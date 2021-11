Aplikację e-TOLL PL BILET będzie można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz w AppStore. Możliwość zakupu biletu w aplikacji będzie dostępna od 1 grudnia.



Aplikacja umożliwi:



zakup e-biletu autostradowego,



wygenerowanie potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego w formie pliku PDF,



wgląd w historię wszystkich zakupionych e-biletów autostradowych,



zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego.

Aplikacja e-TOLL a e-TOLL Bilet. Jakie są główne różnice?

Dostępna od czerwca aplikacja e-TOLL umożliwia korzystanie z telefonu jako urządzenia geolokalizacyjnego OBU (on board unit). Oznacza to, że musi być włączona w czasie całego przejazdu po płatnym odcinku, by system mógł zlokalizować urządzenie i prawidłowo naliczyć opłatę za przejazd.

Jej największą wadą jest konieczność żmudnej i mało intuicyjnej konfiguracji. Sama instalacja aplikacji e-TOLL na telefonie to dopiero początek. Następnie trzeba jeszcze utworzyć Internetowe Konto Klienta w samym systemie e-TOLL, co wiąże się np. z koniecznością dysponowania profilem zaufanym.

Z poziomu aplikacji nie można też dodać do urządzenia (przypisać do telefonu) kolejnych pojazdów. Taka funkcjonalność dostępna jest właśnie z poziomu IKK (wymaga logowania przez profil zaufany).

Nowa państwowa aplikacja - e-TOLL Bilet to zdecydowanie prostsze rozwiązanie. Nie śledzi telefonu kierowcy i pozwala zapłaić za przejazd wybranym odcinkiem z nawet 48-godzinnym wyprzedzeniem. Można więc ją przyrównać do klasycznej "bramki autostradowej" - tyle że dostępnej z poziomu waszego telefonu komórkowego!

e-TOLL Bilet - aplikacja z myślą o kierowcach samochodów osobowych

Wiadomości e-Toll od 1 grudnia. Jak kupisz bilet autostradowy? Będzie nowa aplikacja! Nowa aplikacja e-TOLL PL BILET współpracuje z systemami: Android (wersji nie niższej niż 6.0) oraz IOS (w wersji nie niższej niż 14).

Aby działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana musi dysponować przynajmniej 200 MB wolnej pamięci oraz mieć łączność z Internetem. Rozwiązanie powstało specjalnie z myślą o kierowcach "osobówek".

Z aplikacji będą mogli korzystać kierowcy motocykli, pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, poruszający się po płatnych odcinkach autostrad A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław- Sośnica) zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.





Jak obsługiwać aplikację e-TOLL Bilet?

By opłacić przejazd autostradą za pomocą nowej aplikacji e-TOLL Bilet, po jej zainstalowaniu i wyborze języka należy:

wybrać autostradę, po której planujesz się poruszać (A2 Konin-Stryków lub A4 Wrocław - Sośnica),

wprowadzić dane pojazdu, którym będziesz się poruszał (kategorię pojazdu: samochód osobowy lub motocykl, numer rejestracyjny i kraj rejestracji),

wypełnić szczegóły trasy przejazdu (wjazd - punkt początkowy i wyjazd),

punkt końcowy trasy, datę i godzinę planowanej podróży).

Następnie można już wybrać metodę płatności i opłacić przejazd. e-bilet autostradowy będzie też można kupić z wyprzedzeniem jeśli podasz numer rejestracyjny samochodu, którym planujesz jechać, odcinek autostrady, który planujesz pokonać oraz planowaną datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu. Bilet będzie ważny 48 godzin od wskazanej daty. Jeśli zmienisz plany - również za pośrednictwem aplikacji e-TOLL Bilet, można bo będzie zwrócić przed zadeklarowaną datą i godziną startu podróży.