Egzamin na prawo jazdy w zimie. Jak zdać?

Lato czy zima? To właściwie bez różnicy. Na złe warunki atmosferyczne na drodze można trafić zawsze. Paradoksalnie to właśnie kiepska pogoda sprawia, że kierowcy wtedy jadą ostrożniej, wolniej i bardziej życzliwie. To dla zdającego egzamin na prawo jazdy ma duże znaczenie. Warto też zainwestować kilka godzin jazdy w trudnych warunkach.

Zima może być jednak stresująca również dla tych, którzy mają już prawo jazdy. O czym warto pamiętać?



Jazda autem zimą. Co robić, zanim ruszymy

Na początek wyposażenie, a przede wszystkim pozorna oczywistość, czyli zmiana opon na zimowe. W samochodzie powinny też być:

skrobaczka,

zmiotka,

saperka,

kable rozruchowe ,

, linka do holowania.

Zimą problemem może być nawet... wejście do samochodu. Warto więc zaopatrzyć się w specjalny odmrażacz lub nasmarować newralgiczne miejsca, takie jak drzwi i klapy, olejem silnikowym. Warto też sprawdzić stan płynów, w tym przede wszystkim zimowego, odpowiedniego dla niskich temperatur, płynu do spryskiwaczy.

Niezwykle istotne jest odpowiednie zachowanie poprzedzające uruchomienie silnika. Trzeba pamiętać o zaciągnięciu hamulca postojowego i wyłączeniu odbiorników prądu. Po przekręceniu kluczyka w pozycję włączonego zapłonu należy pamiętać o sprawdzeniu kontrolek wskazujących na ewentualne nieprawidłowości.

Uruchamiając silnik, wsłuchujmy się w jego pracę. Gdy silnik "zaskoczy", tzn. zaczyna pracować samodzielnie, możemy puścić kluczyk. Gdy po 3-5 sekundach wciąż brak reakcji, zaprzestańmy uruchamiania i odczekajmy chwilę przed ponowieniem próby.

Pamiętajmy także o obrotach silnika. Ruszajmy samochodem, gdy silnik zaczyna reagować na pedał gazu nie przeciążając go zbyt dużymi obrotami, aż do osiągnięcia pełnej temperatury pracy.

Jak jechać autem w zimie? Używaj z wyczuciem sprzęgła i gazu

Istotna sprawa to przyspieszenie - pedał gazu powinniśmy naciskać płynnie w miarę wzrostu prędkości samochodu. Zbyt duże obroty silnika podczas ruszania albo jazdy, to duża moc, która - przekazywana za pomocą sprzęgła na koła napędowe - może spowodować zerwanie ich przyczepności, prowadząc bezpośrednio do poślizgu.

Z większym wyczuciem powinniśmy traktować pedał sprzęgła. Przytrzymujmy go go nieco dłużej w momencie, kiedy koła samochodu zaczynają się toczyć. Wszystko po to, żeby wydłużyć przekazywanie momentu obrotowego na koła. Sprzęgło warto zresztą traktować łagodniej także podczas jazdy, przy każdej zmianie biegów.

Podobnie sprawa wygląda z hamulcem. Siła hamowania powinna być dobrana tak, aby koła samochodu jeszcze się toczyły. Drastyczne naciśnięcie może doprowadzić do ich blokady, a tym samym do poślizgu albo uruchomienia systemów ABS czy ASR.

Zdjęcie Warto sprawdzić swoje umiejętności jazdy na śniegu, by zobaczyć, jak auto zachowuje się na drodze w zimowych warunkach. / Skoda / INTERIA.PL/materiały prasowe





Co zrobić, kiedy zimą auto wpadnie w poślizg?

Kierowca przede wszystkim powinien unikać takich sytuacji i dostosować technikę jazdy do warunków na drodze. Przy obecnym natężeniu ruchu, zwłaszcza w mieście, może się okazać, że na wyprowadzenie samochodu z poślizgu nie będzie miejsca.

Warto jednak przygotować się do wspomnianej sytuacji ćwicząc poślizgi z użyciem maty poślizgowej lub na dużym parkingu pod okiem instruktora.

Dzięki ćwiczeniom w realnej sytuacji na drodze łatwiej będzie nam zachować zimną krew i wyjść z poślizgu.

Ważny jest spokój, opanowanie, dlatego pewne manewry warto przećwiczyć na sucho. Jeśli chodzi o techniczne wskazówki, należy cały czas kontrolować jazdę, śledząc, w którą stronę następuje uślizg boczny samochodu.

W tą samą stronę powinniśmy skręcać koła, aby były cały czas nastawione w kierunku zamierzonej jazdy. Jednocześnie nie należy wciskać pedału hamulca. Przy odpowiednim biegu i puszczonym pedale sprzęgła należy delikatnie naciskać pedał gazu tak, aby koła nie zrywały przyczepności.

Wiele zależy jednak od naszego nastawienia i powiedzmy sobie szczerze - zdrowego rozsądku i postępowania zgodnego z możliwościami jakie dają nam panujące na drodze warunki.

