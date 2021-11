Używane: Hyundai i10, Kia Picanto FL, Suzuki Splash, Toyota Aygo

Zdjęcie Przyzwoitej jakości tworzywa, staranny montaż. Brak wskaźnika temperatury płynu chłodniczego. Obrotomierz jest wyposażeniem seryjnym. /Motor

Idealnym rozwiązaniem dla rodziny "na dorobku" jest samochód klasy kompaktowej z oszczędnym dieslem pod maską. Problem polega jednak na tym, że takie auta w dobrym stanie są drogie. Zadbana, pięcioletnia Skoda Octavia 1.9 TDI z przebiegiem ok. 90 tys. km z pierwszej ręki kosztuje około 40 tys. zł. Starszy, 10-letni egzemplarz z przebiegiem 280 tys. km za niespełna 20 tys. zł może okazać się prawdziwą skarbonką.



Jak się nie ma co się lubi...



Osoba, która dysponuje ograniczonym budżetem zrobi lepiej, jeśli wybierze prawie nowego "malucha" z małą, oszczędną benzynówką pod maską. Za 20 tys. zł. można kupić bezwypadkowy egzemplarz z autentycznym przebiegiem ok. 40-70 tys. km,

który bez specjalnych inwestycji przejedzie przynajmniej drugie tyle.

Zdjęcie Wnętrze pod względem jakości wykonania i stylizacji jest zbliżone do tego w Suzuki Splash. Jest tu jednak nieco ciaśniej. Uwagę zwraca kremowy prędkościomierz. / Motor

Przed nami cztery konkurencyjne auta: Hyundai i10, Kia Picanto FL, Suzuki Splash oraz Toyota Aygo. Każde z nich idealnie nadaje się na dojazdy do pracy. Ale które najlepiej sprawdzi się w roli rodzinnego środka transportu?



Współczesne auta z segmentu mini są znacznie bardziej przestronne niż dawniej i znacznie lepiej wyposażone. Każdy z wybranych modeli może mieć na pokładzie nie tylko dzieloną tylną kanapę, elektrycznie otwierane szyby, regulowaną kolumnę kierownicy, ale także wspomaganie, czy nawet klimatyzację. I jeśli maluch ma być uniwersalnym autem na kilka lat, właśnie takich wersji należy szukać. Wbrew pozorom nie będzie trudno. Choć oczywiście priorytetem mają być dokumentacja serwisowa i stan techniczny. Bo w końcu chodzi głównie o to, by przejeździć 3-4 lata i nie dokładać...



Największy i najmniejszy



Zdjęcie Wnętrze Picanto tak luksusowe jak na zdjęciu trafia się głównie w autach z importu. W krajowych popularne są „elektryczne szyby”, obrotomierz, czasem ręczna klimatyzacja. / Motor

W każdym z prezentowanych modeli można znaleźć wygodną pozycję za kierownicą. Ale tylko trzy auta zapewniają godziwe warunki podróżowania także z tyłu.



Najwięcej miejsca jest w Suzuki Splash. Samochód jest najwyższy (159 cm) i najdłuższy (374 cm) z całej czwórki. Plus za wesołą stylizację, która pozwala zapomnieć, że jest to przecież produkt budżetowy.



Równie oryginalna, ale niestety krótsza aż o 33 cm i niższa o 13 cm jest Toyota Aygo. Tylne drzwi są małe, sprawiają wrażenie wstawionych na siłę. Bagażnik jest wyjątkowo niefunkcjonalny, a tapicerka - ascetyczna. Toyota Aygo, jako jedyne auto w porównaniu ma czteromiejscową homologację. Na pocieszenie: naprawdę nieźle się prowadzi.



Zdjęcie Atrakcyjna forma, ale jakość tworzyw niska. Jako jedyne auto w porównaniu ma na wewnętrznych powierzchniach drzwi fragmenty niczym nieosłoniętego metalu. / Motor

Dobrze prezentują się Kia i Hyundai. We wnętrzu i10 jest niemal tyle samo miejsca ile w Splashu. Koreański maluch ustępuje japońskiemu długością (jest 17 cm krótszy) i wynikającą z tego mniejszą objętością bagażnika.



Kia jest nieznacznie mniejsza od Hyundaia, ale różnice są symboliczne. Bagażnik jest praktycznie taki sam, jedynie dach nad głowami pasażerów siedzących z tyłu opada niżej (dokładnie o 3 cm).

Technika



W porównaniu zestawiliśmy popularne wersje silnikowe, które były, bądź są nadal oferowane oficjalnie na polskim rynku. W przypadku Suzuki jest to silnik 1.2, Hyundai ma pod maską jednostkę 1.1, a Kia i Toyota - litrówki.



Każda z nich jest trwała i cieszy się dobrą opinią mechaników. O ile uda się trafić na egzemplarz z wiarygodnym, niskim przebiegiem, wydatki serwisowe po zakupie ograniczą się tylko do rzeczy eksploatacyjnych. Najdroższym z nich będzie obsługa rozrządu. Kia i Hyundai mają pasek zębaty, który należy wymienić przy ok. 90 tys. km (całkowity koszt ok. 600 zł). Silniki Suzuki i Toyoty mają łańcuch rozrządu. Wytrzymuje on ok. 200 tys. km, a jego wymiana kosztuje od 1200 do 1500 zł.



W samochodach eksploatowanych głównie w mieście po ok. 100 tys. km może zużyć się sprzęgło. Niezależnie od marki auta całkowity koszt wymiany nie przekroczy 200 zł. To i tak prawie trzykrotnie mniej niż koszt analogicznej naprawy w wysokoprężnym aucie kompaktowym.



Zawieszenie



Wszystkie opisywane auta mają zawieszenia skonstruowane według tego samego schematu: układ McPherson z przodu i belka skrętna z tyłu. Oznacza to bardzo niskie koszty ewentualnych napraw. W przypadku Hyundaia i Kia warto pytać o części oryginalne - są dostępne poza siecią ASO w cenach konkurencyjnych wobec cen zamienników. W przypadku Toyoty polecamy części Optifit (dostępne w ASO). Szukając części do Suzuki warto odwiedzić także salon Opla.



Używane: Hyundai i10, Kia Picanto FL, Suzuki Splash, Toyota Aygo 1 / 16 Żaden z porównywanych egzemplarzy w wieku 3-5 lat nie ma jeszcze istotnych problemów z korozją. Źródło: Motor udostępnij

Podsumowanie

Jeśli miejskie auto ma służyć do wożenia rodziny, jego użytkownicy będą z góry skazani na wyrzeczenia. W przypadku Suzuki Splasha będą one jednak najmniejsze. Hyundai i Kia są nieco mniej uniwersalne, ale również spełniają swoje zadanie. Toyota Aygo jest ponadczasowo oryginalna, bezawaryjna i dość dynamiczna, ale nadaje się raczej dla dwóch osób i ma niepraktyczny bagażnik.

Suzuki Splash (2008-)

Zdjęcie Suzuki Splash (2008-) / Motor

Suzuki Splash: funkcjonalność



Poprzednia generacja modelu była rekordowo pojemna, ale miała brzydkie, pudełkowate nadwozie. Obecna jest znacznie ładniejsza. Nic nie straciła na funkcjonalności i dlatego wygrywa tę konkurencję.

Suzuki Splash: napęd



Silnik 1.2 oficjalnie oferowany na polskim rynku jest lepszym wyborem niż wersje 1.0 z prywatnego importu. Ma cztery cylindry (litrówka tylko trzy) i gwarantuje najlepsze osiągi w porównaniu.

Dane techniczne: Suzuki Splash (2008-) Wersje 1.2 16V Silnik benzynowy Pojemność skokowa 1242 cm3 Układ cylindrów/zawory R4/16 Moc maksymalna 86 KM Maksymalny moment obrotowy 114 Nm Osiągi Prędkość maksymalna 174 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 12,3 s Średnie zużycie paliwa w l/100 km 5,6

Hyundai i10 (2007-)

Zdjęcie Hyundai i10 (2007-) / Motor

Hyundai i10: funkcjonalność



Pod względem ilości miejsca dla pasażerów przegrywa tylko ze Splashem (na dodatek nieznacznie). Ma od niego natomiast wyraźnie mniejszy bagażnik. Gdyby nie to, mógłby walczyć o pierwsze miejsce.

Hyundai i10: napęd



Czterocylindrowa jednostka pracuje kulturalnie i jest oszczędna. Nie warto inwestować ani w trzycylindrowego diesla, ani w wersję 1.2 - są znacznie mniej popularne i gorzej zaopatrzone w części.

Dane techniczne: Hyundai i10 (2007-) Wersje 1.1 12V Silnik benzynowy Pojemność skokowa 1086 cm3 Układ cylindrów/zawory R4/12 Moc maksymalna 66 KM Maksymalny moment obrotowy 99 Nm Osiągi Prędkość maksymalna 152 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 15,6 s Średnie zużycie paliwa w l/100 km 5,0

Kia Picanto FL (2007-2011)

Zdjęcie Kia Picanto FL (2007-2011) / Motor

Kia Picanto FL: funkcjonalność



Identyczny bagażnik jak w i10, ale minimalnie mniej miejsca na tylnych siedzeniach. Rekompensatą może być atrakcyjna kolorystyka tapicerek i młodzieżowe wzornictwo.

Kia Picanto FL: napęd



"Litrówka" to najbardziej popularny silnik w Picanto. Jest równie niezawodny jak 1.1 w i10 (ta mocniejsza jednostka była w Picanto również oferowana). Nie warto natomiast inwestować w diesla.

Dane techniczne: Kia Picanto FL (2007-2011) Wersje 1.0 12V Silnik benzynowy Pojemność skokowa 998 cm3 Układ cylindrów/zawory R4/12 Moc maksymalna 62 KM Maksymalny moment obrotowy 89 Nm Osiągi Prędkość maksymalna 150 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 15,8 s Średnie zużycie paliwa w l/100 km 5,1

Toyota Aygo (2005-)

Zdjęcie Toyota Aygo (2005-) / Motor

Toyota Aygo: funkcjonalność



Toyota Aygo jest bardzo proporcjonalna, ale najkrótsza w porównaniu. Na tylną kanapę ciężko się dostać, a szyby w wąskich drzwiach można jedynie uchylić. Ma homologację tylko na cztery osoby.

Toyota Aygo: napęd



Najbardziej popularną jednostką na rynku jest nowoczesny, trzycylindrowy silnik z łańcuchem rozrządu. Mało pali, nie psuje się, i jest zaskakująco żwawy, ale brzmi fatalnie.

Dane techniczne: Toyota Aygo (2005-) Wersje 1.0 VVT-i Silnik benzynowy Pojemność skokowa 998 cm3 Układ cylindrów/zawory R4/12 Moc maksymalna 68 KM Maksymalny moment obrotowy 93 Nm Osiągi Prędkość maksymalna 157 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 14,2 s Średnie zużycie paliwa w l/100 km 4,5

