Ceny winiet na autostrady w Austrii. Jest drożej niż zeszłe wakacje

Spis treści: 01 Autostrady w Austrii. Jakie winiety i ile kosztują?

02 Autostrady w Austrii. Gdzie kupić winiety?

03 Austria 2024. Nie na wszystkich drogach obowiązują winiety

04 Jaka kara grozi za brak winiety w Austrii?

Austria ma ponad 2000 kilometrów dróg szybkiego ruchu i autostrad. By móc poruszać się większością z nich konieczne jest wykupienie specjalnej winiety. Ich ceny zależą od czasu pobytu w Austrii oraz od rodzaju pojazdu. Bezpłatna winieta może wydawana wyłącznie na jeden pojazd, zarejestrowany na osobę z niepełnosprawnością. Zwolnienie z opłat dotyczy także osób, które są także zwolnione z opłat za ubezpieczenie komunikacyjne.

Autostrady w Austrii. Jakie winiety i ile kosztują?

Ceny winiet w Austrii w 2024 roku nieznacznie się różnią z rokiem poprzednim. Dla samochodów osobowych do 3,5 tony winieta roczna zachowała tę samą cenę, z kolei dla motocykli wzrosła o 30 centów. Winiety dwumiesięczne dla samochodów do 3,5 tony wzrosły o 10 centów, ale dla motocyklistów potaniały o 3 euro. Nowością od 2024 roku są winiety jednodniowe. To rozwiązanie, które przyda się kierowcom i motocyklistom, którzy jedynie planują przejazd przez Austrię lub jednorazowe skorzystanie z płatnych dróg.

Reklama

Winiety w Austrii - ceny w 2024 r. dla samochodów do 3,5 t.:

Roczna - 96,40 euro

Dwumiesięczna - 28,90 euro

10-dniowa - 11,50 euro

1-dniowa - 8,60 euro

Ceny winiet dla motocyklistów w 2024 r.:

Roczna - 38,50 euro

Dwumiesięczna - 11,50 euro

10-dniowa - 4,60 euro

1-dniowa - 3,40 euro

Zdjęcie Austriackie winiety można kupić w siedzibach austriackich automobilklubów. / Getty Images

Autostrady w Austrii. Gdzie kupić winiety?

Podobnie jak ma to miejsce w większości europejskich krajów, także austriackie winiety najłatwiej zakupić na stacjach benzynowych przy autostradach w pobliżu granicy. Alternatywę stanowią m.in. biura transportowe oraz siedziby austriackich automobilklubów (ÖAMTC, ARBÖ, ADAC). Każde miejsce umożliwiające zakup autostradowej winiety jest oznaczone jej charakterystycznym symbolem.

Warto także pamiętać, by zakupu winiety dokonać odpowiednio wcześniej, przed wjazdem na płatną drogę. Poruszanie się samochodem po płatnych trasach bez winiety niesie wysokie ryzyko otrzymania kary pieniężnej, a austriackie służby nie słyną z pobłażliwości.

W Austrii istnieje również możliwość zakupu winiety elektronicznej na oficjalnej stronie operatora austriackich autostrad. Jest to dość wygodne rozwiązanie, szczególnie że sposób zakupu winiety jest dość przystępny i intuicyjny, a płatności można dokonać za pomocą przelewu lub karty kredytowej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że winiety zakupione w ten sposób przez klientów indywidualnych są aktywne dopiero po 18-dniach. Wynika to z 14-dniowego okresu przysługującego na zwrot produktów elektronicznych. Oczywiście dotyczy to również winiet 1-dniowych, które dostępne są jedynie w sprzedaży internetowej.

Zdjęcie Nie na wszystkich drogach w Austrii obowiązują winiety. Na niektórych zapłacimy dodatkowo na bramkach. / Getty Images

Austria 2024. Nie na wszystkich drogach obowiązują winiety

Warto także pamiętać, że chociaż winiety obowiązują na wszystkich płatnych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych w Austrii, nie zawsze są one jedynymi opłatami, których należy dokonać podczas podróży. Na wybranych odcinkach dróg kierowcy mogą spodziewać się dodatkowych opłat, których należy dokonać na miejscu przed wjazdem na płatny odcinek lub online za pośrednictwem np. polskiej aplikacji Autopay. W 2024 kierowcy mogą spodziewać się dodatkowych opłat na odcinkach:

A13 - Brenner

A10 - Tauern

S16 - Alberg

A11 - Karawanken

A9 - Bosruck

A9 - Gleinalm

Jaka kara grozi za brak winiety w Austrii?

Skontrolowany przez austriacką policję kierowca jadący płatnym odcinkiem bez opłaconej winiety będzie musiał zakupić tzw. winietę zastępczą kosztującą 120 euro (w przypadku pojazdu do 3,5 tony) lub 65 euro (w przypadku motocykla). W przypadku odmowy nabycia winiety zastępczej kierowca podlega grzywnie 3 tys. euro.