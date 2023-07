Gdzie na wakacje kamperem? Zasady nocowania

Co to jest kamper?

Kamper to pojazd zaprojektowany do podróżowania i mieszkania w nim. Są zbudowane na bazie samochodów dostawczych lub specjalnie zaprojektowanych podwoziach. Mogą mieć różne rozmiary i konfiguracje, w zależności od modelu i producenta.

Kampery posiadają przestrzeń mieszkalną, która obejmuje najczęściej sypialnię, kuchnię, łazienkę oraz jadalnię. Niektóre kampery są bardziej kompaktowe i łatwiejsze w prowadzeniu, podczas gdy inne są większe i bardziej luksusowe, oferując więcej przestrzeni i udogodnień.

Podróżowanie kamperem daje możliwość swobodnego przemieszczania się i zatrzymywania się w dowolnym miejscu. Kampery są wyposażone w niezbędne systemy, takie jak zbiorniki na wodę pitną i ścieki, systemy elektryczne, a nawet ogrzewanie.

Kampery cieszą się popularnością jako forma podróżowania, zwłaszcza wśród osób, które cenią niezależność i chcą odkrywać nowe miejsca w swoim tempie. Co więcej, aby usiąść za kierownicą kampera, wystarczą prawo jazdy kategorii B, gdyż większość takich pojazdów waży mniej niż 3,5 tony.

Nocowanie w kamperze. Gdzie można parkować?

Wiele osób, które planują podróż kamperem na wakacje, zastanawia się, gdzie nocować. W przeciwieństwie do większości europejskich krajów, w Polsce nie ma zakazu nocowania "na dziko". Wynika to z faktu, że w polskim prawie kamper o masie do 3,5 tony jest traktowany tak jak każdy samochód osobowy. W poszukiwaniu miejsca na nocny postój kamperem można zatem bez przeszkód wybrać parking przy plaży, w centrum miasta, czy na jego obrzeżach.

Trzeba jednak wiedzieć, że nocowanie w takich miejscach nie jest równoznaczne z kempingowaniem. To oznacza mniej więcej tyle, że nie ma możliwości rozłożenia markizy, wystawienia krzesełek i stołu czy gotowania w pojeździe lub przed nim. Jeśli zależny nam na biwakowaniu, możemy to robić w miejscach wyznaczonych do tego celu, czy na terenie prywatnym za zgodą jego właściciela.

Bez większych obaw można w podobny sposób podróżować m.in. w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Litwie, Łotwie, Estonii, Albanii, Rumunii, Słowacji czy Turcji, choć i tu przed planowaną podróżą należy dokładnie zapoznać z panującymi zasadami i wyjątkami.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w większości państw zachodnich, które są bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków. Nocowanie "na dziko" w kamperze grozi mandatem w krajach, takich jak Włochy, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Austria, Dania, Chorwacja, Grecja czy Bułgaria.

Gdzie na wakacje kamperem w Polsce?

Kierunki wakacyjnych podróży kamperem w Polsce są w zasadzie nieograniczone. Infrastruktura w wielu miejscach została dostosowana do kamperów, więc można spokojnie wyjechać mobilnym domem w Tatry lub Karkonosze. Campingi dla "domów na kółkach" znajdują się też w północnej części Polski - w Sopocie, Gdańsku, Łebie, Świnoujściu, Międzyzdrojach i wielu mniejszych miejscowościach.

Na liście miejsc, w które warto się wybrać podróżując kamperem, są Mazury. Do dyspozycji są tam zarówno pola kempingowe, jak i miejsca w otoczeniu natury. Warto odwiedzić m.in. camping Rydzewo przy jeziorze Rydzewo, pole biwakowe "Pod Sosnami" i pole campingowe "Cypel" w Probarku blisko Mrągowa.

Gdzie na wakacje kamperem za granicą?

Listę kierunków, które warto rozważyć podróżując kamperem na wakacjach, otwiera Norwegia. To jeden z najczęściej wybieranych kierunków dla właścicieli kamperów. Kraj ten wyróżnia się przede wszystkim dobrze przygotowaną infrastrukturą, cudownymi krajobrazami, zapierającymi dech w piersiach widokami, wspaniałą roślinność i możliwością parkowania "na dziko". Dużym atutem Norwegii jest ogromna ilość miejsc parkingowych dla kamperów.

Kolejnym polecanym krajem na wakacje kamperem jest Chorwacja. To idealne miejsce dla osób lubiących słońce, plaże i kąpiele w morzu. Chorwacja oferuje liczne kempingi nadmorskie i miejsca postojowe dla kamperów, które umożliwiają korzystanie ze wspaniałych widoków. Należy jednak pamiętać, że kempingowanie "na dziko" jest w tym kraju niedozwolone.

Wybierając się na wakacje kamperem, warto rozważyć również Włochy. To kraj bogaty w historię, kulturę, sztukę i pyszne jedzenie. Podróżując kamperem po Włoszech, można odwiedzić takie miejsca jak Rzym, Florencja, Wenecja czy wybrzeże Amalfi. Włochy oferują wiele kempingów i miejsc postojowych dla kamperów.

