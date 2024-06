Jak skutecznie usunąć naklejki z szyby samochodowej?

Okres wakacyjny za pasem, a to oznacza, że wielu kierowców już wkrótce ponownie wyruszy na europejskie trasy. Przed wyjazdem urlopowym - poza sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu - warto się także pokusić o odklejenie przeterminowanych winiet autostradowych. To, zwłaszcza w przypadku starych i zaschniętych naklejek, może okazać się nie lada wyzwaniem. Na szczęście z odpowiednimi narzędziami i technikami zrobimy to szybko i skutecznie.

Usuwanie naklejki z szyby. Potrzebne narzędzia

Pozbycie się naklejki z przedniej szyby samochodu nie powinno stanowić większego problemu, pod warunkiem że się odpowiednio przygotujemy. Zanim przystąpimy do działania warto się zatem odpowiednio przygotować. Potrzebne nam będą:

Reklama

cienka plastikowa skrobaczka, żyletka lub skalpel

suszarka do włosów

rozpuszczalnik, benzyna ekstrakcyjna lub zmywacz do paznokci

kilka suchych i czystych szmatek

Zdjęcie Jadąc za granicę, pamiętajmy by pozbyć się starych winiet / INTERIA.PL

Usuwanie naklejki z szyby. Podgrzewamy naklejkę

Pierwszy etap naszej pracy będzie wymagał skorzystania z suszarki do włosów. Włączamy urządzenie na średnią lub wysoką temperaturę, a następnie kierujemy strumień ciepłego powietrza na naklejkę. Ważne, by robić to z obu stron przedniej szyby. W przypadku chłodniejszych lub mroźnych dni najlepiej ogrzewać szybę równomiernie, by nie doszło do niespodziewanego pęknięcia.

Usuwanie naklejki z szyby. Podważamy naklejkę

W kolejnym kroku podważamy naklejkę. Na dobrze podgrzanej szybie czołowej, nalepka zacznie się topić. Wówczas możemy podważyć jeden róg bądź cały bok, używając do tego plastikowej skrobaczki lub np. karty kredytowej. W skrajnych przypadkach można pokusić się o żyletkę lub skalpel, warto jednak wtedy zachować maksymalną ostrożność i precyzję, by nie porysować szyby. Nie warto się spieszyć. Jeśli w dalszym ciągu nalepka będzie odchodziła z dużym trudem, warto jeszcze bardziej podgrzać szybę.

Zdjęcie W kolejnym kroku podważamy naklejkę używając do tego plastikowej skrobaczki / INTERIA.PL

Usuwanie naklejki z szyby. Usuwamy pozostałość kleju

Naklejki już nie ma, jednak na szybie wciąż pozostały ślady kleju. W tym wypadku powinniśmy nasączyć miękką szmatkę alkoholem lub zmywaczem do paznokci. Następnie powoli, acz zdecydowanym ruchem pocierajmy sklejone fragmenty, aż do całkowitego rozpuszczenia się kleju. Jeśli ten jest trudny do usunięcia, warto kilkukrotnie powtórzyć cały proces.

Na koniec osuszmy szybę czystą i suchą szmatką. W niektórych sytuacjach warto także przemyć "roboczą" powierzchnie specjalnym środkiem pielęgnacyjnym.

Zdjęcie Na koniec osuszmy szybę czystą i suchą szmatką / INTERIA.PL

Usuwanie naklejki z szyby. Dodatkowe wskazówki

Pracujmy w cieniu. Naklejki najlepiej usuwać gdy samochód stoi zaparkowany w miejscu zacienionym. Dzięki temu uda nam się uniknąć zbyt szybkiego wysychania kleju podczas pracy.

Cierpliwość. Usuwanie naklejki może zająć dużo czasu, zwłaszcza jeśli jest stara lub mocno przyklejona. Bądźmy zatem cierpliwi i dokładni podczas pracy.

Środki do usuwania kleju. W wielu sklepach motoryzacyjnych dostępne są specjalistyczne środki do usuwania kleju. W przypadku gdy mamy problemy z doczyszczeniem szyby, warto skorzystać z ich pomocy, by nie samodzielnie nie uszkodzić powierzchni szyby. Aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości, można użyć specjalnych preparatów ochronnych do szyb, które tworzą powłokę zabezpieczającą przed przywieraniem brudu i kleju.