyć osobiście np. w Miejscach Obsługi Klienta, których aktualnie działa już około 140 (np. stacje benzynowa przy autostradach). Użytkownicy viaTOLLa mogą też przesłać stosowny formularz zwykłą pocztą - na adres Świętokrzyska 12, 00- Warszawa.

Alternatywą jest wysłanie skanu formularza na internetowy adres kontakt@etoll.gov.pl lub - po zarejestrowaniu w e-TOLL - za pośrednictwem formularza w Internetowym Koncie Klienta.

