Używane BMW X1. Najlepsze silniki, typowe usterki, opinie

Spis treści: 01 Używane BMW X1 (E84) - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

02 Używane BMW X1 - silniki benzynowe

03 Używane BMW X1 - silniki wysokoprężne

04 Używane BMW X1 - typowe usterki

Pomimo że BMW X1 pierwszej generacji, oznaczone jako E84, konstrukcyjnie bazuje na "trójce" E90, w samochodzie zastosowano także rozwiązania znane z większego modelu X3. Kompaktowy crossover, który był produkowany od 2009 do 2015 roku, w 2012 roku X1 przeszedł delikatny face lifting. Zmiany dotyczyły m.in. świateł do jazdy dziennej, zaktualizowanego systemu multimedialnego, a także lepszego wyposażenia.

X1 nie należy do przestronnych samochodów, miejsca brakuje z tyłu, gdzie przeszkadza wysoki tunel środkowy. Nie najlepiej jest także na wysokości ramion, nad głową i przy kolanach. Za to obsługa auta należy do bardzo wygodnych, dzięki systemowi iDrive, którym zarządza się pokrętłem. Także czytelność zegarów okazuje się wzorowa, materiały wykończeniowe nie dorównują tym z większych modeli BMW, w używanych egzemplarzach tworzywa mogą wydawać niepożądane dźwięki. Część egzemplarzy może mieć w kabinie drewniane listwy ozdobne. Przednie fotele są wygodne, niektóre wyposażono w wysuwane siedzisko i elektryczną regulację.

Mimo podwyższonego nadwozia X1 nie należy do aut, które dają radę nawet w lekkim terenie - trzeba uważać już przy pokonywaniu krawężników, kiedy może dojść do kontaktu zderzaka z nawierzchnią. Najsłabsze wersje mają tylko napęd przedni, w mocniejszych dostępny był napęd 4x4 xDrive. W xDrive za rozdział mocy odpowiada sterowane elektronicznie sprzęgło wielopłytkowe, standardowo na tylne koła trafia 60 proc. momentu obrotowego. Kierowcy narzekają też na opony run flat, które po pierwsze są droższe w zakupie, a po drugie zmniejszają komfort resorowania. Zawieszenie auta jest dość sztywno zestrojone, ale generalnie okazuje się sprężyste. W połączeniu z nieprzesadnie wspomaganym układem kierowniczym daje to rezultat w postaci bardzo dobrych właściwości jezdnych.

Zdjęcie BMW X1 / materiały prasowe

Używane BMW X1 (E84) - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. 4477/1798/1567 mm

Rozstaw osi - 2760 mm

Pojemność bagażnika - 420/1350 l

Używane BMW X1 - silniki benzynowe

Na rynku używanych BMW X1 stanowią zdecydowaną mniejszość. Silniki benzynowe mają systemy zmiennych faz rozrządu Vanos i zmiennego wzniosu zaworów Valvetronic (w R4, awaryjny) oraz bezpośredni wtrysk benzyny. Polecić można tylko odmiany najsłabsze lub te z najmocniejszymi silnikami - w pierwszym wypadku trzeba jednak być przygotowanym na możliwe podwyższone zużycie oleju (szczególnie w autach o większym przebiegu) lub wysokie koszty eksploatacji odmian R6 (zużycie paliwa, ceny części).

Silnika ze środka oferty o oznaczeniu N20 nie polecamy z uwagi na awarie układu smarowania, którego mogą doprowadzić do zatarcia się silnika. Nietrwała jest także pompa oleju (wymieniano ją w ramach gwarancji). Początkowo usterkowe były łańcuchowe napędy rozrządu. Wadliwe okazują się cewki zapłonowe (kosztują od 150 zł), pompy paliwa i odkłada się nagar na zaworach. Silnik N20 ma pojemność 1997 cm sześciennych i moc 184 KM (później także 245 KM), dostępne były skrzynie mechaniczne lub 6- oraz 8-biegowy automat. Jednostka N46 ma nieznacznie mniejszą pojemność (1995 cm3) i moc 150 KM. Rzędowe silniki 6-cylindrowe osiągają z pojemności trzech litrów 218/258/306 KM.

Zdjęcie Kabina X1 w stylu dobrze znanym z BMW – wykończenie i materiały nie są jednak tak dobre jak w innych modelach tej marki z tego okresu / materiały prasowe

Używane BMW X1 - silniki wysokoprężne

Przeważają w ogłoszeniach, wybór X-jedynek z dieslami jest spory, ale niestety polecane są tylko te zmodernizowane w trakcie liftingu od 2012 roku. W ofercie był wyłącznie dwulitrowy diesel o oznaczeniu N47 w różnych wariantach, różniących się liczbą turbosprężarek i mocą. Silnik w 16d osiągał 116 KM, w 18d - 143 KM, a w 20d - 163, 177 lub 184 KM. W najmocniejszych, podwójnie doładowanych wersjach 23d - 204 KM, a w 25d - 218 KM. Ten silnik ma jednak awaryjny łańcuchowy napęd rozrządu, co objawia się jego głośną pracą. Na nieszczęście rozrząd umieszczony jest od strony skrzyni biegów, co utrudnia jego wymianę i podnosi jej koszt (od 3000 zł). A szkoda, bo dwulitrowy diesel zapewnia świetną ekonomię jazdy i jest dynamiczny, ma też dobrą kulturę pracy. Wersje po face liftingu to te o mocy 116, 184 lub 218 KM.

Używane BMW X1 - typowe usterki

Awaryjne są czujniki ciśnienia w kołach, w wersjach z dieslem trzeba uważać na napęd 4x4, w którym psuje się skrzynia rozdzielcza, a koszt jej wymiany to 3500 zł. Naprawa przekładni kierowniczej, od której dochodzą stuki, kosztuje od 1 tys. zł. Szybko zużywa się zawieszenie i łożyska kół, a także układ hamulcowy. Wymiana sprzęgła w dieslach to koszt od 3500 zł. Największym zagrożeniem jest możliwość zapalenia się auta. Dotyczy to wersji z silnikami Diesla. Glikol wyciekający z nieszczelnej chłodniczki zaworu EGR po zmieszaniu z zanieczyszczeniami zapala się. Akcja serwisowa prowadzona przez BMW rozwiązywała problem, trzeba więc sprawdzić, czy interesujące nas auto było nią objęte.

Używane BMW X1 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja sDrive 18i xDrive 20i xDrive 25d Silnik Benz., R4 Benz., R4, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1995 cm3 1997 cm3 1995 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 150 KM

przy 6400/min 184 KM

przy 5000-6250/min 218 KM

przy 4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 200 Nm

3600/min 270 Nm

przy 1250-4500/min 450 Nm

przy 1500-2500/min Masa własna/ładowność 1505/485 kg 1650/475 kg 1660/490 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,7-10,4 s 7,8 s 6,8 s Prędkość maksymalna 200-202 km/h 215 km/h



230 km/h