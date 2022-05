Spis treści: 01 Co to jest Apple CarPlay?

02 Jak zainstalować Apple CarPlay?

03 Jak połączyć iPhone z Apple CarPlay?

04 Popularne aplikacje, które warto mieć w Apple CarPlay

05 Spotify na Apple CarPlay

06 WhatsApp na Apple CarPlay

07 Google Maps na Apple CarPlay

08 Yanosik na Apple CarPlay

09 iHeartRadio na Apple CarPlay

Co to jest Apple CarPlay?

Apple CarPlay jest systemem zaprojektowanym przez firmę Apple, który umożliwia integrację iPhone z systemem multimedialnym samochodu i korzystanie z wybranych funkcji smartfona na ekranie auta - bez sięgania po telefon. Apple CarPlay w jednym miejscu daje dostęp do nawigacji, aplikacji muzycznych (m.in. Spotify) czy komunikatorów internetowych typu WhatsApp.

Apple CarPlay można obsługiwać na trzy sposoby - za pomocą ekranu dotykowego systemu multimedialnego w samochodzie, pokrętłami i przyciskami na kierownicy oraz poleceń głosowych przez Apple Siri. To idealne rozwiązanie, gdy w czasie podróży chcemy podyktować i wysłać wiadomość lub zadzwonić.

Jak zainstalować Apple CarPlay?

Apple CarPlay do działania wymaga iPhone 5 lub nowszego. Ponadto należy posiadać iOS w wersji minimum 7.1.

Kolejnym wymogiem, który należy spełnić, by móc korzystać z Apple CarPlay, jest posiadanie odpowiedniego samochodu. Musi być on kompatybilny z systemem Apple. Obecnie funkcja CarPlay jest dostępna w ponad 600 modelach samochodów. To auta takich popularnych marek jak m.in.: Audi, BMW, Subaru i Ford (od 2017 roku), Honda, Volvo i Volkswagen (od 2016 roku), KIA (od 2014 roku), Mazda i Toyota (od 2018 roku) czy Mercedes (od 2016 roku).

Pełną listę samochodów kompatybilnych z systemem Apple CarPlay można zobaczyć TUTAJ.

Jak zainstalować Apple CarPlay? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Oprogramowanie Apple nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, gdyż CarPlay jest częścią systemu iOS.

Jak połączyć iPhone z Apple CarPlay?

Apple pozwala na korzystanie z CarPlay na dwa sposoby. Najpopularniejszą metodą jest podłączenie telefonu przewodem Lightning-USB. Gniazdo USB w samochodzie może być oznaczone logo CarPlay lub ikonką przedstawiającą smartfon.

Niektóre modele samochodów pozwalają na używanie CarPlay bezprzewodowo. By połączyć się, w pierwszej kolejności należy przytrzymać przycisk wybierania głosowego na kierownicy lub upewnić się, że pojazd ma włączony tryb łączenia Bluetooth. Następnie w iPhone należy przejść do Ustawienia ---> Ogólne ---> CarPlay ---> Dostępne samochody. W tej sekcji wybrać odpowiedni pojazd.

Popularne aplikacje, które warto mieć w Apple CarPlay

CarPlay opiera się głównie na podstawowych aplikacjach Apple, takich jak mapy, muzyka, wiadomości i kalendarz. Mimo tego kilka aplikacji innych firm również współpracuje z Apple CarPlay. Większość obsługuje Siri, zapewniając nad nimi kontrolę głosową. Co więcej, ikony aplikacji innych firm zgodne z usługą Apple, zobaczymy od razu po zainstalowaniu na ekranie głównym CarPlay. Wśród nich są:

mapy i aplikacje nawigacyjne,

aplikacje muzyczne,

komunikatory internetowe,

aplikacje radiowe i audiobook.

Poniżej przedstawiamy listę pięciu najpopularniejszych aplikacji, które warto zainstalować w telefonie z Apple CarPlay, by w pełni wykorzystać potencjał tej usługi.

Spotify na Apple CarPlay

Spotify stało się niemal niezastąpione w naszych podróżach samochodem i jedną z najważniejszych aplikacji muzycznych ostatnich lat. To największy konkurent aplikacji Apple Music. Dzięki tej aplikacji możesz słuchać ulubionej muzyki gdziekolwiek jesteś. Pamiętaj jednak, że korzystanie ze Spotify bez reklam wymaga posiadania konta Premium. O tym, jak wykupić dostęp oraz ile kosztują poszczególne pakiety, pisaliśmy TUTAJ.

WhatsApp na Apple CarPlay

WhatsApp jest kompatybilny z Apple CarPlay. Dzięki tej aplikacji można śledzić wiadomości lub dyktować je i wysyłać za pośrednictwem Apple Siri. Działa niemal identycznie jak aplikacja Wiadomości, lecz WhatsApp na Apple CarPlay nie pozwala użytkownikowi przewijać listy wątków na czacie.

Google Maps na Apple CarPlay

Google Maps na Apple CarPlay umożliwia wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, informuje nas o natężeniach ruchu w czasie rzeczywistym i ułatwia planowanie tras w czasie podróży. Google Maps pozwala na wyświetlanie wskazówek nawigacji w obrębie całego interfejsu Apple CarPlay. Jest też specjalny widget na ekranie domowym, dzięki któremu obok nawigacji włączymy między innymi Spotify czy Apple Music.

Yanosik na Apple CarPlay

Yanosik na Apple CarPlay oferuje nawigację GPS, powiadomienia o zdarzeniach na drodze oraz możliwość ich zgłaszania. Z tej możliwości może skorzystać każdy posiadacz smartfonu od Apple oraz auta ze wsparciem dla Apple CarPlay. Jedynym wymaganiem jest posiadanie aplikacji w wersji 4.2.0.

iHeartRadio na Apple CarPlay

iHeart Radio umożliwia słuchanie tysięcy stacji radiowych z całego świata, w tym z Polski. Podobnie jak większość aplikacji radiowych, iHeart Radio jest dostępne w subskrypcji Premium (iHeart Radio Plus i iHeart Radio All Access). Pozwala między innymi zapisywać i odtwarzać utwory z radia oraz tworzyć nieograniczoną liczbę list odtwarzania.

