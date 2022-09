Można się go nauczyć dość łatwo - przekonaj się sam.

Jak dobrze ruszyć z ręcznego?

Ruszanie z hamulca ręcznego to jedno z podstawowych zadań podczas egzaminu na prawo jazdy. Początkujący kierowcy mają wiele trudności z poprawnym przeprowadzeniem tego manewru, głównie ze względu na konieczność koordynacji kilku czynności jednocześnie. Potrzebne jest tutaj zarówno wciśnięcie sprzęgła, gazu, jak i odpowiednie spuszczenie hamulca ręcznego, by auto mogło powoli ruszyć.

Aby móc bezpiecznie i bezstresowo ruszać pod górkę, nie obawiając się o stłuczkę i dźwięk klaksonu za nami, warto nauczyć się kilku naprawdę nieskomplikowanych czynności. Najważniejsze jest zapamiętanie odpowiedniej kolejności operowania wymienionymi elementami auta. Zresztą, ruszanie na płaskim terenie i pod górę ma kilka wspólnych cech.

Gdy pojazd stoi na wzniesieniu z zaciągniętym mocno hamulcem postojowym (zwanym popularnie "ręcznym"), trzeba najpierw wcisnąć do końca sprzęgło i wrzucić pierwszy bieg. Następnie należy mocno pociągnąć dźwignię do góry, co umożliwi zwolnienie blokady poprzez wciśnięcie przycisku na jego "rączce".

Należy jednak pamiętać, że po wciśnięciu go, nadal trzeba ciągnąć dźwignię do góry i nie zwalniać — inaczej auto zacznie się staczać. W tym momencie należy nacisnąć pedał gazu i powoli zacząć zwalniać pedał sprzęgła, tak, jak przy normalnym ruszaniu na płaskiej drodze. Gdy silnik wejdzie już na minimalne obroty, należy ostrożnie i powoli zwolnić hamulec ręczny. Auto w tym momencie powinno ruszyć do przodu.

Najważniejsze w tym manewrze jest niedopuszczenie do sytuacji, gdy auto po prostu zgaśnie. Dzieje się tak na skutek zbyt dużego obciążenia silnika. Aby temu zaradzić, należy nieco mocniej nacisnąć pedał gazu, przy nieco wolniejszym opuszczaniu pedału sprzęgła. Technika ta wymaga regularnych ćwiczeń, szczególnie że każde sprzęgło pracuje nieco inaczej.

Jak ruszać pod górkę bez hamulca ręcznego?

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy nie można użyć hamulca ręcznego podczas ruszania pod górę. Np. awaria może sprawić, że konieczne jest wykorzystanie zwykłego hamulca. Takie ruszenie wymaga zdecydowanie większej precyzji i wprawy, jednak doświadczeni kierowcy potrafią prawidłowo ruszyć także i w ten sposób.

Technika ta bazuje na szybkiej zmianie położenia prawej stopy. Przy równoczesnym puszczaniu sprzęgła, kierowca musi bardzo szybko puścić pedał hamulca, a następnie od razu dodać gazu. Jest to zadanie zdecydowanie trudniejsze do wykonania, jednak można je opanować. Wystarczy przećwiczyć ten manewr kilka razy. Także i w tym przypadku musimy wcześniej wcisnąć sprzęgło i mieć wrzucony najniższy bieg.

Regularne ćwiczenia i poprawna nauka, jak ruszać z ręcznego na wzniesieniu powinny przynieść oczekiwane efekty. Umiejętność ta jest weryfikowana już podczas egzaminu na prawo jazdy, a w późniejszych latach kierowca doskonali ją poprzez regularne użytkowanie pojazdu.

Obecnie istnieje wiele czujników wspomagających tego typu zadania, jednak te dość wiekowe pojazdy nadal bazują na wykorzystaniu hamulca ręcznego.

Wprawny kierowca powinien więc umieć się nim posługiwać.

