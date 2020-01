Licznik cofnięty o 300 tys. km? A jednak nie!

Policjanci z Gdańska zatrzymali do kontroli drogowej 26-letniego kierowcę volkswagena golfa III i stwierdzili, że drogomierz pokazuje 300 tys. kilometrów mniej niż podczas ostatniego badania technicznego.

Jak poinformował oficer prasowy asp. sztab. Mariusz Chrzanowski we wtorek około godz. 17 policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku podczas patrolu na Przymorzu zatrzymali do kontroli kierowcę volkswagena golfa III.

Mundurowi sprawdzili stan techniczny pojazdu i korzystając z nowych uprawnień, spisali stan drogomierza, który wskazywał, że auto przejechało 100 tysięcy kilometrów. Okazało się, że drogomierz w golfie wskazuje przebieg aż o 300 tys. kilometrów mniejszy niż ten, który widnieje w systemie Centrum Ewidencji Pojazdów.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli auto, przeprowadzili jego oględziny oraz przesłuchali jego właściciela, 26-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego" - mówił Chrzanowski.

Policjanci wyjaśniają teraz, jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. "Prześledzimy historię samochodu, poszczególnych użytkowników i właścicieli, aby ustalić kto ingerował w licznik" - mówił Chrzanowski.

W tym wypadku zagadka może być jednak prosta i nie mieć związku z przestępstwem. Otóż w volkswagenach golfach III (chociaż nie we wszystkich wersjach) montowano licznik produkcji VDO, który mierzył przebieg do 300 tys. km. Następnie z licznika znikał napis "TOTAL" (wskazujący, że mamy do czynienia z przebiegiem całkowitym) i licznik zaczynał zliczanie od 0. Co więcej, po ponownym dobiciu do 300 tys. (czyli przy całkowitym przebiegu 600 tys. km), zamiast liczb pojawiały się kreski "-------". Wówczas licznik nadal zliczał przebieg, ale nie jest on już widoczny i by go odczytać należy udać się do serwisu.