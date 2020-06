Jak samemu zdiagnozować typowe usterki w aucie?

Podpowiadamy jak bez specjalistycznych narzędzi zidentyfikować często przytrafiające się awarie samochodu.

Wiele typowych niedomagań auta można rozpoznać po objawach, bez używania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. I nawet jeżeli naprawę zleci się mechanikowi, to umiejętność samodzielnego stawiania diagnozy okazuje się bardzo przydatna, chociażby w podróży. Dzięki niej można stwierdzić, czy ewentualna usterka wymaga natychmiastowej naprawy, czy też pozwoli na kontynuowanie jazdy i późniejszą wizytę w serwisie.

Poniżej przedstawione są często pojawiające się objawy niesprawności samochodu oraz najbardziej prawdopodobna diagnoza problemu. Oczywiście powód wystąpienia usterki może być bardziej złożony, ale wstępne określenie źródła zawsze jest pomocne.

Wraz ze sposobem naprawy usterki, określene zostały też koszty naprawy. Odnoszą się one do typowego przedstawiciela aut używanych średniej klasy. Przykładowe modele dobraliśmy tak, aby ceny były reprezentatywne dla wielu innych popularnych modeli mających ponad 5 lat. W odniesieniu do niektórych samochodów, o bardziej skomplikowanej budowie, koszty mogą się okazać oczywiście znaczne wyższe.

Falowanie obrotów biegu jałowego

Silnik benzynowy. W wielu modelach bieg jałowy regulowany jest silniczkiem krokowym, sterującym przepływem powietrza wokół przepustnicy. Często dochodzi do zabrudzenia kanałów obejściowych lub całego korpusu przepustnicy, czego skutkiem jest falowanie wolnych obrotów.

Naprawa: czyszczenie korpusu przepustnicy i ewentualnie adaptacja elektroniczna przepustnicy. Przybliżony koszt naprawy: 250 zł (VW Polo 1.4)



W nowoczesnych dieslach z common rail po ok. 250 tys. km przebiegu może dojść do zużycia zaworów sterujących wtryskiwaczy, przez co komputer ma problemy z dokładnym dawkowaniem paliwa. Pojawiać się może wtedy niestabilność obrotów biegu jałowego. Jeżeli objaw wystąpi po regeneracji wtryskiwaczy common rail, to można podejrzewać, że ich naprawa została przeprowadzona bez tzw. kodowania wtryskiwaczy.

Naprawa: profesjonalna regeneracja wtryskiwaczy z nadaniem kodu dawkowania. Przybliżony koszt naprawy: 3000 zł (Ford Mondeo 2.0 TDCi)

Dymienie na czarno i spadek mocy w dieslu

To oznaki niepełnego spalania oleju napędowego. Samo dymienie bywa objawem zużycia wtryskiwaczy, ale jeżeli towarzyszy temu spadek mocy, to należy sprawdzić doładowanie. Jeżeli filtr powietrza nie jest zapchany, a rury dolotowe za turbosprężarką nie są pęknięte, to prawdopodobnie doszło do awarii turbosprężarki.

Naprawa: regeneracja turbosprężarki. Przybliżony koszt naprawy: od 1000 zł (BMW 520d)

Stuki w silniku na wolnych obrotach

Regularne stuki dobrze słyszalne na postoju i zanikające przy szybszych obrotach to typowy objaw zużycia hydraulicznych popychaczy zaworowych.

Naprawa: wymiana popychaczy (wymaga zdemontowania wałków rozrządu). Przybliżony koszt naprawy: 600 zł (Skoda Octavia 1.9 TDI)



Zaolejony filtr powietrza

Przy mocno zużytych pierścieniach tłokowych olej tzw. odmą skrzyni korbowej jest wydmuchiwany do układu dolotowego.

Naprawa: remont silnika. Przybliżony koszt naprawy: 5000 zł (Opel Astra 1.6)

Wycie z okolic kół podczas jazdy

Problem dotyczy szczególnie aut niemieckich, z zawieszeniem dostosowanym do szybkiej jazdy (np. Opel Vectra C). Mocne pochylenie kół tylnej osi powoduje tzw. wyząbkowanie bieżnika, czego objawem jest wycie.

Naprawa: zmiana geometrii zawieszenia (+wymiana opon). Przybliżony koszt naprawy: 150-200 zł (Opel Vectra C).

Stuki na nierównościach

Poza poluzowaniem śrub mocujących koła, zwykle jest to efekt luzów w zawieszeniu. Najczęściej wyrobieniu ulegają łączniki stabilizatorów, nieco rzadziej tuleje wahaczy. Łączniki są tanie, a ich wymiana zajmuje kilkanaście minut.

Naprawa: wymiana łączników stabilizatora lub zużytych tulei wahaczy. Przybliżony koszt naprawy: 150zł (Fiat Bravo).

Słabe chłodzenie klimatyzacji

Obniżona skuteczność klimatyzacji oznacza zwykle ubytek czynnika chłodzącego. Konieczne jest uzupełnienie czynnika, zwane też "nabiciem klimatyzacji". Jeżeli sytuacja powtórzy się przed upływem 2 lat, to należy sprawdzić szczelność układu.

Naprawa: serwis wraz z uzupełnieniem czynnika chłodzącego i oleju smarującego kompresor. Przybliżony koszt naprawy: 200 zł (wszystkie modele).

Biały dym z rury wydechowej

Biały dym zanikający po kilku kilometrach od rozruchu to normalne zjawisko. Dopiero jeżeli ciągłemu dymieniu towarzyszy ubywanie cieczy chłodzącej, to można podejrzewać przepalenie uszczelki pod głowicą. Świeca zapłonowa uszkodzonego cylindra jest zwykle czystsza niż w pozostałe.

Naprawa: wymiana uszczelki pod głowicą (demontaż głowicy). Przybliżony koszt naprawy: 1000 zł (VW Golf 1.6).

Silnie pochylone tylne koła modeli francuskich

Belka z drążkami skrętnymi stosowana była do niedawna w zawieszeniu tylnej osi wielu modeli francuskich. Typową awarią jest zużycie łożysk belki objawiające się skrzypieniem i w dalszej kolejności pochylaniem się tylnych kół. Belki nie trzeba wymieniać, bo wiele warsztatów opanowało technologię naprawy.

Naprawa: regeneracja belki. Przybliżony koszt naprawy: 2000 zł (Citroen Berlingo).

Niejednolity wygląd oleju

Tzw. test bibuły pozwala wstępnie ocenić kondycję oleju. Jeżeli w plamie zrobionej olejem na bibule widać po wyschnięciu czarne punkciki, to znaczy, że olej utracił zdolność do wchłaniania zanieczyszczeń i powinien zostać wymieniony. Dobry olej pozostawia jednolitą plamę. W silnikach Diesla sam czarny kolor oleju nie jest powodem do niepokoju.

Naprawa: wymiana oleju na nowy. Koszt wymiany: 120-350 zł (wszystkie modele).

Zaparowane szyby i cierpki zapach

Charakterystyczny cierpki zapach we wnętrzu auta to efekt parowania płynu chłodniczego, który poprzez nieszczelność nagrzewnicy wycieka na tapicerkę, dywanik pasażera itp.

Naprawa: wymiana nagrzewnicy (w niektórych modelach wymaga demontażu deski rozdzielczej, wtedy cena wzrasta o ok. 500 zł). Przybliżony koszt naprawy: 600 zł.