Spis treści: 01 Wtryskiwacz. Od niego wiele zależy

02 Dlaczego wtryskiwacz ulega awarii?

03 Jakie są objawy uszkodzenia wtryskiwacza?

04 Na czym polega regeneracja wtryskiwaczy?

05 Regeneracja wtryskiwacza. Cena i czas

06 Montaż wtryskiwacza do silnika

Wtryskiwacz. Od niego wiele zależy

Proces spalania w silniku Diesla, w odróżnieniu od tego procesu u benzynowego brata, jest żywiołowy i trochę trudny do kontrolowania. Wprowadzenie układów Common Rail umożliwiło poprawę osiągów silnika Diesla, obniżenie toksyczności spalin i głośności oraz poprawę kultury pracy.

Ostatnim elementem układu paliwowego jest wtryskiwacz. Musi on wtrysnąć strugę paliwa w określonym kierunku i ilości (mierzona w milimetrach sześciennych paliwa na jeden wtrysk), składa się ona z drobniutkich kropelek paliwa.

W nowoczesnych silnikach Diesla ilość paliwa potrzebna do jednego procesu spalania, jest dzielona na kilka grup dawek:

wstępną (powstaje płomień inicjujący dalszy proces spalania),

główną (zapala się od płomienia inicjującego i spala się)

powtrysk (paliwo przeznaczone do wypalania filtra DPF).

Dlaczego wtryskiwacz ulega awarii?

Tylko wtryskiwacz zamontowany prawidłowo pracuje dobrze. Tolerancje wykonawcze jego elementów są rzędu ułamka średnicy ludzkiego włosa, dlatego najmniejsze cząstki paliwa niezatrzymane przez filtr mogą go uszkodzić.

Paliwo znajdujące się w końcówce wtryskiwacza, w wysokiej temperaturze, utlenia się. Wtedy powstają osady węglowe. Wydzielają się z niego również tzw. żywice. Zanieczyszczenia zakłócają proces rozpylania paliwa i ruch iglicy, która otwiera lub zamyka otwory wtryskiwacza. Woda w paliwie, może reagować z jego składnikami. Powstałe produkty mogą oddziaływać korozyjnie na części wtryskiwacza i pompę wysokiego ciśnienia.

Wniosek - współczesne silniki Diesla wymagają rzetelnej obsługi serwisowej i paliwa o dobrej jakości.

Jakie są objawy uszkodzenia wtryskiwacza?

Uszkodzenie wtryskiwacza może zgłosić system diagnostyczny, zapalając kontrolkę MIL (check engine - pomarańczowa kontrolka w kształcie silnika). Można usłyszeć nierówną pracę silnika, gwałtowne zmiany prędkości obrotowej, spalanie stukowe i "wypadania" zapłonów. Niepokojące są wycieki paliwa wokół niego, większe zużycie paliwa oraz białe lub czarne zabarwienie spalin.

Na czym polega regeneracja wtryskiwaczy?

Uszkodzenie wtryskiwacza nie oznacza konieczności jego wymiany. Korzystną alternatywą jest regeneracja. Rzetelna, przywraca mu pełną sprawność. Taką wykonuje producent lub tylko specjalistyczne serwisy z przeszkolonymi, sumiennymi pracownikami. Praktycznie na każdym etapie regeneracji wtryskiwacza konieczne jest użycie specjalistycznych narzędzi. Większości serwisów pozostaje demontaż wtryskiwaczy i wysyłka do regeneracji, a potem ponowny montaż zregenerowanego wtryskiwacza. Należy się jednak upewnić czy wybrany serwis będzie umiał przywrócić do pełnej sprawności układ zasilania i sterowania silnikiem.

Regeneracja wtryskiwacza zaczyna się od organoleptycznej kontroli. Głębokie rdzawe wżery, pęknięcie korpusu lub jego deformacja oznaczają brak możliwości regeneracji. Gdy po tym wstępnym etapie nie ma przeciwskazań do regeneracji, można sprawdzić, jak pracuje i wówczas podjąć ostateczną decyzję.

W drugiej kolejności sprawdzane są parametry elektryczne cewki wtryskiwacza. Następnie wtryskiwacz jest rozbierany a części myte w myjce ultradźwiękowej. Teraz kolej na weryfikację części z wykorzystaniem mikroskopu.

Wtryskiwacz jest następnie montowany, z wykorzystaniem nowych części od jego producenta lub zamienników dobrej jakości. Kolejny etap to test szczelności a następnie pracy przy różnych ciśnieniach i czasach otwarcia wtryskiwacza.

Ostatnim etapem - jeśli tak przewidział producent, jest nadanie wtryskiwaczowi kodu - np. IMA dla wtryskiwaczy Boscha, który poinformuje sterownik silnika o odchyłkach charakterystyki wtryskiwacza względem charakterystyki wzorcowej producenta.

Klient powinien otrzymać raport z testów zregenerowanego wtryskiwacza i gwarancję.

Regeneracja wtryskiwacza. Cena i czas

Ile kosztuje regeneracja wtryskiwacza? Cena w specjalistycznym serwisie jest sumą robocizny i części. Koszt robocizny zależy od zakresu usługi, rodzaju wtryskiwacza i jego producenta. Cena części zależy od ich kategorii (oryginalne czy zamienniki), rodzaju wtryskiwacza i jego producenta.

Czy warto regenerować wtryskiwacze? Cena regenerowanego, pełnosprawnego wtryskiwacza jest zdecydowanie niższa od ceny nowego. Ofert jest wiele. Proszę zasięgnąć opinii o wykonawcy, zadzwonić i wybrać. Za usługi powinniśmy podziękować serwisom nie specjalizującym się w regeneracji - to tak jakby oddać szwajcarski zegarek do naprawy ślusarzowi.Sama regeneracja wtryskiwacza nie jest czasochłonna. Trwa jeden dzień. Do tego dochodzi demontaż wtryskiwacza czas przesyłki i powtórny montaż.

Montaż wtryskiwacza do silnika

Jeśli uszkodzenie wtryskiwacza było następstwem uszkodzenia pompy wysokiego ciśnienia układu Commmon Rail, to przed montażem nowych lub zregenerowanych wtryskiwaczy zaleca się wymianę układu paliwowego. Nie ma skutecznej metody usunięcia opiłków powstałych przy uszkodzeniu pompy.

Po zamontowaniu nowych lub zregenerowanych wtryskiwaczy, konieczne jest nauczenie sterownika współpracy z nimi, bowiem pamięta jeszcze współpracę z poprzednimi.