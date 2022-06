Czy można myć silnik na myjni bezdotykowej? Odpowiedź jest jednoznaczna

Silnik to najważniejszy element samochodu, o który powinniśmy dbać w szczególny sposób.

O ile wielu kierowców ma świadomość, jak ważne jest mycie karoserii oraz czyszczenie tapicerki, o tyle na pytanie, jak prawidłowo i bezpiecznie umyć silnik i czy można to robić na myjni bezdotykowej, większość nie potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi.

Mycie silnika - dlaczego warto to robić

Silnik to element samochodu, który brudzi się bardzo szybko. Osprzęt jednostki napędowej pokryty kurzem, olejami i innymi zanieczyszczeniami to przede wszystkim kwestia złej estetyki. Ale nie tylko. Nagromadzenie brudu utrudnia rozpoznanie ewentualnych usterek silnika oraz zlokalizowanie wycieków.

Ponadto czysty silnik to gwarancja bezpieczeństwa. Komora jednostki napędowej pokrywa się łatwopalnymi substancjami, co w połączeniu z nieszczelną lub uszkodzoną instalacją elektryczną, może prowadzić do bardzo poważnych usterek, a nawet pożaru samochodu.

Jak przygotować silnik do mycia

Mycie silnika w samochodzie z silnikiem benzynowym lub silnikiem Diesla to czynność, która wymaga ostrożności i wbrew pozorom nie jest wcale łatwa. Do czyszczenia komory silnika i samej jednostki napędowej trzeba się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim wykonując mycie silnika nie powinniśmy się spieszyć, ponieważ nieuważne działanie może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.

Trzeba pamiętać, że mycie silnika należy przeprowadzać tylko i wyłączenie po jego całkowitym ostygnięciu.

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie przed wodą. W tym celu można wykorzystać folię aluminiową, którą okrywamy najbardziej newralgiczne elementy, takie jak:

alternator ,

, akumulator,

skrzynka bezpieczników,

cewki zapłonowe,

wtyczki,

złącza,

przewody instalacji elektrycznych.

Jakie środki chemiczne do mycia silnika

Kiedy już wszystkie elementy elektroniczne pod maską zostaną odpowiednio zabezpieczone, można przejść do czyszczenia komory silnika specjalnym środkiem do mycia. Najczęściej występują one w postaci płynu w spryskiwaczu lub koncentratu. Do najpopularniejszych preparatów służących do mycia silnika zaliczamy:

K2,

Dimer,

Wurth,

Akra,

Biosol,

Fular.

Pamiętaj, że nie można myć silnika przy wykorzystywaniu standardowych środków, takich jak płyn do naczyń, mydło czy szampon samochodowy.

Jak umyć silnik w samochodzie?

Specjalnym środkiem należy dokładnie spryskać komorę silnika. Następnie płyn można rozprowadzić za pomocą delikatnej szczotki lub pędzla, co pozwoli na dotarcie do najbardziej zanieczyszczonych miejsc. Po kilku minutach należy spłukać wodą pozostałości brudu i płynu czyszczącego. Najlepiej przy użyciu szlaucha. Jeśli do tego celu użyjesz myjki ciśnieniowej, musisz być bardzo ostrożny. Ciśnienie strumienia wody powinno być możliwie jak najniższe.

Zdjęcie Czysty silnik jest gwarancją jego dobrej kondycji / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Drugą opcją jest mycie silnika preparatem, który nie wymaga spłukiwania wodą. Takie środki nakłada się na jednostkę napędową, a następnie po czasie określonym w instrukcji, przystępuje się wytarcia wszystkich elementów na sucho.

Tego typu zabieg jest zdecydowanie bezpieczniejszy, ponieważ cały proces przebiega całkowicie bez użycia wody.

Czy można myć silnik na myjnio bezdotykowej

Wiele osób zastanawia się nad kwestią, czy można umyć silnik na myjni bezdotykowej? Odpowiedź brzmi - nie. Większość myjni samoobsługowych nie zezwala na mycie silnika przy użyciu ich sprzętu, a informacja o tym znajduje się w regulaminie myjni. Chodzi o unikanie odpowiedzialności za nieprzemyślane działanie klientów i związane z tym uszkodzenia samochodu. Nic w tym dziwnego. Czyszczenie silnika myjką ciśnieniową, bez odpowiedniego zabezpieczenia podzespołów elektronicznych, może nieść za sobą ryzyko wystąpienia kosztownych usterek.

