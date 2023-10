Idą chłodne noce. Czy to pora, by zmienić opony?

Po długim lecie miała nadejść jesień, jednak już pierwszej połowie października temperatura spadła niemal do zera. Czy to sygnał, by jak najszybciej wymienić opony na zimowe? Czy coś się stanie, jeśli poczekamy jeszcze parę tygodni? Co o wymianie opon mówią przepisy? Odpowiedzmy na te pytania!

Zdjęcie Nadchodzą zimne noce. Czy to czas by wymienić letnie opony? / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL